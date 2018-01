Peltosen ja Lindforsin taisto olympiapaikasta huipentuu – tässä on taitoluistelun EM-kisojen ohjelma ja lähetysajat

Taitoluistelun EM-kisat käynnistyvät keskiviikkona Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Suomelta on mukana joukkueessa Valtter Virtanen, jäätanssijat Cecilia Törn ja Jussiville Partanen sekä Emmi Peltonen ja Viveca Lindfors.

Suurin mielenkiinto kohdistuu Peltoseen ja Lindforsiin. Heidän taistonsa Suomen ainoasta olympiapaikasta huipentuu EM-kisoihin.

Paikan ensi kuulle Etelä-Koreaan ratkaisee kauden paras pistetulos. Ennen EM-kisoja Emmi Peltonen on niskan päällä. Hänen parhaansa on 164,11. Viveca Lindforsin kauden paras on 159,89.

Viime viikolla Peltonen ja Lindfors kertoivat eroistaan luistelijoina Taitoluisteluliiton tiedotustilaisuudessa.

– Tykkään esiintyä, Peltonen kertoi.

– Esittämispuoli ja taiteellisuus ovat vahvuuksiani.

Lindforsin ohjelmissa on vaikeutta niin, että hän tuntee kykenevänsä Peltosen ennätystä parempiin pisteisiin.

– Tietenkin se on mahdollista. Ero ei ole suuri, Lindfors vakuutti.

– Kestän paineita ja ohjelmassani on elementit, joita maailmalla tarvitaan.

Taitoluistelun EM-kisat Moskovassa 17.1. - 21.1.2018.

ke 17.1.2018

klo 10.45 miesten lyhytohjelma (Valtter Virtanen) suorana Yle Areenassa/ TV2 kello 18.00.

klo 18.00 parien lyhytohjelma suorana Yle Areenassa/TV2 kello 22.35.

to 18.1.2018

klo 11.23 naisten lyhytohjelma (Emmi Peltonen ja Viveca Lindfors) suorana Yle Areenassa/ TV2 kello 13.00 ja 16.30.

klo 17.55 parien vapaaohjelma suorana Yle Areenassa/ TV2 kello 23.35.

pe 19.1.2018

klo 11.10 jäätanssin lyhyttanssi (Cecilia Törn ja Jussiville Partanen) suorana Yle Areenassa/ TV2 kello 14.00.

klo 16.45 miesten vapaaohjelma (Valtter Virtanen) suorana Yle Areenassa/TV2 kello 19.15.

la 20.1.2018

klo 12.40 jäätanssin vapaatanssi (Cecilia Törn ja Jussiville Partanen) suorana Yle Areenassa/TV2 kello 14.50.

klo 17.30 naisten vapaaohjelma (Emmi Peltonen ja Viveca Lindfors) suorana Yle Areenassa/ TV2 kello 19.00.

su 21.1.2018.

kello 12.55. Loppunäytös suorana Yle Areenassa/TV2 kello 19.10.

