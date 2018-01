Huimassa vireessä liitävää Sarosta hehkutetaan monesta suusta: ”Uskomatonta, hän on ollut epätodellinen koko kauden ajan”

Nashvillen suomalaismaalivahti Juuse Saros sai useat kehut, kun hän johdatti 43 torjunnan nollapelillään joukkueensa 1–0 –voittoon Vegasista.

Saros teki seurahistoriaa, sillä hänestä tuli Nashvillen ensimmäinen maalivahti, joka on torjunut kahdesti nollapelin yli 40 torjunnalla. Siihen ei ole pystynyt edes Nashvillen ykkösmaalivahti Pekka Rinne.

Huimassa vireessä Saros on torjunut kuuteen viime peliinsä kolme nollapeliäkin.

Toisessa erässä Sarosta maaliviivapelastuksellaan auttanut Austin Watson hehkutti 22-vuotiasta maalivahdin suorituksista. Vegas on läntisen konferenssin kärkijoukkue.

– Saros oli uskomaton tänään, Watson iloitsi Predatorsin verkkosivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

– Meillä oli toisen erän lopussa alivoimia, jotka olisivat voineet muuttaa pelin väärään suuntaan. Pystyimme sulkemaan Vegasin ja Juuse toimi viimeisenä lukkona. Nämä olivat todella hyvät kaksi pistettä.

Ottelun ainoasta maalista vastasi sveitsiläinen Kevin Fiala kolmannessa erässä.

– Uskomatonta, Fiala sanoi Saroksesta.

– Hän ei ole ollut vain tänään epätodellinen. Hän on ollut sitä koko kauden. Pekka myös. He ovat pelastaneet meille pelejä. Mukavaa ja upeata tietää, että meillä on näin hyvät maalivahdit.

Saroksen epävarman alun jälkeen hän on nyt myös napannut seitsemästä edellisestä ottelusta neljä voittoa. Nashville-luotsi Peter Laviolette liittykin nuoremman suomalaisvahtinsa kehujiin. Lomaviikolla Saros ei levännyt muiden Nashville-pelaajien tapaan, vaan pelasi Nashvillen farmijoukkueessa Milwaukeessa kolme ottelua. Tarkoituksena oli, että Saros olisi vireessä Vegasia vastaan.

– Hän on ollut hyvä jo jonkin aikaa, Laviolette muistutti.

– Hän on ollut vakuuttava. Hän kävi Milwaukeessa pelaamassa. Oli sielläkin vakuuttava. Hän on jokaisella mahdollisuudellaan näyttänyt maalissa hyvältä. Tänään oli taas yksi esimerkki siitä.

Saros otti itse hyvin rauhallisesti vastaan omat urotyönsä.

– Yritän vain pelata omaa peliäni, Saros mietti jääkiekkokliseen avulla.

– Yritän välttää liikaa ajattelua. Pidän vain hauskaa ja teen parhaani.

