Maailmanmestaruuskaan ei riittäisi Neymarille, josta alettiin tehdä supertähteä jo nuorena poikana – hänestä on pakko tulla maailman paras, mutta milloin?

Jalkapallossa myrskysi viime kesänä, kun Neymarista tuli urheilumaailman puhutuin kauppatavara. Brasilialaisen siirto Barcelonasta PSG:hen on väkisinkin pysyvä merkkipaalu lajin pitkässä historiassa.

Tämän pelaajan tapauksessa ennätysten laittaminen uuteen uskoon on kuitenkin ollut odotettavissa vuosikausia. Neymar oli haluttu pelaaja jo pitkään ennen nousuaan maailmanlaajuiseen tietoisuuteen Santosin riveissä. 14-vuotiaana Real Madrid tarjosi mahdollisuutta siirtyä akatemiaansa, mutta brasilialaisseuran vakuuttelut ja muhkeat bonukset saivat nuoren kyvyn jäämään vielä kotimaahansa. Myöhemmin myös Chelsea, Manchester City ja Bayern München jäivät nuolemaan näppejään.

Ensimmäisen kerran Neymar oli löydetty jo kuusivuotiaana. Jalkapallotaituruus kulkee veressä, sillä hänen isänsä ja myöhempi neuvonantajansa pelasi pitkään ammattilaisena, vaikka ei saavuttanutkaan läheskään samanlaista asemaa. Sen vuoksi Neymar perheineen muutti jatkuvasti hyökkääjä-isän uran perässä.

Santosin kykyjenetsijä kiinnitti huomiota rannalla Sao Paulon liepeillä isänsä kanssa pelailleeseen lapseen, jonka liikkuvuus ja koordinaatio tekivät vaikutuksen. Hän ohjasi Neymarin futsal-kentille kehittämään teknisiä taitojaan entisestään. 11-vuotiaaksi mennessä perässä olivat kaikki Brasilian suurimmat joukkueet.

Vuonna 2010 Neymar johdatti Santosin mestariksi niin liigassa kuin cup-kilpailussakin ja voitti sarjan maalikuninkuuden. Viimeisen tempun hän toisti vielä kahdesti peräkkäin. Sarjan parhaana pelaajana Neymar palkittiin neljänä peräkkäisenä vuotena. Kuten jalkapallotähteyden epäviralliseen määritelmään kuuluu, Neymarin kotitekoinen irokeesi kasvoi brasilialaisnuorison villinneeksi trendiksi.

Hänestä tuli ilmiö, jonka kasvupotentiaali saavutti kattonsa Brasilian sisällä käsittämättömän nopeasti.

Neymar oli jo teinipoikana Pelén suosiossa. AOP

Barcelona oli lopulta se, joka onnistui tuomaan himoitun pallotaiturin Eurooppaan. Käänteentekevä valttikortti neuvotteluissa oli Lionel Messi, maailman paras jalkapalloilija, jonka rinnalla juuri häneen verrattu Neymar haaveili pelaavansa. Barcelona kertoi maksaneensa 21-vuotiaasta yli 57 miljoonaa euroa.

Siihen mennessä Neymar oli tuotteistettu jo aikapäiviä sitten. Santos oli myynyt osuuden tulevista siirtokorvauksista ryhmälle sijoittajia ja toinen kumppani osti pelaajan perheeltä 40% osuuden Neymarin urheiluoikeuksista kertakorvauksella. Kaikki näkivät parikymppisen pelaajan mahdollisuutena tienata.

Neymar piti omat ajatuksensa seuraavassa askeleessa, joka todellisuudessa oli valtava loikka maanosasta toiseen. Maanosaliittojen cup vuonna 2013 muotoutui esittäytymiseksi suurelle kansainväliselle yleisölle. Barcelona-siirto oli jo virallistettu, joten Brasilian maaperällä pelattu MM-kisojen esiturnaus oli näyttöpaikka ennen lähtöä, eikä Neymar jättänyt sitä käyttämättä. Yhtä vaille kaikissa Brasilian otteluissa maalin tehnyt hyökkääjä vain lisäsi häntä ympäröinyttä hehkutusta.

56 000 kannattajaa saapui Camp Noulle uuden hankinnan esittelytilaisuuteen. Vuotta myöhemmin Barcelonaan siirtyi Luis Suarez, joka täydensi maailman pelätyimmäksi muodostuneen hyökkäysrintaman. Uruguaylainen otti paikkansa nopeiden laitureiden välistä.

Barcelonan voittaessa ensimmäisellä kaudella Espanjan pääsarjan sekä cupin ja Mestareiden liigan kolmikko teki keskenään 112 maalia. Seuraavana talvena Suarezista leivottiin maalikuningas, kun trio iski 131 maalia – Barcelona puolestaan voitti myös seurajoukkueiden maailmanmestaruuden sekä Espanjan ja Euroopan supercupin.

Neymar, Messi ja Suarez olivat lähes pysäyttämättömiä. AOP

Neymar ei ollut ykkönen maalivertailussa, mutta hyökkääjätovereilla riitti silti ylistettävää. Suarez listasi Neymarin maailman toiseksi parhaaksi pelaajaksi, Messi puolestaan sanoi uskovansa, että hän lunastaa ykköspaikan vuosien saatossa. Samaan uskoivat muiden muassa Samuel Eto'o, Diego Forlán sekä Neymarin maanmies Ronaldo. Ronaldinho puolestaan nimesi tämän virallisesti seuraajakseen.

Uraa on jäljellä hyvässä lykyssä vielä helposti kymmenen vuotta, ja nykyisen voimakaksikon väistyessä Neymar on varteenotettavin kandidaatti manttelinperijäksi.

– Ensimmäisellä kaudella hän toimi vain tarjoilijana Messille. Toisena hän nousi Messin rinnalle ja sen jälkeen hän sai kaikki mahdolliset vapaudet, koska hän kokee olevansa paras. Hänestä välittyy onnellisuuden ja autuaisuuden tunne. Hänen jalkapallonsa on nautinnollista. Se on taiteellista, koska hän pystyy yhdistämään ylivertaiset tekniset taitonsa leikkisään mielikuvitukseensa. Se on omaperäistä, kaunista ja tehokasta, runoili entinen tähtihyökkääjä Jorge Valdano.

Kaikkien aikojen kauppa

Vuoden 2017 maaliskuu toimi lopullisena katalyyttinä maailmanennätyssiirrolle, viime kesän hurjimmalle jalkapallotarinalle. PSG matkusti Camp Noulle voitettuaan Mestareiden liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen kotiottelunsa 4-0. Johto kuitenkin suli käsittämättömällä tavalla ja Neymar oli katalaanien ihmeen ytimessä. Brasilialainen teki kaksi maalia, hankki rangaistuspotkun ja syötti vielä ratkaisevan osuman yliajalla. Suoritus oli kaikessa satumaisuudessaan kuin suoraan konsolipelistä.

Kun jälkipuinnissa keskipisteeseen asetettiin jälleen Messi, Neymar koki jäävänsä taka-alalle parhaanakin päivänään. Kaikkine vivahteineen tuon ottelun on sanottu varmistaneen Neymarin epäilyksen siitä, että hän oli kasvanut ulos Messin varjosta, ja hänen oli jätettävä Barcelona taakseen todistaakseen sen myös muulle maailmalle.

Samaan aikaan PSG:n taustalla oleva qatarilainen Nasser Al-Khelaifi oli iskenyt silmänsä Neymariin. Rattaat laitettiin pyörimään ja tärkeä strateginen peliliike oli Dani Alvesin kiinnittäminen heinäkuussa. Entinen Barca-tähti siirtyi Pariisiin Juventuksesta, jossa hänen sopimuksensa oli jo päättynyt.

Yhteinen historia Dani Alvesin kanssa on pitkä. AOP

Vuonna 2013 Alves oli Neymarin läheisenä ystävänä puhumassa häntä Barcelonaan ja nyt PSG näki laitapuolustajan avaimena mahdollisen megatähtensä sydämeen. Pariisilaisseura maksoi Alvesille yli tuplasti sen mitä lääkärintarkastukseen asti päässyt Manchester City oli tarjonnut.

Alves sanoi tänä talvena, että Neymar oli asettanut yhteisen määränpään ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi siirrolle. Suunnitelma osoittautui erinomaiseksi, ja elokuun alussa Neymarkin oli PSG:n mies. Ympärillä oli Alvesin lisäksi kolme brasilialaispelaajaa, jotka pelillisten ansioidensa lisäksi olivat pitämässä Neymarin tyytyväisenä. Hän tapasi Lucas Mouran kuusivuotiaana, on lomaillut yhdessä Marquinhosin kanssa ja pelannut maajoukkueessa Thiago Silvan toimiessa kapteenina.

Barcelonan päässä kaikki ei sujunut yhtä kivuttomasti. Neymarin lähtö oli kova paikka, ja La Ligan sekä Barcelonan johdon pyrkimys asettua poikkiteloin kaupan vahvistamisen kanssa rumensivat siirtosaagaa entisestään. Heinäkuun lopussa kohuttiin Neymarin ja joukkuekaveri Nelson Semedon yhteenotosta kameroiden edessä harjoitusleirillä. Myöhemmin Neymar haukkui seurajohdon sosiaalisessa mediassa.

Presidentti Josep Maria Bartomeu ei siirron jälkeen säästellyt sanojaan vaan sanoi Barcelonan tehneen virheen luottaessaan Neymariin ja tämän isään, joka oli ennenkin ollut kohujen keskellä pelaajan taustalla miljoonia omiin taskuihinsa haalivana vaikuttajana. Muutamaa viikkoa myöhemmin Barca myös käynnisti oikeustoimet Neymaria vastaan. Vuonna 2016 allekirjoitettu jatkosopimus poiki Neymarille miljoonien eurojen bonuksen, jonka seura halusi nyt takaisin korkojen kera joko pelaajalta tai PSG:ltä.

Isä ei ole pelännyt puuttua poikansa uraan. AOP

Neymarin isän – joka aloitti poikansa agenttina edellisen jouduttua vankilaan veronkierrosta – uutisoitiin myös venyttäneen siirtoa parhaansa mukaan, jotta elokuun ensimmäisenä päivänä lunastettavaksi merkitty "uskollisuusbonus" ei menisi sivu suun. PSG-siirto toteutui 3. elokuuta ja tarkkasilmäisimmät laskivat Neymarin isän saaneen Barcelonalta neljässä vuodessa enemmän rahaa kuin Messi.

Vuonna 2014 syyttäjä oli alkanut tutkia myös Barcelona-siirron taustoja. Seuran ilmoittama 57 miljoonan euron siirtosumma osoittautui valheeksi, kun viralliset asiakirjat paljastivat Barcelonan maksaneen pelaajasta yli 86 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa meni tämän vanhemmille. Osan Neymarin oikeuksista Santos-vuosina ostanut brasilialaissijoittajakin sanoi viime vuonna tulleensa perheen pettämäksi ja Barcelonan presidenttinä toimineen Sandro Rosellin väitettiin lahjoneen kymmenillä miljoonilla Neymarin isää saadakseen pelaajan roimasti alle markkinahinnan.

Ensin julkkis, sitten jalkapalloilija?

Olemuksellaan ja seuravalinnoillaan Neymar on kerännyt valtavan määrän kriitikoita, jotka eivät ainakaan vaikene jokaisena kertana jona hän reagoi kohteluunsa kentällä edesauttamalla omaa kaatumistaan. Hän on ollut jo vuosikymmenen ajan Brasilian eturivin urheilutähtiä ja esiintynyt esimerkiksi musiikkivideoissa ja pop-artistien keikoilla. Neymar perheineen ei myöskään ole varsinaisesti jemmannut mammonaansa säästöpossuun.

Neymarin taustat ovat kuitenkin verrattain köyhissä oloissa, vaikka Sao Paulon köyhemmillä alueilla perheen tilanne ei ollutkaan huonoimmasta päästä. Isän jalkapalloura oli Neymarin syntymän aikaan jo takana ja tulot perustuivat matalapalkkatöihin. Kun Neymarin kyvyt alkoivat tulla ilmi, jalkapallounelma heräsi henkiin pojan kautta. Neymarin vasta tullessa teini-ikään isä jo kävi kauppaa hänen taidoillaan ja vaati esimerkiksi kiinnostuneilta junioriseuroilta poikansa koulutuksen kustantamista.

Kun Neymarin agenttina toiminut pahamaineinen Wagner Ribeiro nosti 13-vuotiaan nimen esille neuvotellessaan Robinhon siirtoa Real Madridiin, isä näki tilaisuutensa. Jättiseuran kiinnostus oli täydellinen valttikortti kiskoa Santosin akatemiassa noin sata euroa tienanneelle pojalle 5000 euron kuukausipalkka sekä lähes 300 000 euron kertakorvaus. Myöhemmin pottiin lisättiin muun muassa ylellinen asunto koko perheelle ja seuran kustantama luottokortti.

Neymar on näyttäytynyt muun muassa F1-tähti Lewis Hamiltonin seurassa. AOP

Ulkopuolisille Neymarin liikkuminen kyseenalaistetun qatarilaisrahan perässä ja isän ajoittain skandaalinkäryinenkin edunvalvontatyö näyttäytyy ahneena. Perhe kuitenkin suhtautuu jalkapalloon sekä intohimona että ansaintamallina ja pitää tiukasti yhtä. Valtaosa Neymarin kehoa peittävistä tatuoinneistakin liittyy joko hänen perheeseensä tai vahvaan uskonnollisuuteen.

– Jokaisella pelaajalla on oma tyylinsä, ja minä pidän Neymarin tyylistä. Häntä on haukuttu ja ihmiset kommentoivat hänen yksityiselämäänsä, mutta hän vain nauttii olostaan. Kritiikki vain jatkuu, mutta Neymar vastaa kentällä, Atlético Madridin Diego Simeone on todennut.

Kentällä Neymar todella pelaa vahvuuksiensa mukaan. Niiden vahvuuksien, jotka hänellä olivat jo luonnostaan, sekä niiden jotka alkoivat hioutua kohti huipputasoa futsal-harrastuksen myötä. Palloa rakastavan pelaajan vahvuudet rakentuvat luontaisesti pallonhallinnan ympärille ja hän on se, jonka ratkaiseva syöttö vapauttaa Suarezin, Edinson Cavanin tai maajoukkueessa kenties Roberto Firminon maalintekoon. Aivan yhtä todennäköistä on leikkaus laidasta keskustaan ja vaarallinen laukaus, joka tarkkuudellaan yllättää terävimmänkin maalivahdin.

– Yhdellä yhtä vastaan kukaan ei vedä vertoja. Niissä tilanteissa hän on maailman paras, Gerard Pique sanoi pari vuotta sitten.

Suunnanmuutoksillaan, näppäryydellään ja kyvyllään liikuttaa palloa pitkiä matkoja kohti arvaamatonta ratkaisua Neymar on myös yksi rikotuimmista pelaajista, mikä puolestaan luo uusia maalipaikkoja erikoistilanteista. Eikä kyse ole vain Ranskan liigasta, jossa Neymar on monesti pitänyt heikompia joukkueita pilkkanaan, vaan brasilialaisen liikkeet ovat pakottaneet huippujoukkueetkin kohtalokkaisiin virheisiin.

Jo Barcelonassa Neymaria rikottiin enemmän kuin ketään muuta. Saman tilaston kärjessä hän on ollut myös Ranskassa, välillä niinkin rajusti, että PSG-luotsi Unai Emery on toistuvasti vaatinut tuomareilta supertähden suojelemista.

Liian hyvä Ranskaan

Ei voi väittää, etteikö Neymar olisi tuonut PSG:n arsenaaliin juuri sitä, mitä häneltä toivottiinkin. Ura Ranskassa alkoi kolmella maalilla ja yhtä monella maalisyötöllä kahdessa ensimmäisessä liigaottelussa. Tammikuun lopussa Neymar oli suorastaan hävyttömän ylivoimainen, kun PSG murskasi Dijonin 8-0. Brassi teki neljä maalia ja alusti kaksi muuta.

Hurja tahti jatkui Mestareiden liigassa, missä PSG näytti tekevän alkulohkostaan selvää jälkeä ja varmisti jopa Bayern Münchenin Carlo Ancelottin potkut 3-0-voitolla. Viidessä ensimmäisessä Mestareiden liigan ottelussaan PSG:n pelaajana Neymar osui kuusi kertaa eikä jättänyt juurikaan parantamisen varaa.

Cavanin, Neymarin ja Kylian Mbappén tähdittämä hyökkäyskolmikko on Ranskan pääsarjassa vailla vertaistaan – niinhän se olisi missä tahansa muuallakin. Siinä kuitenkin piilee myös suurin kynnyskysymys viimeisimmän joukkuevaihdoksen suhteen. Siirtymä Barcelonasta toiseen eurooppalaiseen huippuseuraan ei vielä ole valtava tasonpudotus, mutta La Ligan vaihtaminen Ranskan liigaan on.

PSG on nyt sarjassaan omaa luokkaansa ja Neymarille maali jokaisessa ottelussa rutiinisuoritus. Niistä asetelmista on yhä vaikeaa haastaa Messiä, Ronaldoa tai Englannin Valioliigan tähtiä kilpailussa Kultaisesta pallosta.

Ranskassa Neymar on paikoin ylivoimainen. AOP

PSG eteni päättyneellä kaudella Ranskan mestariksi, mutta siitä huolimatta pukukopissa ei ole ollut puutetta draamasta. Heti syyskuussa brassimafia oli kohun keskellä, kun Alves kävi rangaistuspotkutilanteessa repimässä pallon Cavanin käsistä, jotta Neymar saisi ampua pilkun. Riita jatkui pukuhuoneessa ja Silva joutui toimimaan sovittelijana Alvesin pitäessä tiukasti ystävänsä puolta.

Tilanne toistui Dijon-murskauksessa, jossa Neymar jälleen ryösti rangaistuspotkun uruguaylaisen nenän edestä, vaikka Cavani oli maalin päässä seuran kaikkien aikojen maalikuninkuudesta. Neymar väitti, ettei ollut tietoinen asiasta, mutta pariisilaisten kannattajat reagoivat vahvasti vihellyksin ja buuauksin.

Le Parisien -lehti lisäsi syksyllä bensaa liekkeihin uutisoimalla Neymarin sopimukseen kirjoitetuista erityisoikeuksista. Harjoituksissa häntä ei saisi taklata liian kovaa, otteluissa puolustaminen ei kuulunut hänen vastuualueisiinsa, kaksi fysioterapeuttia huolehtii vain Neymarista ja toisin kuin kaikki muut, hän saa valita oman varustekumppaninsa. Kaikki perustuu siihen, että brasilialainen olisi tyytyväinen seurassa, joka ei vielä ole samalla tasolla Euroopan todellisten jättien kanssa.

Neymaria on kuvailtu kuulennoksi, joka oli saatava toteutumaan hinnalla millä hyvänsä. Viime kauden pelaajabudjeteilla Neymarin siirtosummalla pyörittäisi koko Veikkausliigaa 31 vuoden ajan. Lehtitietojen mukaan brassi tienaa Pariisissa joka päivä noin 99 000 euroa palkkana viiden vuoden sopimuksestaan, ja kaiken muun - esimerkiksi muhkeat sponsoritulot - sen päälle.

Siltikään ei ehtinyt kulua edes puolta vuotta ennen kuin Neymar oli jälleen keskellä siirtomyllyä. Jo kymmenen vuotta sitten häntä kosiskellut Real Madrid on britti- ja espanjalaistietojen mukaan taas hyökkääjän kintereillä. Vuodenvaihteen uutisoinnissa jopa väitettiin, että PSG olisi valmis päästämään Neymarin lähtemään, jos hän johdattaisi ranskalaisryhmän ensin Mestareiden liigan voittoon..

Kohti kultaista palloa

Al-Khelaifin omistama tv-yhtiö sijoitti taannoin satoja miljoonia lunastaakseen Ranskan pääsarjan kansainväliset lähetysoikeudet itselleen aina vuoteen 2024 asti. Sitä ennen Qatarissa on määrä pelata myös MM-kisat, joita Neymar on viime kuukausina sattumalta ennättänyt kehumaan muutamaankin otteeseen. Valtio-omisteinen yhtiö sijoitti muutamia vuosia sitten Neymarin verran rahaa ostaakseen PSG:n osake-enemmistön pyrkiessään kiillottamaan maan globaalia brändiä. Heidän silmissään tie Euroopan herruuteen oli kuljettavissa ensisijaisesti rahalla, kuten siitä alkaneet jätti-investoinnit ovat osoittaneet.

Neymar on koko projektin keulakuva, yhtä lailla Qatarin jalkapallolähettiläs kuin PSG:n tähtipelaaja. Kun edustusjoukkue joulun alla matkusti Qatariin, jokainen kehunmurunenkin pääsi qatarilaislehtien etusivulle. Al-Khelaifi sanoi heti siirron jälkeen Neymarin tulon kasvattaneen seuran arvon välittömästi miljardista eurosta puoleentoista.

Useimmat eivät kuitenkaan mittaa jalkapalloseuraa tai sen hankintoja taloudellisten mittareiden kautta. Heille kaikki olennainen tapahtuu kentällä ja todellisuus välittyy urheilullisen menestyksen kautta. Ranskan pääsarjan mestaruus on vaatimus, josta ei jousteta, mutta päätavoitteet ovat Mestareiden liigassa.

Sen voittaminen, yhdistettynä MM-kisamenestykseen antaisi Neymarillekin parhaan mahdollisuuden rikkoa Messin ja Ronaldon vuosikymmenen mittainen hegemonia Ballon d'Or -kisassa. Viime vuoden äänestyksessä Neymar oli kolmas, ja hän itsekin ymmärtää, että menestys Ranskan liigassa ei yksinään riitä välttämättä edes mitalisijoille.

Neymarille ensimmäinen vuosi siirron jälkeen on ollut tärkeä näyteikkuna Ranskan pikkukaupunkien kiertämisen keskellä. Mestareiden liigassa PSG lähti todella ansaitsemaan paikkaa Euroopan jättien joukossa, MM-kisoissa Brasilia kaipaa terapiaa edellisen turnauksen fiaskon jäljiltä. Kaiken paineen keskellä huhut Real Madridin kiinnostuksesta varmistavat, että Neymar pysyy otsikoissa muunkin kuin maalitahtinsa vuoksi.

Saapuminen Pariisiin oli näyttävä. AOP

Siirtoa Real Madridiin voi toki pitää epätodennäköisenä ainakin niin kauan kun Ronaldo pelaa joukkueessa. Neymar väitti lähtevänsä Barcelonasta nimenomaan Messin varjoon jäämisen vuoksi, eikä Ronaldon asema ole ajoittaisista tuskista huolimatta heikentynyt niin paljon, etteikö hän välittömässä tulevaisuudessa olisi edelleen joukkueensa ykkösnimi. Kun Ronaldon aika kuitenkin ennen pitkää tulee päätökseen, Neymar on väistämättä ensimmäisten joukossa, kun hänelle etsitään korvaajaa.

Toisaalta Madridin houkutus on koitunut monelle huippupelaajalle kohtalokkaaksi. Santiago Bernabeun vaativa yleisö on tuhonnut itseluottamuksia ja seurajohdon kovat odotukset ovat lähes ainutlaatuiset. Neymar saattaa hyvinkin olla seuraava pelaaja, jota valkopaita vetää puoleensa seireenien lailla.

Kallis siirto Real Madridin kaltaiseen seuraan validoisi hänen arvonsa lopullisesti. Onnistuminen Madridissa myös luo legendoja, ja sen vetovoimaa ei parane väheksyä. Varsinkaan kun puhutaan Neymarista, joka janoaa aina paikkaa jalkapallomaailman eturivin keskeltä.

– Pidän Neymaria maailman parhaana jo nyt. Kyse ei ole vain hänen maaleistaan, vaan pelaamisen helppoudesta ja itsevarmuudesta. Neymar voittaa Kultaisen pallon parissa vuodessa ja täysin ansaitusti, Real Madridin ja Brasilian entinen tähtipuolustaja Roberto Carlos on sanonut.

Vuosi täynnä mittapuita

Viime kesän kohutuin pelaaja oli saavuttaa yhden suurimmista unelmistaan jo vuonna 2014, vasta parikymppisenä. MM-kisojen kotitantereella piti olla satumainen tarina, joka kuitenkin sai puolivälierävaiheessa synkän käänteen.

Suunnilleen koko Brasilia pidätteli henkeään, kun Neymar oli telottu nurmen pintaan Fortalezan stadionilla. TV-lähetys välitti ympäri maailman kuvaa, joka ei jättänyt mitään arvailtavaa joukkueensa kirkkaimman tähden tuskista. Neymar halusi jatkaa pelaamista, mutta ei kyennyt edes liikuttamaan jalkojaan. Maailmanmestaruudesta unelmoineen kansakunnan toivo purskahti itkuun tullessaan kannetuksi kentältä.

Sinänsä harmittomalta näyttäneessä tilanteessa selkään tullut isku mursi selkänikaman. Uran päättyminen oli Neymarin mukaan muutaman senttimetrin päässä.

– Lääkärit sanoivat, että olen onnekas, koska pystyn vielä kävelemään.

Seurannut välierä ilman Neymaria jäi historiaan brasilialaisia järkyttäneenä selkäsaunana, jossa Saksa teki mitä halusi. Täydellinen asetelma muuttui painajaiseksi ja jätti jalkapallomaan shokkitilaan pitkäksi ajaksi. Päitäkin putosi, sillä vaikka tappio Saksalle oli vielä perusteltavissa, 1-7-lukemia ei voinut selitellä.

Kuin kohtalon ivana, samanlainen pettymys jätti Neymarin dramaattisesti sivuun viime kaudella Mestareiden liigan pudotuspeliottelusta Real Madridia vastaan. Vamma tuli taas pahimpaan aikaan, ja jälleen kuin tyhjästä. Nilkkansa murtanut tähti saapui kotimaahansa hoidettavaksi pyörätuolissa vain pari päivää ennen kuin PSG:n tie Mestarien liigassa katkesi tappiollisessa kotiottelussa, jossa joukkueen parhaan pelaajan taidot olisivat voineet kallistaa vaa'an pariisilaisten eduksi.

Brasilian pettymyksestä on kohta kulunut neljä vuotta ja se on jälleen valmis haastamaan muut maailmanmestaruudesta. Neymar puolestaan on vain parempi pelaaja ja kirkkaampi tähti kuin kesällä 2014. Harteillaan hänellä ovat edelleen yli 200 miljoonan ihmisen toiveet ja lähes 300 miljoonan euron paineet.

– Hän on se pelaaja, johon koko Brasilian kansa uskoo. Ja hänellä on kaikki tarvittava tehdäkseen historiaa. Uskon, että hänestä tulee Brasilian maajoukkueen kaikkien aikojen maalikuningas, legendaarinen Romario sanoi vuonna 2014.

Tavoite ei ole ainakaan vaatimaton kun muistaa, että listan ykköspaikalla on suoranaisen jalkapallojumalan asemaan ylistetty Pelé. Neymar on vasta 26-vuotias, mutta kiikarissa on jo nyt tunnustus maailman parhaana jalkapalloilijana.

MM-kisojen loukkaantuminen oli koitua kohtalokkaaksi. AOP

Tänä vuonna Neymar saa mahdollisuuksia osoittaa olevansa oikeasti juuri niin hyvä, kuin älytön hintalappu antaa olettaa, ja todellakin lunastaa paikka jalkapallomaailman ensimmäisenä perintöprinssinä. Niistä mahdollisuuksista toiseksi paras mureni nilkan mukana, mutta suurimpaan näyteikkunaan Neymar pääsee vielä mukaan.

MM-kisavuosina vahvimmat kisaajat maailman parhaan pelaajan äänestyksessä ovat lähes poikkeuksetta erottautuneet nimenomaan matkalla maailmanmestariksi: Ranskan Zinedine Zidane vuonna 1998, Brasilian Ronaldo 2002 ja Italian Fabio Cannavaro 2006, Messin ja Ronaldon dominoimalla aikakaudella Espanjan Andrés Iniesta ja Xavi 2010 sekä Saksan Manuel Neuer 2014.

Venäjällä Brasilia saa mahdollisuuden kasvojenpesuun miljardiyleisön edessä. Siellä Neymarin odotetaan johtavan joukkuettaan kotikisakatastrofin jälkeen. Ensimmäinen kausi kohutun siirron jälkeen määrittää Neymarin tämän hetken aseman jalkapallossa. Ei ole poissuljettua, että se voisi olla ensimmäisiä asioita, joita hänen kohdallaan muistellaan vielä vuosienkin päästä.

– Neymar on se pelaaja joka ratkaisee ottelut. Maajoukkueellemme hän on elintärkeä. Annetaan pallo hänelle, niin kaikki järjestyy, Liverpoolista Barcelonaan kesän toisessa megasiirrossa siirtynyt Philippe Coutinho sanoi.

Neymarille asetelma on vain herkullinen. Hän ei ole pelännyt vastuuta, vaan rakastanut tilaisuuksia asettua koettelevimpienkin hetkien yläpuolelle. Hän ei halua olla vain yksi parhaista, vaan paras. Messin ja Ronaldon aikakaudella lasikaton rikkominen on kuitenkin kaikista haasteista suurin.

Siksi hän lähti Eurooppaan, siksi hän jätti Barcelonan taakseen, ja siksi hänen tulevaisuutensa lienee Pariisin ulkopuolella. Siitä häntä päivittäin muistuttavat vartaloon tatuoidut pelaajalle itselleen tärkeät Raamatun jakeet.

– Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria: juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi - minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun.