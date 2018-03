Tässä ovat F1-sarjan tärkeimmät muutokset – hämmentävä turvakaari ja kasa renkaita, joiden kohdalla adjektiivit tuntuvat loppuvan kesken

”Ruma” turvakaari puhuttaa

Puhuttavin muutos on ollut niin sanottu halo-järjestelmä eli turvakaari auton ohjaamon päälle. Haloa on ehditty ajaa Formula 1 –sarjaan sisään jo pidemmäksi aikaa. Muutosta suunniteltiin viime kaudelle, mutta haloa lykättiin liian kiireellisen aikataulun takia.

Kymmisen kiloa painavan titanium-rakenteen pitäisi kestää kaksikerroksisen bussin paino. Sen on tarkoitus estää erilaisten lentävien esineiden osumat F1-kuljettajin. Tuoreinta F1-kuolintapausta, Jules Bianchin törmäystä traktoriin, halo ei olisi kuitenkaan estänyt.

Halo-turvakaari on saanut kritiikkiä erityisesti ulkonäöstään. Muun muassa Mercedes-päällikkö Toto Wolff ilmoitti tämän kauden F1-auton julkistamistilaisuudessa, että sahaisi mieluusti koko turvakaaren pois.

Lisäksi on pelätty, että halo-järjestelmä estää kuljettajien näkyvyyden. FIA on vastannut huoleen niin, että Melbournen F1-radalle on rakennettu kahdet lähtövalot. Päävalojen taakse on rakennettu erikseen toiset valot, jotta kärkiruuduista lähtevät näkevät varmasti lähteä. Perjantain vapaiden harjoitusten päätteeksi kuljettajat saavat myös tehdä harjoituslähtöjä.

Yle Urheilun F1-asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan halo-järjestelmä ei haittaa kuljettajia kisatessa.

– F1-kuljettaja katsoo hyvin pitkälle, kun hän ajaa seuraaviin kaarteisiin. Kuljettaja on autoa pari askelta edellä. Näkökenttää halo ei haittaa. Tärkeintä on, että etupyörien reunat näkyvät tarkasti. Siitä ei ole mitään estettä, Mildh mietti.

– Tämä on hyvin iso murros F1-sarjan muotoilussa. Mutta ymmärrän hyvin, miksi se tehdään. Jotain piti tehdä. Nämä muutokset aiheuttavat varmasti aika monta pähkinää tekniselle suunnitteluporukalle. Ei tämä mielestäni ole maailman kaunein ratkaisu. Mutta näin se vain menee.