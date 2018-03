Tanssii tähtien kanssa -opettajat virittivät Suomen jäätanssiparin MM-kuntoon – olympiaunelman karkaaminen ei enää harmita: "Motivoi meitä entistä enemmän"

Jäätanssin lyhyttanssi perjantaina kello 11.55 alkaen. Katso suorana Yle Areenassa.

Olympialaisista rannalle jäänyt Suomen jäätanssipari Cecilia Törn ja Jussiville Partanen tavoittelevat Milanon MM-kaukalosta kauden parastaan.

Suomalaiset olivat viime syksyn olympiakarsinnassa lähellä kisalippua Koreaan, kun pari oli lyhytohjelman jälkeen sijalla viisi. Vapaatanssi pudotti heidät kuitenkin sijalle 9. Kuusi parasta lunasti olympiapaikan.

– Alkuun harmitti kyllä katsella koko olympiakisoja, kun pettymys oli niin suuri. Siellä oli monta meidän kilpakumppania tanssimassa. Lopulta se kuitenkin kääntyi jo hyvän puolelle, sillä ulosjäänti motivoi meitä entistä enemmän. Kyllä me halutaan niihin seuraaviin päästä, Partanen kertoo.

Olympiaunelman murennuttua Törn ja Partanen asettivat uudeksi tähtäimekseen kevään MM-kisat, ja tuo tavoite täyttyi. Tosin pelkkä kisalippu ei enää kaksikkoa tyydytä, vaan aikomuksena on olla Milanossa 20 parhaan joukossa lyhytohjelman jälkeen, mikä tarkoittaisi myös pääsyä vapaatanssiin.

– Paras sijoitus meillä on MM-kisoista 18:s ja sitä on nyt tarkoitus parantaa. Viime kerralla jäimme kuitenkin vapaatanssin ulkopuolelle, joten ensimmäinen tavoite on päästä esittämään molemmat tanssit näissä kisoissa, Törn miettii.

Tammikuun EM-kisoissa Törn ja Partanen olivat lyhytohjelman 16:s ja pääsivät siis vapaatanssiin. Tekniset pisteet jäivät vapaaohjelmassa kuitenkin heikoiksi, mutta pari nosti hyvällä esiintymisellään sijoituksensa 15. Yhteispisteet EM-kaukalossa olivat 145,60, mikä tarkoittaa perussuoritusta.

– Tuo kisa opetti, että tekninen puhtaus on se, mihin pitää vielä keskittyä. Lisää liikepuhtautta ja askeltekniikkaa. Siihen on nyt kisojen jälkeen paneuduttu, Törn kertoo.

Ja paneutuminen on myös tuonut tulosta. Helmikuun alussa Törn ja Partanen voittivat Italiassa kansainvälisen kisan ennätyspisteillään 158,59, joten lähtökohdat MM-kaukaloon ovat lupaavat.

– Tällä hetkellä lajissa korostetaan ehkä eniten tanssillisuutta. Tuntuu, että kaikilla huippupareilla on sellainen puhdas ja jatkuva liikekieli. Mutta oikeaan suuntaan mennään, ei muuta kun lisää tanssitreeniä vaan kehiin, Törn näkee.

– Mä sanoisin, että meidän vahvuus on tämä meidän yhteinen kemia ja kyllä kehuja on tullut siitä, että yhteinen liikekieli löytyy. Toki parannettavaakin löytyy, kuten liikkeen pehmeydessä ja kaiken viimeistelyssä, Partanen jatkaa.

Sami ja Jutta Helenius ovat avittaneet Suomen jäätanssiparia tanssissa. Lehtikuva

Viime viikot pari on viihtynyt tiiviisti harjoituksissa ja hioneet tanssikuvioitaan kuntoon myös ilman luistimia. Oppia ovat antaneet tähtitanssijat Jutta ja Sami Helenius. Tanssi ilman luistimia on myös Cecilialle ja Jussivillelle mieleen.

– Se on ihanaa! Jutta ja Sami pystyvät opettamaan meille vähän kaikkea, lattareista vakiotansseihin. Tällä kaudella ollaan keskitytty enemmän lattareihin eli muun muassa sambaan ja rumbaan, mutta olemme myös aloittaneet tangon treenauksen. Ensi kaudellahan yksi pakollisen tanssin rytmeistä on juurikin tango, Törn kertoo.

Oman mausteensa suomalaisparin MM-kisamatkaan tuo se, että heidän valmentajansa Maurizio Margagli on Milanon oma poika, ja todellinen superjulkkis. Margagli pääsi juhlimaan omalla urallaan muun muassa jäätanssin olympiapronssia (2002), ja MM-kultaa sekä -hopeaa parinsa Barbara Fusar-Polin kanssa. Yleisöstä löytyy siis taatusti kannustusta myös Margaglin suojateille.

– Ei edes se, että hän on italialainen, vaan se, että hän on kiertänyt niin monet arvokisat. Hän tietää tosi hyvin miten toimia, ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Toisaalta olemme käyneet Maurizion kanssa viime vuosina monesti Milanossa treenaamassa, joten paikat ovat jo meillekin entuudestaan tutut. Tosi kiva päästä sinne kisaamaan, suomalaiset toteavat.

Millä Törn ja Partanen aikovat sitten hurmata yleisön lisäksi tuomarit?

– Viime aikoina meille on sanottu, että meidän keskinäinen kemiamme on vielä entisestään syventynyt. Meistä kuulemma paistaa se, että meillä on hauskaa jäällä. Eli ilon kautta, Törn nauraa.

