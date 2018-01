Suomalaiset naisurheilijat puhuvat tänään nähtävässä dokumentissa niukasta toimeentulostaan – "Miesten olympiamitalisti ei välttämättä olisi tapetoimassa seiniä"

Tuloerot ovat urheilun arkipäivää. Sukupuolen ja lajivalinnan kaltaiset tekijät vaikuttavat merkittävästkin urheilijoiden palkkioihin jopa maailman huipulla. Suomalaisnaiset kertovat Urheilu-Suomi -dokumenttisarjan kymmenennessä osassa niukasta toimeentulosta urheilijana.

Mira Potkonen oli Suomen ainoa olympiamitalisti Rion kisoissa vuonna 2016. 37-vuotias nyrkkeilijä on joutunut hyväksymään uravalintansa edellyttämät uhraukset.

– On pitänyt tehdä valinnat. Jos haluan urheilla, jostain pitää luopua. Tulen toimeen pienellä. Haluan tehdä tätä niin paljon, että yritän tulla toimeen mahdollisimman vähällä saadakseni nyrkkeillä, Potkonen sanoo dokumentissa.

Erilaiset apurahat ja sponsoroinnit ovat monelle urheilijalle henkireikä, sillä harvassa lajissa maailman 500 parasta urheilijaa tienaavat samanlaisia summia kuin esimerkiksi miesten jääkiekossa.

Lajin naispelaajat ovat kaukana vastaavista parrasvaloista. Monelle olympiatason naisjääkiekkoilijalle jääkiekko on sivutoimi.

– Tuntimäärässä treenataan varmasti yhtä paljon kuin ammattilaisurheilijat, mutta ero on siinä, että sellainen urheilija menee kotiin lepäämään, ja me menemme koko- tai puolipäivätyöhön siinä ohessa, ammattilaiseksi yltänyt Noora Räty sanoo.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen kapteenille, olympiapronssimitalisti Jenni Hiirikoskelle Rädyn kuvailema tilanne on tuttu.

– Parhaat esimerkit ovat työmaalta, kun tulee asiakkaan kanssa puheeksi, että mitä muuta tulee tehtyä. Sanon sitten, että pelaan jääkiekkoa, eikä siihen keskusteluun välttämättä käytetä enää enempää aikaa ruokatunnista, Hiirikoski kertoo.

– Asiakas on sitten googlettanut ja sanoo, että no, sinähän pelaat vähän enemmänkin sitä jääkiekkoa. Monesti he ihmettelevät, että ei välttämättä miesten jääkiekon olympiamitalisti olisi täällä tapetoimassa seiniä.

