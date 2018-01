Vastustaja ja oma valmentaja ylistivät kylmäpäistä Markkasta: ”Upeaa 20-vuotiaalta tulokkaalta” – suomalaistorni suuntasi kehut muualle

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkanen sai jälleen osakseen suitsutusta, kun hän teki 19 pistettä Chicagon voittaessa Detroitin 107–105.

Markkanen teki ratkaisukorin reilu minuutti ennen loppua, kun hän vei hyppyheitollaan Chicagon pisteen johtoon. Siitä ei enää Detroit noussut.

Chicagon päävalmentaja Fred Hoiberg hehkutti nuoren suomalaisen kylmäpäisyyttä.

– Kun on noin rauhallinen 20-vuotiaana tulokkaana, niin se on upea merkki, Hoiberg totesi Bullsin Twitter-tilin mukaan pelin jälkeen. (siirryt toiseen palveluun)

Jo ennen ottelua Detroitin päävalmentaja Stan van Gundy oli pannut merkille 213-senttisen suomalaisen mainion vireen.

– Hän on niin taitava kokoisekseen, van Gundy kehui Chicago Sun-Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

– Hän heittää kaukaa ja voi myös ajaa korille. Lisäksi hänellä on hieman korinaluspeliä. Hän on hieman parempi puolustuspäässä kuin mitä ihmiset sanoivat yliopistovuoden jälkeen.

Jo ennen kautta NBA:n huonoimpiin povatun Chicagon voittosuhde oli pahimmillaan 3 voittoa ja 20 tappiota. Nyt se on jo kohentunut 20 pelissä lukemiin: 16 voittoa ja 27 tappiota.

Van Gundyn mukaan Chicagon nousulle on selvä syy.

– Heillä on paljon lahjoja, Van Gundy mietti Chicagon pelaajistoa.

– Markkanen on erinomainen pelaaja pelipaikallaan. Kris Dunn on pelannut paljon paremmin. Dentel Valentne, Justin Holiday ja nyt myös palasi Zach LaVine. Heillä on paljon taitoa. Robin Lopez ja Bobby Portis ovat pelanneet hyvin korin alla. Moni pelaaja on pelannut heillä todella hyvin.

Hyvistä otteista huolimatta Chicagolla on vielä matkaa viimeiseen pudotuspelipaikkaankin peräti kuusi voittoa.

Polvivammasta kuntoutunutta takamiestä Zach LaVinea pidetään Chicagon kovimpana tulevaisuuden palasena. Viime kesänä yhdessä Markkasen ja Dunnin kanssa Chicagoon kaupattu LaVine teki debyytissään 14 pistettä 19 minuuttiin.

Markkanen itse suuntasi kehut ottelun jälkeen 11 kuukautta kentiltä sivussa olleelle pelitoverilleen.

– Kun katsoo, kuinka hän liikkuu ja kuinka nopea hän on ja miten hyvin hän heittää, Markkanen listasi. (siirryt toiseen palveluun)

– Hän on kaiken kaikkiaan upea pelaaja. Zach tuo tähän joukkueeseen paljon.

