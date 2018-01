Olympiakomiteaa harmittaa lumilautailukiintiöt – alppihiihdon 26 vuoden olympiaperinne uhattuna, mäkihyppy pelastumassa

Jääkiekko vie puolet olympiajoukkueesta, viimeiset valinnat ensi viikolla - Olympiakomitea nimesi joulukuussa Pyeongchangin talviolympialaisiin 11 yksilöurheilijaa sekä curlingin parikisaan osallistuvat Oona Kausteen ja Tomi Rantamäen. - Yksilölajeista ensimmäisessä vaiheessa nimettiin mitali- ja pistesijatoivot: ampumahiihtäjät Mari Laukkanen ja Kaisa Mäkäräinen, lumilautailija Enni Rukajärvi, pikaluistelija Mika Poutala, maastohiihtäjät Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski sekä yhdistetyn hiihtäjät Eero Hirvonen ja Ilkka Herola. - Suomi osallistuu talviolympialaisiin miesten ja naisten jääkiekossa. Joukkueet nimetään ensi maanantaina eli 22. tammikuuta. - Lopullisen muodon Suomen Pyeongchangin talvikisajoukkue saa keskiviikkona 24. tammikuuta. Suomalaisia valitaan runsaat sata, ja määrästä jääkiekon osuus on 48 urheilijaa. - Ensimmäiset suomalaisurheilijat matkustavat Etelä-Koreaan 1. helmikuuta. Kisatapahtumat alkavat 8. helmikuuta, avajaiset ovat 9. helmikuuta ja kisat päättyvät 25. helmikuuta.

Alppihiihto on vaarassa pudota suomalaisten olympialajien kirjosta, jos tämä viikko ei tuo merkittävää menestystä maailmancupista. Suomella on Pyeongchangin olympialaisten alppihiihtoon yhden mies- ja yhden naislaskijan kiintiö, mutta toistaiseksi näytöt ovat jääneet vaatimattomiksi.

Olympiakomitean valintakriteeri on urheilijan mahdollisuus yltää 16 parhaan joukkoon. Andreas Romar on laskenut tällä kaudella kahdesti 30 parhaan joukkoon maailmancupissa, Riikka Honkasella ja Samu Torstilla on tilillään liuta karsiutumisia.

- Rinnelajeissa pitää katsoa vielä viimeiset kilpailut ennen valintoja, sanoi Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen.

- Voi tulla sekin tilanne, ettei joukkueessa ole yhtään alppinistia, Paavolainen totesi. Niin on käynyt viimeksi Albertvillen olympialaisissa 1992.

Freestyle on alpin tavoin laji, jossa loppuviikon kisat ratkaisevat, riittääkö suomalaisten taso olympiavalintaan.

Lumilautailun kiintiöt harmittavat

Lumilautailussa Suomella on vahvoihin lajeihin slopestyleen ja big airiin neljän miehen ja yhden naisen kiintiö. Enni Rukajärvi on jo paikkansa varmistanut, mutta miehissä on runsaudenpula.

- Lumilautailussa meillä on viisi, kuusi kandidaattia kamppailemassa neljästä paikasta. Meidän kannaltamme on harmi, että slopestylen ja big airin laskijoiden pitää olla sääntöjen mukaan samat, Paavolainen kertoi.

Lumikourussa Markus Malin on jo antanut näyttönsä kolmen miehen kiintiöön, mutta ensi viikolla ratkeaa, saako hän seuraa.

Kokeneet urheilijat hallitsevat todennäköisesti lumilautailun valintoja. Poikkeuksen tekee tällä kaudella parrasvaloihin noussut Rene Rinnekangas, 18. Hän oli viikonloppuna neljäs slopestylessä Yhdysvalloissa.

Sama urheilijamäärä kuin Sotshiin

Paavolainen laskee Pyeongchangiin lähtevän rapiat sata suomalaisurheilijaa. Määrä on linjassa neljän vuoden takaiseen, sillä Sotshissa suomalaisia kilpaili 102.

Jääkiekkojoukkueet, 25 miestä ja 23 naista, nimetään ensi maanantaina, ja muiden lajien loput urheilijat keskiviikkona 24. tammikuuta.

Jos alppi ja freestyle läpäisevät valintaseulan, Suomi osallistuu kisalajeista kaikkiin muihin paitsi kaukalopikaluisteluun ja kelkkailuun. Lahdessa asuva kelkkailija Tristan Jeskanen oli otsikoissa pari talvea sitten, mutta ilmoitti hyvissä ajoin Olympiakomitealle, ettei tavoittele paikkaa Etelä-Koreaan.

Joukkuekisa pelastaa mäkihypyn

Ampumahiihtoon voidaan Paavolaisen mukaan valita sekaviestijoukkue ja naisten viestijoukkue. Mäkihypyssä joukkuekilpailun näytöiksi riittänevät viime MM-kisojen kuudes sija ja joulukuinen maailmancupin seitsemäs sija.

- Joukkuekisan perusteella valittavat urheilijat voivat kilpailla myös henkilökohtaisessa lajissa, ja henkilökohtaisia kisoja on järkevä hyödyntää joukkuekisaan valmistautumisena, Paavolainen sanoi.

Maastohiihdossa päävalmentaja Reijo Jylhällä on käytössä 18 hiihtäjän kiintiö, ja pikaluistelussa Mika Poutala saa seuraa Pekka Koskelasta ja Elina Riskusta. Yhdistetyssä Eero Hirvonen ja Ilkka Herola eivät jää lajinsa ainoiksi suomalaisiksi.

- Taitoluistelussa valinta tehdään EM-kisojen jälkeen, Paavolainen totesi. Yhdestä paikasta kisaavat Emmi Peltonen ja Viveca Lindfors, joista parempaan pistemäärään yltänyt valitaan.