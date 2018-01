Kommentti: Iivo Niskanen valittiin Vuoden urheilijaksi – entä sitten?

- Miksi kiinnostua mistään, mitä tämän areenan sisällä tapahtuu seuraavien tuntien aikana? pohdin kun avaan medialle varatun oven Helsingin areenan parkkihallissa.

Ystävälliset ihmiset ojentavat minulle ovella kulkemiseen oikeuttavan passin ja osoittavat selkää, jota minun pitää lähteä seuraamaan. Kävelemme läpi käytävän, jolla on käynnissä kiivas hyörinä. Tanssiryhmä singahtaa areenan uumeniin nauraen. Juustotarjottimia kanniskellaan paikasta toiseen. Valkoviinipulloja availlaan. Käytävän varrella on Jokerien KHL-peleissä käyttämät lätkämaalit. Niiden takaraudassa on muovinen pidike juomapullolle. Se olisi hyvä paikka viilentää Alsacen alueen rieslingiä.

Edelläni kulkevasta selästä ojentuu käsi. Se näyttää kohti pukuhuonetta. Istun penkille. Huoneen seinällä on pieni televisio. Ruudulla juontajat harjoittelevat illan kulkua hupparit yllään.

Alkamassa on vuoden 2018 Suomen Urheilugaala, joka huipentuu Vuoden urheilijan valitsemiseen. En ole koskaan ymmärtänyt, mistä hössötys ja vahvat mielipiteet aiheen ympärillä johtuvat.

Juontajat Inka Henelius ja Riku Riihilahti harjoittelevat gaalaa varten ohjaaja Jukka Ahosen kanssa. Tomi Hänninen

Yle Urheilun toimittaja Teemu Tammilehto on aiemmin päivällä kirjoittanut, että Vuoden urheilijan valinta pitäisi räjäyttää, ja koko touhun ympärillä käytävä keskustelu on täyttä tuubaa. Suomen urheilutoimittajain liitto on valinnut Vuoden urheilijan vuodesta 1947 alkaen. Tammilehdon mielestä valintaprosessia pitäisi uudistaa hyödyntämällä Finlandia-palkintomenetelmää, jossa lautakunta valikoi asiantuntevasti ryhmän menestyneitä urheilijoita, joista tuomari valitsee voittajan.

Minun puolestani Vuoden urheilijan voisi valita juottamalla palkintolautakunnan johtajalle Kalervo Kummolalle ison kupillisen teetä ja kysymällä, kuka vuoden ykkösurheilijoista tulee ensimmäisenä mieleen kupin pohjalle jääneistä teelehdistä.

Miksi olen skeptinen? Koska koko kysymyksenasettelu ja sitä seuraava valinta on täysin mielivaltainen. Iivo Niskasen, Henri Kontisen ja Lauri Markkasen suoritukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Taiteessa gaalat vielä menettelevät, jos uskoo, että vuoden parhaan elokuvan voi valita perustelemalla näkökulmansa elegantimmalla analyysillä kuin toinen. Perinteisen hiihtotavan, tenniksen mailataituruuden ja kolmen pisteen heiton välisen paremmuuden ratkaisu sen sijaan on kuin vertailisi arkkitehtuuria elektroniseen musiikkiin ja sirkustaiteeseen.

Toisekseen, vuoden urheilija -palkinnosta ei saa rahaa, kuten vaikkapa Finlandia-palkinnosta. Se on pelkkä nimitys, josta annetaan muistoksi Uunoksi nimetty, Harri Koskisen muotoilema pokaali. Miksi käyttää energiaa vaivaamalla päätään roomalaista ykköstä muistuttavan pystin kohtalosta?

Mielessäni iloitsemisen ja juhlimisen arvoisia ovat ne upeat suoritukset, joihin urheilijat ovat pystyneet. Vuoden urheilija -tittelillä kruunaaminen on vain merkityksetön tapa muistella kuluneen urheiluvuoden suomalaisia merkkitekoja. Sinällään se on ihan söötti perinne.

Olen mielipiteineni ja kysymyksineni vähemmistössä. Vuodesta toiseen Urheilugaalaa katsoo televisiosta yli miljoona suomalaista. Sosiaalinen media ja keskustelupalstat täyttyvät kommenteista, joissa arvostellaan tehtyä valintaa – eikä ainoastaan tammikuisin, vaan läpi vuoden. Kun Tero Pitkämäki heittää EM-kisoissa yli karsintarajan, Twitterissä vaaditaan hänelle vitsillä Vuoden urheilija -palkintoa, jonka hän on voittanut jo kolme kertaa urallaan.

Siirrän katseeni pukukopin televisiosta, jonka ruudulta juontajat ovat jo kadonneet. Poistun huoneesta, kysyn tietä punaiselle matolle, seuraan toista minulle osoitettua selkää portaat ylös ja saavun toimittajille varatulle alueelle.

On aika selvittää, mikä Urheilugaalan merkitys on, ja välittääkö kukaan tällä tosissaan siitä, kuka Vuoden urheilijaksi valitaan.

Arvostus on a ja o

Punaiselle matolle alkaa tungeksia ihmisiä, vaikka on vasta iltapäivä. Aikaa gaalan alkamiseen on yli neljä tuntia. Matolla on nykyisiä ja entisiä urheilijoita, taustavaikuttajia, sponsoreita sekä ryhmä ihmisiä, jotka kantavat käsissään viirejä, joissa lukee Asikkala. He ovat edustamassa kuntaa, joka on ehdolla Suomen liikkuvimmaksi.

Oviaukosta ilmestyy kalju mies molemmat peukalot pystyssä. Hän tervehtii jokaista käytävällä olijaa, hymyilee ja heittää yläfemmaa. Mikä Urheilugaalan merkitys sinulle on, toimittaja Kaj Kunnas?

- Kaksi asiaa. Toinen on se yhteisöllisyys. Täällä on joukkuelajit, yksilölajit, kansainväliset tähdet… Kunnas aloittaa, mutta keskeyttää heittääkseen lisää yläfemmoja.

- Näemme, kuinka paljon erilaista urheilukulttuuria Suomessa on. Toinen on se, että me suomalaiset kehumme toisiamme liian vähän. Tällaiset juhlat ovat kehumisen juhlia. Sen takia nämä ovat todella tärkeitä.

Kun Kunnakselta kysyy, onko Vuoden urheilijalla oikeastaan mitään väliä, hän kääntää päänsä käytävän seinään ja on pitkään, yllättävän pitkään, hiljaa.

- On sillä tavallaan. Jos Lauri Markkanen valitaan tänään, ja hän tekee loistavan uran, hänet pitäisi valita kuusi vuotta putkeen. Onko siinä mieltä? Kunnas pohtii.

Kaj Kunnas hyvissä tunnelmissa punaisella matolla. Tomi Hänninen

Skeptisyyteni leimahtaa. Eikö juuri tuollainen argumentointi paljasta, että kyseessä on poliittinen valinta, eikä absoluuttisen paremmuuden paljastava palkinto?

- Näin se on. Nyt mennään näillä säännöillä ja pulinat pois. Voi miettiä, että pitääkö urheilutoimittajien tehdä valinta vai tehdäänkö niin kuin Ruotsissa, että kansa valitsee. Vai pitäisikö mennä Finlandia-palkintoon? Tänä vuonna Vuoden urheilijan olisi valinnut Jörn Donner, ensi vuonna Sauli Niinistö ja ehkä sitä seuraavana vuonna Teemu Selänne valitsee vuoden urheilijan.¬

Kunnas jatkaa matkaansa. Jään miettimään Jörn Donnerin suosikkiurheilijaa. Liikkuminen kannattaa aina. Onneksi ajatukseni katkaisee matolle astuva, myöhemmin illalla Vuoden taustavoimaksi valittava Erkki Alaja. Hän on nähnyt urallaan kymmenet Vuoden urheilijan valintatilaisuudet. Ennen kuin ensimmäinen Urheilugaala järjestettiin vuonna 2008 Helsingin Kaapelitehtaalla, tilaisuuksia pidettiin esimerkiksi Tampere-talossa ja ruotsinlaivalla. Alaja on Kunnaksen kanssa samoilla linjoilla siitä, että Urheilugaalan merkitys on ennen kaikkea toisten kehumisessa ja arvostamisessa.

- Urheilun laaja-alaisempi respect-kulttuuri alkoi kasvaa Suomessa 2000-luvun alussa. Tämä kuuluu siihen ja on erittäin tärkeä osa suomalaisen urheilukulttuurin kehittymistä. Yleensäkin eri ihmisryhmien arvostaminen on kaiken a ja o, Alaja sanoo.

Arvostaminen on hänestä tärkeämpää kuin yksittäiset palkinnot.

- Toki sillä on väliä, että se, joka siihen valitaan, voi olla ylpeä omista suorituksistaan. Aina tuntuu kivalta voittaa, Alaja sanoo Vuoden urheilijasta.

Erkki Alaja valittiin Vuoden taustavoimaksi. Hän vastaanotti myös edesmenneen veljensä Pertin saaman elämänurapalkinnon. Tomi Hänninen

Bankettiperinteen jäljillä

Suomessa pesäpallon Itä-Länsi-ottelu on ainoa tähdistöottelu, joka on säilynyt hengissä läpi vuosien. All Stars -peliä on kokeiltu niin Veikkausliigan kunujaossa kuin Salibandyliigassakin. Itä-Länsi ja Urheilugaala ovat Suomessa harvinaisia tapahtumia. Niissä hengähdetään, juhlitaan urheilua ja arvostetaan onnistumisia. Toimittaja ja tietokirjailija Juha Kanervan mukaan vastaavat tilaisuudet ovat olleet paljon yleisempiä suomalaisurheilun historiassa.

- Itä-Länsi on se, mitä on jäljellä vanhasta bankettiperinteestä. Jos mietitään urheilua sadan vuoden taakse, kun urheilujärjestötoiminta ja moderni kilpaurheilu alkoivat Suomessa, niin otteluiden tai mestaruuskilpailujen jälkeiset juhlaillanvietot, banketit, olivat normaaleja, Kanerva valistaa.

- Jossain vaiheessa se perinne katosi ja urheilusta tuli vähän vakavampaa.

Smokkiin pukeutuneelle Kanervalle Urheilugaala on kuin urheiluväen Linnan juhlat. Ollaan poissa kilpailukenttien hien ja kipugeelin hajusta. Urheilun kaikki tahot tulevat yhteen hienoissa puitteissa. Tilaisuus on Kanervalle tärkeämpi kuin sen varsinainen tarkoitus. Siitä huolimatta hän ymmärtää, miksi Vuoden urheilijan valinta herättää Suomen kansassa niin paljon tunteita.

- Tämä on se päivä vuodessa, kun kaikki ovat samalla viivalla. Kesä-, talvi-, yksilö- ja joukkuelajit. Ihmisiä tuntuu kiehtovan ajatus, kuka heistä on kaikkein kykenevin, etevin, ehkä paras, Kanerva sanoo.

- Itse vierastan paras sanaa, koska sen määritteleminen on käytännössä mahdotonta. Lajeja ei voi siinä mielessä vertailla. Toki voi aina vertailla kokemus-, ilmiö- ja tekopohjalta, hän jatkaa. Samalla hän esittää äänestystaktiikan, joka ei ole kovin kaukana elokuvagaalojen analyyttisistä perusteluista.

- Kuka on suorittanut vuoden aikana sellaisen urheiluteon, joka on niin vahva, väkevä ja jopa raflaava, että se on mennyt läpi kaiken median ja johon suuri yleisö on resonoinut?

Tomi Hänninen

Taloudellisista vaikutuksista pitäisi keskustella

Kukaan tähän asti haastatelluista vaikuttajista ei ole myöntänyt, että Vuoden urheilijan valinnalla olisi heille suurtakaan merkitystä. On aika kysyä asiaa itse palkittavilta. Juuri parahiksi Juha Miedon parta keikkuu kohti. Mietaa, onko tällä urheilijoille mitään väliä?

- Voi olla, mutta ei sillä lailla. Se on vain näkemys. Itte kukin meistä tykkää siitä omasta lajista. Mielestäni ei kannata liian vakavasti ottaa, Mieto pohtii.

Minkä ihmeen takia tästä sitten jauhetaan kuukausitolkulla?

- Kuule. Se on suomalainen ilmiö. Joka ikiseen asiahan löytyy viisi–kymmenen erilaista versiota, ja kukin on oikeassa. Varsinkin somessa ja paikallislehdissä voi laittaa omia ajatuksiaan nimimerkillä. Minä olen sitä mieltä, että niistä ei kannata kenenkään välittää mitään.

Mieto ei urallaan Vuoden urheilijan titteliä pokannut. Pyörätuolikelaaja Leo-Pekka Tähdestä sen sijaan tuli vuonna 2017 ensimmäinen paraurheilija, joka on voittanut palkinnon. Se vaati kultamitalin neljissä paralympialaisissa peräkkäin. Hänen valintansa oli uraauurtava. Se sykähdytti sellaistakin katsojaa, joka ei muutoin pidä nimitystä tärkeänä.

- Se oli yksi järisyttävimmistä hetkistä omalla urheilu-uralla sitten, kun se lopulta tapahtui. Muutama vuosi puhuttiin vielä, että voiko paraurheilijoita ylipäänsä ottaa mukaan vammattomien kanssa samaan äänestykseen, Tähti muistelee.

Jos edellisvuotta ei lasketa, ei Tähti tee numeroa siitä, kuka milloinkin valitaan. Tärkeämpiä ovat urheilukentillä saavutetut voitot.

- Olen aina liputtanut sen puolesta, että pitäisi arvostaa jokaisen urheilijan menestystä, Jos joku voittaa maailmanmestaruuden , olen iloinen hänen puolestaan. Ehkä hän iloitsee minun puolestani. Joku muu tekee sen päätöksen, että kuka meistä oikeasti on paras. Sitähän ei pystytä koskaan absoluuttisesti mittaamaan.

Tomi Hänninen

Purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén valittiin Vuoden urheilijaksi 2012. Hänen mielestään valinta oli suuri kunnia, muttei valintaan kannata suhtautua liian vakavasti.

- Onhan tämä ihan mahdoton tehtävä laittaa erilaisia lajeja yhtäkkiä samalle viivalle ja arvioida, mikä on toista parempi. Sinänsä asetelma on omiaan aiheuttamaan keskustelua, Petäjä-Sirén sanoo.

Suunnistaja Minna Kauppia muistettiin Vuoden urheilijan tittelillä 2010. Hän huomauttaa, että vaikka Uuno-pokaalin kylkiäisenä ei jaeta palkintosummaa, on nimityksellä taloudellisia vaikutuksia.

- Kohdallani se näkyi sponsorirahoissa ja näkyvyydessä. Jouduin jopa kieltäytymään yhteistyökumppanuuksista, Kauppi kertoo.

Kaupin kertoma tarkoittaa sitä, että valituksi tulleen urheilijan markkina-arvo kasvaa Urheilugaalan myötä. Taustalla on taloudellisia intressejä, kenties jopa sopimuksiin kirjattuja bonuksia, joista tulisi keskustella ja joihin pitäisi suhtautua vakavasti. Palkinnolla on sittenkin merkitystä.

Punainen matto alkaa tyhjetä. Ihmiset jonottavat käytävältä sisään areenaan, jossa odottaa ensin ruokailu, sitten Urheilugaala. Sulkeudun medialle varattuihin tiloihin. Kaiuttimista kuulen, miten bändi soittaa suoran tv-lähetyksen aluksi tunnussävelmän. Paria tuntia myöhemmin kuulen, miten Iivo Niskanen valitaan Vuoden urheilijaksi. En edelleenkään välitä liiemmin palkinnosta, valintamenetelmästä tai keskustelusta sen ympärillä. Hyvä Niskaselle, I guess. Hiihtäjän markkina-arvo kasvaa.

Siinä yhteisöllisyydessä, jonka ilta Helsingin areenassa on paljastanut, on sen sijaan jotain koskettavaa. Urheilu on tuonut muutamaksi tunniksi lukemattomia suomalaisia yhteen areenassa ja kotisohvilla, positiivisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Ihmisten raahustaessa taksitolpalle lumihangessa, talviyön pimeydessä, on lohduttavaa ajatella, että he saapuvat arvostamaan urheilua ja sen tekijöitä myös seuraavana vuonna.

