Mari Laukkasen voitto ja terveiset yläkertaan ovat Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki

Mari Laukkanen. AOP

Ampumahiihtäjä Mari Laukkasen maailmancupin voitto ja sen omistaminen edellisyönä kuolleelle valmentajalle Asko Nuutiselle ovat Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki. Laukkanen osoitti maaliviivan ylittäessään mustaa surunauhaansa ja sen jälkeen kohti taivasta.

- Urheilu on kuin koko elämä pienoiskoossa. Tässäkin hetkessä oli mukana kaikki tunteet ja värisävyt. Ja miten moni onkaan elänyt ne minun mukanani. Sykähdyttävä ja koskettava hetki on myös inhimillinen hetki. Vuosien työn jälkeen minä vihdoin ylitän maaliviivan voittajana. Ystäväni ja valmentajani on viime yönä juuri nukkunut pois, Laukkanen pohti videotervehdyksessään.

Kakkossijan äänestyksessä nappasi Iivo Niskasen maailmanmestaruus Lahden MM-kotikisoissa 15 kilometrin väliaikalähdössä.

Kolmonen oli Lauri Markkasen NBA-debyytti Chicago Bullsin riveissä.

Sykähdyttävin Urheiluhetki

1) Mari Laukkasen maailmancupin voitto surunauhassa Asko Nuutisen muistolle 18619

2) Iivo Niskasen 15 km:n MM-kulta Lahdessa kotiyleisön edessä 17680

3) Lauri Markkasen NBA-debyytti Chicago Bullsin aloitusviisikossa saaliina 17 pistettä 8257

4) Henri Kontisen nelinpelin grand slam -voitto ensimmäisenä suomalaisena 7905

5) Lasse Urpalaisen e-urheilun Dota2-pelin MM-kisan voitto joukkueensa avainpelaajana 7251

6) Minettien joukkuevoimistelun MM-kotikisojen voitto 0,05 pisteen erolla 7118

7) Korismaajoukkueen nousu EM-kisoissa 9 pisteen tappioasemasta voittoon Puolaa vastaan 6623

8) Esapekka Lapin Suomen MM-rallin voitto Toyotan tulokaskaudella 3414

9) Valtteri Bottaksen uran ensimmäinen Formula 1 -osakilpailuvoitto Sotshissa 2885

10) Timo Nurmoksen oman Villiam-ravurin Kriterium-voitto ME-ajalla Jorma Kontion ohjastamana 2204