Kaisa Mäkäräinen tietää, että nyt taulujen on pudottava – kristallipallon kohtalo setvitään ampumapaikoilla: "Ei homma ratkea ladulla ainakaan minun eduksi"

Kaisa Mäkäräinen on 41 pisteen päässä maailmancupia johtavasta Slovakian Anastasia Kuzminasta ennen kauden kolmea viimeistä kilpailua. Maailmacupkausi huipentuu viikonloppuna Venäjän Tjumenissa.

Mäkäräinen johti maailmancupia ennen viime viikonlopun Holmenkollenin osakilpailuja, mutta suomalaisen kehnot tulokset ja Kuzminan menestys Norjassa nostivat slovakialaisen piikkipaikalle. Tuloksista vähennetään kauden päätteeksi kaksi heikointa kisaa pois. Kun nämä kisat miinustetaan nyt, ero on Kuzminan hyväksi 52 pistettä.

Mäkäräisellä riittää nälkää maailmancupin voittajan kristallipallon saamiseen. Hän on voittanut sen kahdesti (2010-11 ja 2013-14). Mäkäräinen tietää, että ampumapaikoilla on onnistuttava, koska Kuzmina on ollut ladulla vahva.

- Kyllä se penkalla ratkeaa. Ei homma ratkea ladulla ainakaan minun eduksi. Kyllä Kuzmina on ollut tällä kaudella vahva (ladulla). Hän on pystynyt vetämään tällä kaudella kisoja todella kovaa, Mäkäräinen kommentoi Yle Urheilulle.

Tjumenin kisaviikonloppua suomalainen supertähti lähestyy kilpailu kerrallaan. Naisten kisaurakka alkaa perjantaina pikamatkalla, jota voi jännittää TV2:sta kello 15.35.

- Ensin kisataan pikakilpailu ja katsotaan sitten jatkoa, Mäkäräinen linjasi.

Mäkäräisen ammuntavire ei vielä keskiviikkona ollut paras mahdollinen ja myönsi, ettei ole Tjumenissa yleensä kovin kaksista ampumavirettä löytänyt. Torstaina oli kuitenkin vielä yhdet ammuntatreenit.

- Toivottavasti saan kisaan paremman tuntuman, Mäkäräinen totesi.

- Monesti matkustaessa hermosto väsyy. Pitää hierojan kanssa vähän herätellä yläkroppaa ja varmistaa, että hartiat ja niska ovat rentoina.

Mäkäräisen mukaan Tjumenin rata ei ole kovin vaikea.

- Ihan hyvältä näyttää, baanat ovat hyvässä kunnossa. Olen kauden aikana jo tottunut monessa paikassa kylmään ja hitaaseen lumeen. Varmasti on tulossa hyvät kisat. Katsomoita on joka puolella. Nautitaan nyt siitä, että saa hiihtää yleisön edessä.

Laukkanen selättänyt vatsaoireet – "Vaikka kipu on pois, niin ei se kuntoa tuo takaisin"

Mari Laukkanen on naisten maailmancupissa 35. sijalla ennen Tjumenin maailmancupin päätösviikonloppua. Hän on kärsinyt vatsakivuista, mutta kaikki näyttää hyvältä ennen perjantain pikakilpailua.

- Keskiviikko oli ensimmäinen täysin kivuton päivä. Vielä ei ole selvyyttä, oliko tuo lihasperäinen tai vatsan toiminnasta johtuva vaiva. Näyttää siltä, että pääsen starttaamaan perjantaina ihan normaalisti, Laukkanen kertoi Yle Urheilulle keskiviikkona.

Laukkanen myönsi, että hän on väsynyt fyysisesti ja henkisesti.

- Varmasti oireet johtuivat siitä, että keho on väsynyt.

Laukkanen lähti kauteen isoin odotuksin, mutta kausi on ollut hänelle pettymys.

- Vaikka kipu on pois, niin ei se kuntoa tuo takaisin, koska kunto oli poissa jo ennen vatsaongelmia, Laukkanen letkautti.

Laukkanen lähtee hakemaan Tjumenista maksimisuoritusta.

- Rata on ihan mielenkiintoinen. Ihan hyvässä kunnossa rata on – kunhan löytäisi jonkun hyväkuntoisen, joka hiihtäisi sen, Laukkanen nauroi.

- Lähden hakemaan tasapainoista suoritusta, Laukkanen päätti.

Ylen lähetykset ampumahiihdon mc-finaaleista:

23.3. klo 15.35 TV2, Naisten pikamatka

24.3. klo 13.55 Areena, Miesten takaa-ajo

24.3. klo 15.10 TV2, Miesten takaa-ajo

24.3. klo 15.55 TV2, Naisten takaa-ajo

25.3. klo 14.50 TV2, Miesten yhteislähtö

25.3. klo 16.50 TV2, Naisten yhteislähtö