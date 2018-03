Hamiltonilla on heikkous, johon Bottaksen on reagoitava – "Valtteri on susi lampaan vaatteissa"

Formula ykkösten hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton on suurin mestarisuosikki myös tällä kaudella. Tallikaveri Valtteri Bottaksella on täysi työ nelinkertaisen maailmanmestarin haastamisessa.

Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh painottaa, että Bottaksen on ajettava viime kautta tasaisemmin, jotta taistelu mestaruudesta olisi realistista. Viime vuonna kesätauon jälkeen Hamilton oli aivan omaa luokkaansa.

- Aika-ajoissa Valtterin pitäisi päästä mieluiten Hamiltonin edelle tai vähintäänkin sadasosien päähän, jos jää taakse. Jos miettii aikaa, jolloin Nico Rosberg taisteli Hamiltonin kanssa, se oli todella tasaista. Se on mielestäni seuraava askel ja yksi mittari Valtterille, Mildh ennakoi.

Hamilton tunnetaan aggressiivisena kilpailijana, joka ei anna hetkeäkään armoa vastustajilleen. Äärimmäisen itsevarma brittikuski on suurin mestarisuosikki, mutta lyömätön hän ei ole.

- Hänen voittamisensa on todella vaikeaa, muttei mahdotonta. Hamilton on kuitenkin edelleen vähän oikkuileva ja ailahteleva omassa tekemisessään. Hän on hyvin herkkä erilaisille epäkohdille. Jos asiat eivät mene juuri niin kuin hän on suunnitellut, hän voi alkaa epäillä erilaisia juttuja ja jopa hermostua, Mildh kuvailee.

- Nämä ovat sellaisia kohtia, joihin Valtterin pitää pystyä reagoimaan ja iskemään.

Vaikka Bottas ei vaikuta "siivilissä" aivan niin tiukalta kilpailijasielulta kuin Hamilton, Mildh alleviivaa, että ulkokuori saattaa pettää.

- Tärkeintä on se, että kun kypärä pannaan päähän, niin alkaa oikeasti tapahtua. Siinä mielessä Valtterikin on susi lampaan vaatteissa. Hän pystyy ajamaan oikeasti kovaa kilpaa, vaikka onkin autosta astuttuaan mukava ja sympaattinen kaveri.