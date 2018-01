Maailmancupin johtoon siirtynyt Mäkäräinen viihtyy Italiassa, mutta näkee haasteen: "Monesti täällä tulee penkalla vähän sellainen olo että happi loppuu"

Kaisa Mäkäräisellä on asiat mallillaan. Olympiakisoja edeltävään kisaviikonloppuun Anterselvaan hän on saapunut Ruhpoldingista maailmancupin johtajan keltainen liivi yllään. Takana on myös pitkästä aikaa nautittu lepopäivä pitkine unijaksoineen ja kaiken lisäksi Mäkäräinen on päässyt Italiaan.

- Italiassa on oma tunnelmansa ja etenkin tämä etelä-Tirolin alue. Olen ollut täällä niin paljon, tästä on tullut todella tuttu paikka. Täällä on hyvää ruokaa ja yleensä täällä paistaa aurinko. Kivat kelit ja hienot maisemat, niin sehän riittää, Mäkäräinen hehkuttaa Anterselvaa ja hymy leviää lähes korviin asti.

Maailmancup-karavaani on siis siirtynyt todellakin, Italiaan, Anterselvaan jossa kisataan vielä pikakisat, takaa-ajot ja yhteislähdöt ennen kuin alkaa lopullinen valmistautuminen kohti Korean olympiakisoja.

Mäkäräinenkin palasi lajiharjoituksiin vasta keskiviikkona. Tiistaina ohjelmassa oli palauttava hiihtolenkki ja voimaharjoitus. Maanantai on silti toistaiseksi ollut päivistä mieluisin.

- Koska tulimme Ruhpoldingista jo sunnuntaina, sai maanantaina nukkua pitkään. Se oli puhdas lepopäivä, mitä ei olekaan ollut pitkään aikaan. Uni maittoi iltapäivälläkin ja silti sitä riitti vielä seuravaksi yöksikin, Mäkäräinen naureskelee unenlahjojaan.

Anterselvan ampumahiihtostadion on noin 1600 metrin korkeudessa, joten korkealla kisaaminen on yksi tämän viikonlopun suurimmista haasteista.

- Ei tässä ajassa ehdi kunnolla sopeutua tuohon korkeuteen. Monesti täällä pärjäävät sellaiset urheilijat, jotka asuvat korkealla, kuten sveitsiläiset tai paikalliset italialaiset, Mäkäräinen pohtii.

Omaa fyysistä virettään hän ei lähde ennakkoon arvioimaan, mutta toivoo, että ampuminen säilyy samanlaisena kuin mitä se oli Ruhpoldingissa, etenkin pystyltä.

- Vaikka alkutalven aikana osuin ihan hyvin pystyltä, tuskailin silti sen kanssa, että miksi se on niin eri tuntuista kuin harjoituksissa.

- Nyt olen aika sinut ammunnan kanssa. Varsinkin viime vuonna mulle tuli monesti vastaan pystyn kanssa se ettei oikein tiennyt että mitä sille olisi pitänyt tehdä. Sitten se jo pelkästään voi olla voi olla esteenä osumiselle. Jos se ei millään tavalla tunnu, että tästä olisi hyvä ampua, Mäkäräinen pohdiskelee ammuntaansa.

Korkeus tuo omat haasteensa sekä hiihtoon että ammuntaan.

- Täällä tietysti suurin vaikuttava tekijä on se korkeus, miten kukin sen hallitsee sekä hiihtoladulla että ammunnassa. Monesti täällä tulee penkalla vähän sellainen olo, että happi loppuu. Tulee seinä vastaan paljon aiemmin kuin vaikka Ruhpoldingissa.

