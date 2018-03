NHL:n parhaimpien maalivahtien joukkoon noussut Raanta jälleen huippuvireessä

Arizona-vahti Antti Raanta on ollut tämän vuoden puolella tulikuumassa vireessä jääkiekon NHL:ssä.

Arizona Coyotesin ykkösmaalivahti Antti Raannan mainio vire sai jatkoa keskiviikon jääkiekon NHL-kierroksella. Kiekon eteen 29/30 kertaa venynyt Raanta torjui Arizonalle 4-1-vierasvoiton Buffalo Sabresista.

Kauden 17. voittonsa torjunut Raanta valittiin ottelun kakkostähdeksi. Huippuvireeseen äitynyt Raanta on torjunut vuodenvaihteen jälkeen 22 ottelua torjuntaprosentilla 93,8. Raanta on torjunut kuudesta viimeisestä ottelusta viisi voittoa.

Tällä kaudella loukkaantumisista kärsinyt suomalaisvahti on torjunut 42 ottelussa torjuntaprosentilla 92,6. Raannalla on NHL-vahdeista kuudenneksi paras torjuntaprosentti. Suomalaisvahdeista raumalaisen edellä on vain Nashvillen Pekka Rinne (torjuntaprosentti 93,1).

- On todella mahtavaa pelata. Puhuimme joulun aikoihin siitä, että pelasimme hyvin, mutta onnistuimme aina häviämään. Ja kun alle saa muutaman voiton, kun kaikki ovat yhtä joukkuetta, se toimii. Kun yhden maalin pelit alkavat kääntyä voitoiksi, se on valtava muutos, Raanta totesi NHL:n nettisivuilla.

Arizonan tehopelaaja Buffalo-ottelussa oli tehot 1+1 summannut sentteri Derek Stepan, joka valittiin ottelun ykköstähdeksi.

