Valintakohun nostattaneella Viveca Lindforsilla on nyt puheiden sijaan tekojen aika: "Luottaisin hänen esiintymiseensä näissä kisoissa"

Taitoluistelija Viveca Lindfors on ehtinyt olla otsikoissa jo kyllästymiseen asti olympiavalintoihin liittyneen kohun takia. Nyt hän pääsee vihdoin todistamaan osaamisensa maailman parhaiden joukossa, kun taitoluistelun MM-kilpailut alkavat tänään Italian Milanossa.

Lindfors nousi huomion keskipisteeksi tammikuussa, kun hän jäi rannalle Pyeongchangin talviolympialaisista. Lindfors oli hankkinut Suomelle maapaikan, mutta kisapaikka meni paremmat pisteet kauden aikana luistelleelle Emmi Peltoselle.

– Paras luistella hyvin, että mitään ilmapalloja siellä ei saa tehdä, kun se paikka on minun selkänahastani otettu, Lindfors vuodatti Ylen haastattelussa.

Pari kuukautta myöhemmin pöly on jo laskeutunut ja olympialaisetkin kisattu. Siellä Emmi Peltonen sijoittui 20:nneksi. Lindfors luisteli oman ennätyksensä, 166,63, helmikuussa Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa. Sillä hän ansaitsi paikkansa Milanon MM-kilpailuihin.

Paineet ovat 19-vuotiaalle luistelijalle kovat. Nyt on Lindforsin paikka näyttää teoillaan, että alkuvuoden puheille on myös katetta.

– En tunne häntä henkilökohtaisesti kovin hyvin, mutta hän on näyttänyt pystyvänsä hyviin suorituksiin kisatilanteessa. Valmentajana luottaisin täysin hänen esiintymiseensä näissä kisoissa, Ylelle kisoja Laura Lepistön kanssa selostava taitoluisteluvalmentaja Anuliisa Uotila sanoo.

Keskiviikkona kilpailtavaan naisten lyhytohjelmaan osallistuu 37 urheilijaa. Taso on Uotilan mukaan niin kova, että Lindforsilla on täysi työ edetä 24 parhaan joukkoon ja vapaaohjelmaan. Se on kuitenkin täysin realistinen tavoite.

– Onnistuessaan uskaltaisin toivoa häntä sijoille 15–20. Kaikki sen yläpuolelle on kyllä aivan luksusta, koska kärki on todella kova.

Muilla suomalaisilla paikka vapaaohjelmaan tiukassa

Milanon MM-kisoissa Suomea edustavat myös Valtter Virtanen sekä jäätanssipari Cecilia Törn–Jussiville Partanen.

Virtanen, 30, rikkoi helmikuussa ensimmäisenä suomalaisena 200 pisteen rajan Haagin Challenge Cup -kilpailussa.

– Valtter on vieläkin kovemmassa paikassa kuin Viveca. Miesten kilpailu on tiukka ja kova. Valtter tarvitsee täysin ehjän ja onnistuneen huippusuorituksen, jotta hän yltää vapaaohjelmaan, Uotila sanoo.

Cecilia Törn ja Jussiville Partanen. AOP

Törnin ja Partasen tilanne on sama. Parin ennätyksen 158,59 on Uotilan mukaan parannuttava, jotta jatkopaikka irtoaa jäätanssin lyhytohjelmasta perjantaina.

– Vähän hirvittää, kun on niin paljon hyviä pareja myös 20 parhaan alapuolella tuossa rankingissa.

Seuraa heitä

Suomalaisten lisäksi taitoluistelun MM-kisoissa saadaan ihailla maailman kärkiluistelijoiden suorituksia, vaikka osa huipuista on olympiavuoden takia sivussa. Naisissa Uotila kehottaa seuraamaan tarkasti Yhdysvaltojen Mirai Nagasun suoritusta lyhytohjelmassa.

– Hän on ainoa, joka tekee kolmoisaxelin jo lyhytohjelmassa.

Mirai Nagasu AOP

Myös kotiyleisön edessä luistelevaa Carolina Kostneria, Kanadan Kaetlyn Osmondia ja Venäjän olympiavoittajaa Alina Zagitovaa kannattaa seurata.

Miehissä mielenkiintoinen nimi on Italian 19-vuotias Matteo Rizzo, joka saavutti juniorien MM-kisoissa pronssia. Ihan kirkkain kärki puuttuu Milanosta, mutta ykkössuosikiksi voi laskea Japanin Shoma Unon, joka voitti Pyeongchangissa hopeaa.

