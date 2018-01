Kontinen pettyi heikkoon avaukseen Australiassa – ei mieti Vuoden urheilijan valintaa

Henri Kontisen ja John Peersin peli ei kulkenut heidän toiveidensa mukaisesti, mutta kaksikko aloitti Australian avoimen tennismestaruusturnauksen viimevuotisen voittonsa puolustamisen voitolla. Kontinen ja Peers kukistivat tahmean alun jälkeen Damir Dzumhurin ja Dusan Lajovicin erin 4-6, 6-2, 6-2.

- Aloitimme hitaasti, he aloittivat erittäin hyvin. En tiedä, yllättivätkö he meidät, mutta he pelasivat hyvin ja me emme. En ole tyytyväinen peliimme, mutta olen hyvin tyytyväinen siihen, miten pystyimme parantamaan. Missään vaiheessa ottelua emme pelanneet loistavasti, Kontinen sanoi.

Kontisen mielestä kokemus tiukoista paikoista auttoi häntä ja Peersiä kääntämään ottelun ensimmäisen erän häviön jälkeen.

- Olemme olleet samassa tilanteessa ennenkin. Pysyimme rauhallisina, emme panikoineet. Voittaakseen heidän olisi pitänyt pelata todella hyvin.

Kontinen ja Peers voittivat ykkössyötöistään 75 prosenttia, kun vastustajat jäivät 54 prosenttiin. Suoria voittolyöntejä Kontinen ja Peers takoivat 36 vastustajaparin yhtätoista vastaan.

Seuraavat vastustajat samankaltaisia

Kontinen ja Peers kohtaavat perjantaina toisella kierroksella moldovalaisen Radu Albotin ja eteläkorealaisen Hyen Chungin. Albotin kaksinpeliranking on 88:s ja Chungin 59:s.

Nelinpelin maailmanlistalla heidän sijoituksensa ovat huomattavasti heikommat. Albot on sijalla 208 ja Chung tilalla 398.

- Odotan että he ovat melko samankaltaisia kuin tämän päivän vastustajat. Molemmat ovat hyviä kaksinpelaajia, todennäköisesti he palauttavat syötöt hyvin. He pakottavat meidät tekemään kovasti töitä. Jos emme syötä hyvin, siitä tulee vaikea ottelu. Toivottavasti pystymme pelaamaan paremmin kuin tänään, Kontinen ennakoi.

Kontista ei kiinnostanut torstai-iltana julkistettava Vuoden urheilijan valinta, jossa häntä on veikattu yhdeksi kärkiehdokkaista.

- Se ei muuta mitään. Me keskitymme tähän. Huomenna kun katson uutiset, näen kuka sen sai, mutta siinä se, Kontinen sanoi.

