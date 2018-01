Veikkausliiga kuunteli kannattajia ja avaa kauden yhtenä viikonloppuna

Veikkausliiga on pyrkinyt tasoittamaan tietä eurokarsintoihin osallistuville joukkueille. Pelipäiviä on pyritty keskittämään entistä enemmän viikonloppuun.

Jalkapallon Veikkausliiga käynnistyy huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna ja jokainen joukkue pääsee avaamaan kautensa viimeistään sunnuntaina 8. päivä.

Liigan toimitusjohtajan Timo Marjamaan mukaan uudistusta on motivoinut kannattajilta saatu kritiikki. Aiemmilla kausilla seurojen pelimäärät ovat heitelleet kauden ensimmäisistä viikoista saakka.

- Kannattajapuolelta on tullut pyyntö, että pystyttäisiin aloittamaan yhden viikonlopun aikana., Marjamaa sanoi Yle Urheilulle Veikkausliigan toimistolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

- Viikonloppupainotusta on entistä enemmän. Sanoisin, että lauantaina ja sunnuntaina pelataan arviolta 55-60 prosenttia otteluista.

Eurokarsintoihin osallistuville HJK:lle, KuPSille, Ilvekselle ja FC Lahdelle on pyritty raivaamaan mahdollisimman paljon tilaa keskikesään.

- Tänä vuonna on painotettu valtavan paljon sitä, että europeleissä olevilla joukkueilla on mahdollisuus löytää itselleen sopivia välejä karsintojen aikaan. Siellä on tyhjennetty muutamia kierroksia ennakolta ja jos europeleissä mennään eteenpäin, on mahdollisuuksia ratkaisuihin, Marjamaa sanoo.

Kesäkuun puolivälissä käynnistyvät jalkapallon MM-kisat on huomioitu ohjelmassa, mutta Marjamaan mukaan turnausta ei yksinkertaisesti pystytä väistämään.

- Meillä ei ole mitään kesätaukoa Veikkausliigassa ja kisat ovat kuukauden mittaiset. Meillä on jonkin verran pelejä, joita tullaan pelaamaan samaan aikaan MM-kisojen kanssa, toimitusjohtaja sanoo.

- Olemme pyrkineet rytmittämään niitä tiettyinä välipäivinä tai katsoa kellonaikoja jonkin verran.

Seinäjoella ja Vaasassa stadionit ovat arvokisakäytössä 29. heinäkuuta alkaen, kun alle 19-vuotiaiden EM-kisat pelataan Pohjanmaalla. Tämä on aiheuttanut miettimistä SJK:n ja VPS:n pelien osalta.

- Onneksi kesällä ottelurytmi on hieman helpompi, koska Euroopan pelit ovat alkaneet. Mitään valtavia vierasputkia ei ole tullut. On pyritty katsomaan, että vieraspelejä kertyy kahdesta kolmeen ottelua, Marjamaa sanoo.

Veikkausliigan avauskierros:

7.4. VPS-FC Inter kello 15

7.4. SJK-PS Kemi kello 17

8.4. FC Lahti-TPS kello 17

8.4. HJK-Ilves kello 17

8.4. RoPS-IFK Mariehamn kello 17

8.4. KuPS-FC Honka kello 17

Veikkausliigan ohjelma kokonaisuudessaan sarjan verkkosivuilla. (siirryt toiseen palveluun)