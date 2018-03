Aleksandr Ovetshkin on sukupolvensa kovin maalitykki, jota yritettiin venkoilla NHL:ään jopa karkausvuosien nojalla – matkan varrella hän on voittanut valtavasti, mutta silti menestymättömyys kalvaa supertähteä eniten

Kevään koittaessa monesti muistutetaan siitä, miten hieno urheilukulttuurinen tapahtuma seitsemäs pudotuspeliottelu jääkiekossa on. Washington Capitalsille ja sen kapteenille Aleksandr Ovetshkinille ne ovat kuitenkin olleet painajaismaisia iltoja.

Viime keväänä Ovetshkin johdatti ryhmänsä jälleen ratkaisevaan taistoon NHL:n toisella pudotuspelikierroksella. Vastassa oli tuttu joukkue vuoden takaa, hallitseva Stanley Cup -voittaja Pittsburgh Penguins. Divisioonansa jo toisen kerran peräkkäin voittanut Capitals oli uhkuttu, puhkuttu ja puhallettu täyteen playoff-huumaa, ja aiemmat katkerat kyyneleet saatiin nieltyä uuden mahdollisuuden koittaessa.

Penguins meni 1-0-johtoon toisessa erässä ja Ovetshkin katsoi parin kymmenen sentin päästä aitiopaikalta laukausta, jota maalivahti Brayden Holtby ei kyennyt pysäyttämään. Kolmannessa erässä Ovetshkin oli huolimaton saatuaan avaussyötön Capitalsin omalla alueella. Kiekonriisto johti toiseen takaiskuun, johon Washington ei löytänyt vastausta.

Ovetshkin laukoi ottelussa neljä kertaa kohti Penguins-maalia, mutta tuloksetta. Jo seitsemännen kerran venäläisen aikana Capitals passitettiin kesälaitumille seitsemännessä ottelussa.

13 vuoden aikana Ovetshkin on laukonut satoja ja satoja maaleja, rikkonut ennätyksiä, tienannut kymmeniä miljoonia ja saavuttanut lähes koskemattoman aseman Venäjällä. Lämpimät välit Kremliin ovat kuitenkin syntyneet ensisijaisesti henkilökohtaisten saavutusten myötä.

Uskomatonta kyllä, jääkiekon halutuimmat meriitit ovat karttaneet yhtä sen historian parhaista maalintekijöistä.

Kisat kaukana Koreassa

Ovetshkinilta kyseltiin Pyeongchangin olympialaisista lähes pakkomielteisesti vuosikausia, jo ennen edellistäkään turnausta. Jokaisena kertana Ovetshkin antoi itsevarman vastauksensa ja puolusti oikeuttaan edustaa kotimaataan. Siinäkin vaiheessa, kun muiden usko loppui ja komissaari Gary Bettman julkisesti sanoi NHL-pelaajien jäävän kisojen ulkopuolelle, Ovetshkin oli viimeisenä vastarinnan aaltona, joka vannoi pelaavansa turnauksessa.

Capitalsin omistaja Ted Leonsiskin otti julkisuudessa rohkean linjan ja puolusti tähteään. Leonsis sanoi, ettei kykene oikeuttamaan tähtipelaajiensa lähtemisen estämistä, jos he itse haluavat pelata. Ovetshkin kävi kuitenkin alusta asti voittamatonta kamppailua, joka odotetusti päättyi tuloksettomana.

– Nyt NHL ja Kansainvälinen jääkiekkoliitto ovat sanoneet, että maani ei saa edes pyytää minua pelaamaan, joten asiassa ei ole enää mitään neuvoteltavaa, alistunut Ovetshkin myönsi julkaisemassaan tiedotteessa viime syksynä.

Venäjän paras pelaaja seurasi kaukaa Pohjois-Amerikasta, kun Pavel Datsjukin ja Ilja Kovaltshukin kaltaisten entisten NHL-tähtien johdolla venäläiset voittivat olympiakultaa. Datsjuk pääsi kolmen kullan kerhoon Stanley Cup -voittajana, maailmanmestarina ja olympiavoittajana. Kovaltshuk sai kruunun kahden maailmanmestaruuden ja kahden Gagarin Cupin kylkeen.

Kukaan ei tiedä, saako Ovetshkin vielä joskus mahdollisuuden olympiakultaan. Kun jääkiekkoturnaus Pekingissä käynnistyy, hän on jo 36-vuotias. Kaikki panokset oli ladattu jo vuoteen 2014, jolloin Venäjä isännöi kisoja. Siitä turnauksesta tuli kuitenkin pannukakku, ja kolmas peräkkäinen vesiperä Ovetshkinin olympiamitalihaaveiden suhteen.

Puolivälierätappio katkaisi tien myös neljä vuotta aiemmin Vancouverissa, missä Ovetshkin jossain vaiheessa venäläiseen tapaan melkein lakkasi puhumasta englantia. Torinossa hän teki maalin yhtä vaille kaikissa otteluissa ennen kuin Suomi lähetti venäläiset pronssiotteluun.

Vuosien 1956 ja 1992 välillä Neuvostoliitto voitti kymmenissä olympialaisissa peräti kahdeksan kultamitalia. Vuodesta 1994 alkaen Venäjä on jäänyt aina nuolemaan näppejään. Kun kulta tänä vuonna vihdoin tuli, senkin voittivat tarkalleen sanottuna venäläiset olympiaurheilijat.

Siitä huolimatta kyseessä on nykyisen venäläisen jääkiekkoilijasukupolven keulakuva. Ovetshkinia rakastetaan poikkeuksellisesti sekä Moskovassa että Washingtonissa. Barack Obama kiitti kerran Venäjää Ovetshkinista, mutta Vladimir Putin on kiitellyt Ovetshkinia Venäjän puolesta sitäkin ahkerammin.

Vahvimmillaan Ovetshkinin ja Putinin välinen suhde näytti olevan juuri Sotshin olympialaisten alla. Venäjä pääsi kansainväliseen näyteikkunaan ja Ovetshkin tavoittelemaan kultamitalia kotitantereella. Hän käynnisti olympiatulen matkan Kreikasta ja toimi jääkiekkojoukkueen johtajana turnauksessa, josta Venäjä oli hakemassa vain voittoa. Ovetshkin oli mainoksissa ja promotapahtumissa, jopa juoma-automaattien kyljessä.

Jo alkulohkovaiheessa Yhdysvallat ja Slovakia kuitenkin veivät Venäjän voittolaukauskilpailuun asti, ja Yhdysvallat jopa voitti, ryöväten kisaisänniltä lohkovoiton ja pakottaen Venäjän aloittamaan pudotuspelinsä jatkokarsinnasta. Puolivälierässä Leijonat mykisti myrskyisän venäläisyleisön nousemalla tappioasemasta 3-1-voittoon ja pudottaen Venäjän mitalikamppailusta.

Epäonnistuminen lajissa, josta mitalia odotettiin kaikkein eniten – ja johon Putinkin oli asettanut suurimmat odotukset – yllytti yleisön äänekkääseen vihellyskonserttiin.

Supertähti katosi kuvasta täysin. Viidessä ottelussa hän teki vain yhden maalin, alkulohkoavauksessa Sloveniaa vastaan. Vastuun kantoi kuitenkin päävalmentaja Zinetula Biljaletdinov, joka sai potkut pian turnauksen päätyttyä.

Ovetshkin puolestaan pysyi valtiojohdon suosiossa. Kun hän kolme kuukautta myöhemmin johdatti venäläiset maailmanmestaruuteen, Putin pääsi Ovetshkinin avustamana nauttimaan kuohujuomaa MM-pokaalista. Kaikki oli taas hyvin. Koko joukkue palkittiin Mercedes-merkkisillä autoilla ja kutsuttiin Kremliin juhlimaan kultaa.

MM-kulta lienee kuitenkin se palkinto, jota Ovetshkin ei enää tarvitsisi. Niitä löytyy jo kolme, ja mitaleja kaikkiaan kahdeksan. Alle 20-vuotiaistakin on mestaruus ja hopea, samoin alle 18-vuotiaista. NHL-ottelujen määräänsä nähden Ovetshkin on ollut ainutlaatuisen uskollinen palvelija maalleen ja tehnyt kadehdittavan uran, jonka ei silti pitäisi riittää hänen tasoiselleen pelaajalle. Jokavuotisen pettymyksen jälkeen maailmanmestaruus on kuitenkin ainoa asia, joka Ovetshkinille on jäänyt tavoiteltavaksi.

Megatähdet nokikkain alusta asti

Kaikki NHL:ssä tiesivät, millainen maalintekijä Venäjältä oli tulossa vuonna 2004. Ovetshkin oli kookas, vahva ja debytoinut silloisessa Venäjän Superliigassa jo 16-vuotiaana. Samana kesänä varattavana olivat venäläisistä myös muiden muassa Jevgeni Malkinin ja Aleksandr Radulovin kaltaiset huippulupaukset, mutta Ovetshkin oli omassa luokassaan.

– Hän ei näytä perinteiseltä Neuvostoliiton jääkiekkoilijalta. Hän vaikuttaa enemmänkin puoliksi kanadalaiselta, maalivahtilegenda Vladislav Tretjak on kuvaillut.

Legendaarisen tarinan mukaan Florida Panthers halusi Ovetshkinin niin kovasti, että se yritti parhaansa mukaan löytää varaussäännöistä porsaanreikiä jo vuotta ennen kuin Washington nappasi laitahyökkääjän ensimmäisellä varausvuorolla.

Vuoden 2003 varaustilaisuudessa Panthersin edustajat yrittivät toistuvasti lausua lavalla Ovetshkinin nimen – niin hanakasti, että NHL päätyi lopulta vaientamaan mikrofonin. Panthersin perustelu oli, että kaksi päivää varauskelpoisuudelle asetetun rajan jälkeen syntynyt Ovetshkin olisi jo varattavissa karkausvuosien vuoksi.

Työsulkukauden aiheuttaman viivästyksen jälkeen venäläinen muutti Pohjois-Amerikkaan vuonna 2005, vuosi sen jälkeen kun Capitalsin keulakuvaksi mammuttipalkalla hankittu Jaromir Jagr oli vaihtanut maisemaa. Kielitaidoton lupaus oli opetellut ulkoa vain yhden hämmentävän englanninkielisen lauseen, jolla kykeni sanomaan nimensä ja kertomaan samalla olevansa erittäin onnellinen.

Viestintätaitoja ei kuitenkaan juurikaan puntaroitu, kun hän ensimmäisessä NHL-vaihdossaan taklasi Columbus-pelaajan päätylaitaan niin, että lasi rikkoutui. Toisessa erässä laukaus ykkössektorista suoraan syötöstä toi maalin numero yksi. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin seurasi toinen.

Venäläiselle oli valtavat odotukset, jotka alkoivat täyttyä heti debyytissä. Viitteitä siitä oli saatu jo harjoitusleirillä, jossa Ovetshkin oli säkenöinyt. Harva tuskin uskalsi odottaa, että seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana Ovetshkin kääntäisi seuran lipputulot 167 prosentin kasvuun ja Forbesin arvion mukaan nelinkertaistaisi Capitalsin arvon. Pudotuspelien ulkopuolelle valahtanut joukkue on kuitenkin hänen avullaan kivunnut NHL:n parhaiden joukkoon.

Ensimmäisellä NHL-kaudellaan Ovetshkin teki 52 maalia. Se oli kolmanneksi suurin yhden pelaajan kausisaldo Capitalsin koko historiassa ja paras sitten vuoden 1996. Ovetshkinile se oli kuitenkin vasta alkusoittoa tykitykselle, jolla hän on kirjoittanut seuran historiankirjat uusiksi.

Viitenä ensimmäisenä kautenaan hän rikkoi sadan pisteen rajan neljästi, kun aiemmin se oli tehty Capitalsin historiassa vain kahdesti. 65 maalin kausi 2007-2008 on kovassa seurassa koko NHL:n mittakaavassa ja omaa luokkaansa 2000-luvulla. Washingtonin yhden kauden maaliennätysten kymmenestä kärkilukemasta kuusi on Ovetshkinin nimissä. Yhden kauden pistetilaston kärkiviisikossa ainoa poikkeus Ovetshkinin dominanssiin on Dennis Marukin kausi 1981-1982. Kaikkien aikojen pistepörssissä Ovetshkin on noin 300 pisteen karkumatkalla.

Ensiaskelista lähtien Ovetshkin asetettiin myös suoraan hurjimpaan mahdolliseen vertailuun. Sidney Crosby on kaksi vuotta venäläistä nuorempi, mutta hänen ja Ovetshkinin urat ovat kulkeneet enemmän tai vähemmän rinta rinnan siitä lähtien, kun molemmat todettiin sukupolvensa poikkeuksellisimmiksi kiekkoilijoiksi.

Työsulusta johtuen parivaljakko aloitti NHL-uransa samaan aikaan ja kun Ovetshkin ensimmäisenä talvenaan ylsi 106 pisteeseen, Crosby jäi vain neljän pisteen päähän. Ovetshkin voitti myös tulokaskisan, mutta sittemmin vertailu on kallistunut yhä jyrkemmin Crosbyn eduksi.

Uuden, modernin NHL:n kasvoiksi valitut tähdet ovat yksilöinä yltäneet saavutuksiin, joita ei ehkä koskaan rikota. Ero heidän välillään syntyy siitä, mihin kaikkeen Crosby on kyennyt johtamaan joukkueensa. Hänelläkin on maailmanmestaruuksia, pistekuninkuuksia ja arvokkaimman pelaajan palkintoja. Niiden lisäksi hän on kuitenkin vienyt Pittsburghin jo kolmeen Stanley Cupiin ja Kanadan kahteen olympiakultaan.

Crosby ei ole Ovetshkinin tasoinen maalintekijä – kukapa olisi – tai samanlainen pikajuna, mutta vuodesta toiseen vähintäänkin taustalla eläneen kaksintaistelun hän on voittanut, eikä edes niukasti.

Ovetshkin tietysti sanoo, ettei vertailulla Crosbyyn ole merkitystä. Niin myös kanadalainen. Silti Crosby ja Pittsburgh edustavat sitä vaihtoehtoista polkua, johon Ovetshkinillakin olisi ollut kaikki edellytykset – varaus yhtä pykälää myöhemmin olisi itse asiassa vaihtanut Ovetshkinin ja Malkinin suunnat päittäin.

Hänen aikanaan Washingtonista on tullut varteenotettava kandidaatti Stanley Cup -voittajaksi ja Venäjä on vain vankistanut paikkaansa maajoukkuekiekon terävimmässä kärjessä. Kerta toisensa jälkeen Ovetshkinin kohtaloksi on kuitenkin jäänyt harmitella epäonnistumista tärkeimmällä hetkellä, kun taas Crosby – vaatimattomampi, hillitympi, tylsempikin pelaaja – on nostanut nimensä mukaan keskusteluun kaikkien aikojen parhaasta pelaajasta.

Epävarmuuden keskeltä

Ovetshkin oli jossain määrin isänmaan suosiossa jo syntyessään. Tatjana-äiti voitti koripallon olympiakultaa kahdesti ja isä Mihail pelasi jalkapalloa, ja molemmat jatkoivat pelien jälkeen uraansa urheilun parissa Neuvostoliitossa. Siitä huolimatta Neuvostoliiton olemassaolon loppumetreillä vuonna 1985 syntyneen Ovetshkinin lapsuus ei ollut helpoimmastakaan päästä.

Moskovan laitamilla Ovetshkin kävi koulua ankaran kurin keskellä kunnes kahdeksan vuoden jälkeen pääsi Moskovan Dinamon akatemiaan. Moni silloisista ystävistä ja tuttavuuksista koki karumman kohtalon.

– Yksi soittaa rockyhtyeessä. Jotkut ovat vankilassa. Moni on kuollut. Huumeisiin ajauduttiin erityisesti koulujen päätyttyä, kun töitä ei löytynyt, Ovetshkin sanoi GQ-lehdelle vuonna 2010.

Ympärilläkin tapahtui tragedioita. Ovetshkinille tärkeä ensimmäinen valmentaja kuoli sydänsairauteen jo 29-vuotiaana. Isoveli Sergei kuoli 25-vuotiaana autokolarissa. Dinamon kiivastahtinen arki piti Ovetshkinin itsensä kurissa ja aamukuuden herätyksen jälkeen jääkiekko täytti päivän. Ovetshkinille ei tullut edes mieleen miettiä muita vaihtoehtoja, sillä suunnitelma rakentui jääkiekkotaitojen varaan.

Ovetshkinin kova ja tulinen, mutta samaan aikaan letkeä persoona välittyy hänen pelaamiseensa. Capitalsin entinen GM George McPhee kuvaili Ovetshkinia Pavel Bureksi Mark Messierin ruumissa. Hän ei ole pelännyt tapella ja rakastaa taklata. Jossain vaiheessa näiden molempien suhteen piti alkaa ottaa rauhallisemmin, jotta hiljalleen ikääntyvä ja kovasti rasitettu keho ei kärsisi turhasta säntäilystä.

Ovetshkin kulki Dinamon tarjoaman polun päätyyn asti voittaessaan joukkueen kanssa Venäjän Superliigan mestaruuden vuonna 2005. Samana keväänä hän voitti Venäjän kanssa ensimmäisen MM-kisamitalinsa.

Siitä alkaen uran painopiste on ollut enemmän jälkimmäisissä kuin ensimmäisissä. 19-vuotiaana voitettu pokaali on yhä Ovetshkinin ainoa mestaruus seurajoukkueessa.

Washington Capitals pelaa kotiottelunsa lähes kivenheiton päässä Valkoisesta talosta, mutta Ovetshkin on opetellut tasapainottelemaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Maiden suhteiden kylmetessä Ovetshkinin odottamattomat kannanotot kertovat hänen kursailemattomasta luonteestaan ja toisaalta vahvasta asemasta sekä Washingtonissa että Moskovassa.

Vuonna 2014 Ovetshkin julkaisi Instagram-sivullaan syntymäpäiväonnittelut Putinille. ”Olet oikealla tiellä, kunnioitamme toimiasi ja tuemme sinua kaikessa aina, koska mekin rakastamme maatamme”, jääkiekkoilija vuodatti huutomerkkien värittämänä. Samana vuonna hän julkaisi kuvan käyttäen Ukrainan venäläismielisten ryhmittymien asiatunnistetta keskellä Krimin konfliktia.

Kun Ovetshkin meni viime kesänä naimisiin, Putin lähetti hänelle erikseen lahjan ja sähkeen. Joidenkin lehtitietojen – ja Jevgeni Malkinin - mukaan pelaajalla olisi jopa presidentin puhelinnumero, mutta tämän Ovetshkin kiistää. Kremlissä hän on kuitenkin vieraillut useasti.

Ovetshkinin ja Putinin läheinen suhde on siis ollut julkinen, mutta viime syksynä Ovetshkin yllätti avoimella kannanotollaan ”yhtenäisemmän Venäjän puolesta”. Hän julkaisi Instagramissa kuvan itsestään keskustelemassa presidentin kanssa ja liitti mukaan pitkän tekstin, jossa seuraajia kutsuttiin liittymään PutinTeam-nimellä kulkeneen hankkeen taakse.

Kremlistä kerrottiin, ettei Putin ollut tietoinen asiasta ja Ovetshkin on sanonut ajatuksen olevan täysin hänen omansa. Pelaaja perusteli asiaa jälleen vahvalla isänmaallisuudellaan.

– Jos joku pyytää minua tekemään jotain maani puolesta, teen sen. Jos pelataan MM-kisoja, lähden sinne. Sellainen on tilanne, Ovetshkin julisti.

Eleen ajateltiin herättelevän erityisesti nuorempia äänestäjiä Venäjän presidentinvaalien alla, mutta se yllätti Pohjois-Amerikassa. Sikäläinen media raportoi venäläistenkin pelaajien agenttien kummaksuvista kommenteista, joissa Ovetshkinin epäiltiin jo pohjustavan uutta uraa politiikan parissa.

Capitalsin sisällä hän on vaikutusvaltaisempi kuin juuri yksikään kapteeni NHL:ssä. Kun Adam Oates tuli Capitalsin päävalmentajaksi vuonna 2012, hän matkusti Moskovaan asti keskustelemaan kapteeninsa kanssa, mutta tapaaminen jäi toivottua lyhyemmäksi Kremlistä tulleen kutsun vuoksi. Oatesin seuraaja Barry Trotz soitti pian pestinsä alkamisen jälkeen Ovetshkinille, mutta se puhelu oli pikainen, koska Ovetshkin oli Kremlissä juhlistamassa maailmanmestaruutta.

Joukkue rakentuu aina Ovetshkinin ympärille riippumatta siitä, millaisia saldoja Niklas Bäckström, Jevgeni Kuznetsov ja kumppanit nakuttavat vuodesta toiseen. Seura on joustanut Ovetshkinin tarpeiden mukaan, erityisesti kesällä, jolloin supertähti katoaa Venäjälle juhlimaan, rentoutumaan ja harjoittelemaan.

Toisen kierroksen kirous

Ennen Ovetshkinia washingtonilainen jääkiekko oli pohjamudissa. Jagr-kokeilu oli ollut täyskatastrofi sekä seuralle että pelaajalle. Se, että Ovetshkin on kyennyt siihen, mihin Jagrin tasoinen legenda ei Washingtonissa pystynyt, kertoo jo jotain. Hän on muuttanut koko Capitalsin suunnan ja rakentanut Yhdysvaltojen itärannikolle uuden jääkiekkokaupungin.

Ovetshkinin Capitalsin tarina on kuitenkin omiaan todistamaan sanonnan nälän kasvamisesta syönnissä. Jossain kohtaa jatkuva menestys runkosarjassa ja maailman vetovoimaisimpiin kuuluvan kapteenin dominoivat yksilösuoritukset eivät enää riitä. Mäki on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi kiivettäväksi. Vaikka Capitals aina pääsee hyvään vauhtiin, ei se ole vielä koskaan ollut lähelläkään huippua.

Maaliskuun puolivälissä Ovetshkin oli valokeilassa uuden henkilökohtaisen saavutuksen myötä. Patrik Laineen hurja maalitahti oli nostanut hänet samoihin otsikoihin sarjan parhaan maalitykin kanssa ja Laineen Winnipegin sekä Ovetshkinin Capitalsin kohtaaminen toimi näyttämönä uuden, nuoren pyssyn ja NHL:ään yli kymmenen vuoden ajan dominoineen maalikuninkaan kaksintaistelulle. Kamppailu maalikuninkuudesta Laineen kanssa muistuttaa samalla vuosien vierimisestä, sillä suomalainen on nostanut nimenomaan Ovetshkinin idolikseen.

Capitals vei voiton, ja kahden maalin Ovetshkin varasti huomion. Maali numero 600 vankisti venäläisen asemaa historiassa. Vain Wayne Gretzky, Mario Lemieux ja Brett Hull, kolme kuolematonta legendaa, on yltänyt samaan määrään yhtä nopeasti.

Kuluva kausi on jälleen ollut osoitus siitä, miten Ovetshkin aina nousee jaloilleen. Siitä osoituksena ovat Venäjän paidassa saavutettu MM-menestys tai jo yhdeksännen kerran 50:ttä hätyyttelevä maalisaldo. Viime kauden 33 osuman jälkeen hätäisimmät olivat nimittäin - jälleen - vaatimassa supertähden kauppaamista.

Maali numero 601 syntyi ohjauksella maalinedustalta. Sillä Ovetshkin nousi tasalukemiin Jari Kurrin kanssa, yli 200 ottelua vähemmän pelanneena. "Mutta...", joku on jälleen heti valmis sanomaan. Kurri voitti viisi Stanley Cupia ja yhden olympiamitalinkin.

Ovetshkininkin palkintokaappi on pyttyjä täynnä. Kuusi maalikuninkuutta, kolme arvokkaimman pelaajan palkintoa, kolme pelaajien äänestämän arvokkaimman pelaajan palkintoa, vuoden tulokas, pistepörssin voitto. Olisi hankalaa kuvitella, että näillä meriiteillä varustettu pelaaja on aina jäänyt näin kauas Stanley Cupista. Ovetshkin on pelannut peräti 97 NHL:n pudotuspeliottelua pääsemättä koskaan toista kierrosta pidemmälle. Tilasto on hämmästyttävä joukkueelle, joka on lähes säännönmukaisesti ollut runkosarjan parhaita, ja jota johtaa seurahistorian paras pelaaja.

Vuonna 2009 Pittsburgh laittoi Capitalsin kesälomalle seitsemän ottelun sarjassa. Seuraavana vuonna pelit päättyivät Montrealin tarjoilemaan täystyrmäykseen, vuotta myöhemmin Tampa Bay ei antanut Capitalsin voittaa ainuttakaan ottelua. New York Rangers pudotti Washingtonin seitsemässä ottelussa uskomattomasti kolme kertaa neljän kauden sisällä vuosina 2012-2015.

Kahtena viime keväänä kompastuskivenä on ollut jälleen Penguins, mestariksi molempina vuosina edennyt ryhmä, joka viime vuonna otti taas voiton seitsemännestä ja ratkaisevasta ottelusta.

Kilpailu vuosia vastaan

Ovetshkin on nykypäivän jääkiekkoon poikkeuksellinen maalintekijä, jonka vire on myös jatkunut pitkään - eikä näytä hiipuvan. Silti hän on itse asettanut uralleen kaksi tavoitetta, joista molemmat uhkaavat jäädä täyttymättä. Olympiakulta ja Stanley Cup ovat yhä unelmia, kun uraa huipulla on takana pitkälle toistakymmentä vuotta.

– Haluan nostaa Stanley Cupin ilmaan Washingtonissa ja sen jälkeen tuoda sen kotiin Moskovaan. Juhlia pelikavereideni, ystävieni ja vanhempieni kanssa, Ovetshkin on sanonut.

Hän on myös hetkeäkään miettimättä sanonut, että olisi valmis vaihtamaan kaikki arvokkaimman pelaajan palkintonsa yhteen Stanley Cupiin. Ovetshkin on jopa kadehtinut Malkinia, jonka pitkä ja menestyksekäs ura on jäänyt Venäjällä jokseenkin taka-alalle kirkkaampana tähtenä säkenöivän maanmiehen aikakaudella.

– Malkin on voittanut Stanley Cupin. Minä en, Ovetshkin on kuitannut.

Urheiluromantikot puhuvat usein erinäisten saavutusten "suomisesta" jollekin, tai siitä, miten joku "ansaitsee" enemmän kuin hän saa. Ovetshkin ja Stanley Cup ovat nousemassa NHL-kiekkoilun epäoikeudenmukaisimmaksi jahdiksi. Taustalla on tehty kaikki mahdollinen, ja mitä pidemmälle Ovetshkinin ura on edennyt ja mitä pidempään Capitals on jäänyt ratkaisevan askeleen päähän menestyksestä, sitä rohkeampia ratkaisuja pääkaupungissa on tehty. Kovat päätökset ovat tarkoittaneet suuria kauppoja, kalliita sopimuksia ja avainpelaajista luopumista menestysvalmiuden ylläpitämiseksi ja joukkueen parantamiseksi.

Valinnat ovat olleet hyviä ja oikeita, mutta jotain jää aina puuttumaan. On vain kohtalon ivaa, että pettymyksen pitää tulla niin usein vieläpä seitsemännessä ottelussa.

Washington kisaa jo aikaa vastaan. 32-vuotiaan Ovetshkinin sopimus kattaa kolme seuraavaakin vuotta. Ovetshkin neuvotteli 124 miljoonan dollarin arvoisen 13-vuotisen sopimuksensa vuonna 2008 itse. Sille jaksolle on mahtunut koko seuran menestyskausi, mutta Capitalsin putoamista Stanley Cup -ehdokkaiden joukosta on povattu jo jonkin aikaa. Tälläkin kaudella se on silti ollut NHL:n parhaita joukkueita, jonka oheen aina liitetään "mutta", ja kissankokoisin kirjaimin.

Nykytahdilla Ovetshkinkin voi jossain kohtaa joutua itse tekemään valtavan valinnan. Vuodesta 2004 asti hän on vannonut uskollisuuttaan Washingtonille. Kaupunki kiekkofaneineen, seura ja sen omistaja Leonsis puolestaan ovat ottaneet hänet omakseen. Olisi vaikeaa kuvitella Capitalsin pitkäaikaista keulakuvaa jonkin muun seuran paidassa, mutta olisi yhtä lailla surrealistista ajatella Ovetshkinin tasoisen pelimiehen jäävän kokonaan ilman jääkiekkoilun kirkkaimpia kruunuja.

Ovetshkin on samaan aikaan voittanut valtavasti ja ei mitään. Maalikuninkuus on hänelle itsestäänselvyys, joka todetaan ohimennen suuremman tarinan jatkuessa. Ovetshkin voinee halutessaan lämätä ylivoimamaaleja b-pisteen kohdalta vielä kymmenenkin vuotta, mutta ainoastaan yksisarvisiksi muodostuneiden meriittien saavuttaminen antaisi matkalle jonkinlaisen määränpään.