Mikko Rantanen liittyi suomalaisten NHL-legendojen klubiin – rikkoi 80 tehopisteen rajapyykin

Mikko Rantanen rikkoi torstain jääkiekon NHL-kierroksella 80 tehopisteen rajapyykin. Rantanen teki Colorado Avalanchen ainoan maalin, kun Los Angeles nappasi 7-1-vierasvoiton.

Tällä kaudella 27 maalia ja 53 syöttöpistettä kirjannut Rantanen on historian neljäs suomalaispelaaja, joka on tehnyt NHL:ssä yhden kauden aikana vähintään 80 tehopistettä runkosarjassa.

Teemu Selänne, Jari Kurri ja Olli Jokinen muodostavat harvalukuisen suomalaisten joukon, joka on tehnyt NHL:ssä kauden aikana vähintään 80 tehopistettä runkosarjassa. Kurri pystyi temppuun kymmenellä, Selänne yhdeksällä ja Jokinen kahdella kaudella.

Rantanen on vasta toinen suomalaispelaaja, joka on saavuttanut 80 tehopisteen rajapyykin 2010-luvulla. Vastaavaan on pystynyt Selänne, joka iski kaudella 2010-2011 tehot 31+49=80.

Rantanen teki torstaina Coloradon 1-0-osuman maalin edestä. Katso Rantasen kauden 27:s maali klikkaamalla jutun kuvaa. (Kuvalähde: Viasat)

Rantanen lihotti pistetiliänsä jo kahdeksannessa ottelussa peräkkäin. Hän on pisteputkensa aikana summannut 16 (5+11) pistettä.

