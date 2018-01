Tuukka Rask ei ole hävinnyt lähes kahteen kuukauteen varsinaisella peliajalla – vain oma maali meni taakse Montrealia vastaan

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Bostonin suomalaismaalivahdin Tuukka Raskin huima vire jatkuu. Rask on voittanut 15 viime ottelustaan 13. Varsinaisella peliajalla hän ei ole hävinnyt sitten Edmontonille kärsityn 2–4 –tappion marraskuun 26. päivä. (siirryt toiseen palveluun)

Viime yön kierroksella Rask torjui 21 kertaa, kun Boston voitti Montrealin 4-1.

Boston ja Rask saivat kuitenkin yön Montreal-ottelun vaikean alun, kun kiekko kimposi Bostonin puolustajan Zdeno Charan luistimesta omaan maalin. Tilanteesta merkittiin tshekkipuolustaja Jakub Jerabekille NHL-uran ensimmäinen maali.

Ryan Spooner, Brad Marchand ja David Krejci takoivat Bostonille kuitenkin voiton. Rask valittiin ottelun kolmostähdeksi.

Boston on nyt saanut vähintään yhden pisteen neljässätoista peräkkäisessä ottelussa. Raskin pisteputki on 15 ottelun mittainen. Se on pisin pisteputki tällä kaudella NHL:n maalivahdeilla. Aiemmin Tampa Bayn Andrei Vasilevski oli kärjessä 14 ottelun pisteputkella.

Katso oma maali ja Spoonerin voittomaali kuvaa klikkaamallla! Kuvalähde: Viasat

Otsikkoa muokattu kello 6.51.