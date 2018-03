Räikkönen sai uuden piiskurin – Hiljentääkö Jäämies kriitikkonsa kauden avauksessa?

Kimi Räikkönen ei kuulu kuumimpiin voittajasuosikkeihin F1-kauden avaavassa Australian osakilpailussa, mikäli kansainvälistä mediaa ja vedonlyöntitoimistoja on uskominen. Räikkönen jäi viime kaudella ilman GP-voittoja eivätkä esimerkiksi ESPN:n F1-toimittajat odota niitä tälläkään kaudella.

- Hän saattaa olla fanien suosikki, mutta uskon Kimin olevan riippakivi Ferrarille tällä kaudella. Red Bull saattaa tämän takia voittaa Ferrarin valmistajien MM-pisteissä. Kimi vaikuttaa olevan heikoin kärkitallien kuskeista tällä hetkellä, toimittaja Jake Michaels latasi (siirryt toiseen palveluun).

- En odota Räikkösen voittavan kisaakaan tällä kaudella. Sebastian Vettel saa siis voittaa kuusi, mikäli Ferrari haluaa parantaa viime kauden saldoaan, Michaels jatkoi.

Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh painottaa, että Räikkösen isoin vahvuus on luonnonlahjakkuus. Se vei hänet rata-autoilun kuninkuusluokkaan 21-vuotiaana vuonna 2001. Kisojen luonne on kuitenkin muuttunut nykypäivänä, mikä on aiheuttanut Jäämiehelle ongelmia.

- Jos häntä vertaa tallikaveriinsa, niin Vettel ottaa riskejä heti kisan alussa. Toki virheitäkin tulee, mutta hänen yrityksensä on kovempaa. Kimi ajaa ehkä konservatiivisemmalla otteella. Nykypäivän F1-kisoissa on huomattu, että ratkaisu on tehtävä ihan alkuvaiheessa. Tämä saattaa olla jollain tavalla Kimin heikko kohta aika-ajon ohella. Loppuun asti puristamisen maku on jollain tavalla puuttunut, Mildh arvioi.

- Kimi saattaa olla aika herkkä sille, että jos auto ei ole hyvä, se näkyy kellossa, asiantuntija tiivistää.

Vaikka Räikkönen jäi viime kaudella tallikaverinsa varjoon, Mildh ei suostu jättämään suomalaista kärkikahinoiden ulkopuolelle. Yksi Räikkösen aseista voi olla italialainen Carlo Santi, joka otti Dave Greenwoodin paikan suomalaisen kisainsinöörinä.

- Kisainsinööriä ei ole vaihdettu syyttä. Sen täytyy olla lähtökohtaisesti askel parempaan. Kisainsinöörillä on iso rooli kuskin piiskaamisessa parempaan suoritukseen. Hän ei ole pelkästään kuuntelija, vaan pyytää myös asioita. Yhteispeli ja kemia ovat todella tärkeitä asioita kuskin ja kisainsinöörin välisessä toiminnassa. Nämä ovat herkkiä asioita, Mildh painottaa.

Alkava kausi on Räikkösen kuudestoista Formula ykkösissä. 38-vuotiaan Räikkösen edellinen osakilpailuvoitto on vuodelta 2013. Tuolloin hän voitti Lotuksella juuri kauden avanneen Australian osakilpailun.

