Nyt tehtiin suomalaista NHL-historiaa! Nuorten tähtien johdolla taottu enemmän maaleja kuin koskaan ennen

Yön kierroksella tehtiin suomalaista NHL-historiaa. Kun Carolina Hurricanesin Teuvo Teräväinen ja Colorado Avalanchen Mikko Rantanen onnistuivat maalinteossa, rikkoutui suomalaispelaajien kaikkien aikojen maaliennätys runkosarjassa. Suomalaisten yhden kauden ennätys NHL:n runkosarjassa on nyt 325 maalia.

Teräväinen (1+1) teki maalin Arizona Coyotesia vastaan Carolinan 6–5-voittoon päättyneessä ottelussa. Rantanen viimeisteli joukkueensa ainokaisen 1–7-tappiossa Los Angeles Kingsiä vastaan.

Edellinen ennätys tuli kaudella 2006–07, jolloin suomalaiset tekivät Teemu Selänteen (48) ja Olli Jokisen johdolla (39) yhteensä 323 maalia.

Tällä kaudella kärki on ollut laaja, kun maalipörssin voitosta kamppailevan Patrik Laineen (43) lisäksi 20 maalin rajat ovat ylittäneet Vegasin Erik Haula (28), Rantanen (27), Floridan Aleksander Barkov (26), Carolinan Sebastian Aho (26) ja Teräväinen (23). Tuohon klubiin on tarjolla vielä seitsemäs pelaaja, kun Minnesotan Mikael Granlund on tällä hetkellä 19 maalissa. Runkosarjaa on jäljellä joukkueesta riippuen 7–10 ottelua.

Kuusi suomalaista on ylittänyt 20 maalin rajan NHL:n runkosarjassa vain kerran aikaisemmin, kaudella 1987–88.

Mikko Rantasesta tuli yön kierroksella myös neljäs suomalaispelaaja, joka on tehnyt NHL:n runkosarjassa 80 tehopistettä yhdellä kaudella. Muut ovat Jari Kurri, Teemu Selänne ja Olli Jokinen. Rantasen tehot tältä kaudelta ovat 27+53=80. Hän on NHL:n pistepörssissä sijalla 13.

Lue myös:

Carolinan tehoduo Aho&Teräväinen säväytti jälleen – molemmille 60 tehopistettä täyteen

Mikko Rantanen liittyi suomalaisten NHL-legendojen klubiin – rikkoi 80 tehopisteen rajapyykin

Suomalaispelaajien maalimäärät NHL:ssä kausi kaudelta

2017–18 (23.3.2018)

325 maalia. Patrik Laine johtaa maalipörssiä 43 maalillaan.

2016–17

307 maalia. Patrik Laine paras suomalaismaalintekijä 36 maalillaan.

2015–16

214 maalia. Aleksander Barkov 28.

2014–15

157 maalia. Aleksander Barkov 16.

2013–14

182 maalia. Valtteri Filppula 25.

2012–13 (työsulun takia puolikas kausi)

95 maalia. Jussi Jokinen 13.

2011–12

209 maalia. Teemu Selänne 26.

2010–11

247 maalia. Teemu Selänne 31.¨

2009–10

258 maalia. Jussi Jokinen 30.

2008–09

260 maalia. Olli Jokinen 29.

2007–08

254 maalia. Olli Jokinen 34.

2006–07

323 maalia. Teemu Selänne 48.

2005–06

290 maalia. Teemu Selänne 40.

2004–05

ei pelattu.

2003–04

200 maalia. Olli Jokinen 26.

2002–03

242 maalia. Olli Jokinen 36.

2001–02

212 maalia. Teemu Selänne 29.

2000–01

233 maalia. Teemu Selänne 33.

1999–00

177 maalia. Teemu Selänne 33.

1998–99

163 maalia. Teemu Selänne 47.

1997–98

155 maalia. Teemu Selänne 52.

1996–97

163 maalia. Teemu Selänne 51.

1995–96

141 maalia. Teemu Selänne 40.

1994–95 (työsulun takia vajaa kausi)

64 maalia. Teemu Selänne 22.

1993–94

109 maalia Jari Kurri 31.

1992–93

162 maalia. Teemu Selänne 76.

1991–92

66 maalia. Jari Kurri 23.

1990–91

87 maalia. Esa Tikkanen 27.

1989–1990

177 maalia. Jari Kurri 33.

1988–89

160 maalia. Jari Kurri 44

1987–88

195 maalia. Jari Kurri 43.

1986–87

222 maalia. Jari Kurri 54.

1985–86

233 maalia. Jari Kurri 68.

1984–85

177 maalia. Jari Kurri 71.

1983–84

132 maalia. Jari Kurri 52.

1982–83

139 maalia. Jari Kurri 45.

1981–82

151 maalia. Jari Kurri 32.

1980–81

80 maalia. Jari Kurri 32.

1979–80

22 maalia. Antero Lehtonen 9.

1977–78

4 maalia. Matti Hagman 4.

1976–77

11 maalia. Matti Hagman 11.

1952–53

8 maalia. Pentti Lund 8.

1951–52

0 maalia.

1950–51

4 maalia. Pentti Lund 4.

1949–50

18 maalia. Pentti Lund 18.

1948–49

14 maalia. Pentti Lund 14.

Lue myös:

Mikko Rantanen liittyi suomalaisten NHL-legendojen klubiin – rikkoi 80 tehopisteen rajapyykin