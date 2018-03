Jokereiden itseluottamus korkealla – "Ihmiskroppa pystyy isoihin juttuihin, kun mieli on mukana"

Jokerit kavensi läntisen konferenssin jääkiekon KHL:n välieräsarjan torstaina 2-3:een. Mika Niemi hiljensi TsSKA Moskovan laukomalla 2-1-voittomaalin ajassa 142.09. Ottelusarjan kuudes ottelu pelataan lauantaina Helsingissä.

Ottelun kolmatta ja ratkaisevaa maalia saatiin odottaa viidenteen jatkoerään asti, kunnes Mika Niemi hiljensi moskovalaiset laukomalla kiekon Ilja Sorokinin ohi ajassa 142.09. KHL:n edellinen ennätysottelu pelattiin Lev Prahan ja Donbass Donetskin välillä, ja se kesti 126.14.

– Nyt on todella suuri tunne siitä, että sarja kääntyy. Jätkät todella uskovat siihen. Tämä on nyt ihan uusi sarja. Olemme kotona pelanneet muutenkin hyvin, varmasti saatiin tästä lisäpontta siihenkin. Hoidetaan lauantaina himassa ja tullaan tänne takaisin seiskapeliin, Jokereiden puolustaja Sami Lepistö hehkutti helsinkiläisjoukkueen tiedotteessa.

Jokerit joutui etenkin jatkoerissä puolustamaan vaihdosta toiseen omassa päädyssä, muttei antanut tuumakaan periksi.

– Jätkät olivat aika hyvällä jalalla ja positiivisella mielellä, kun tultiin erätauoilla koppiin. Peliaikaa taisi tulla itselle 52 minuuttia tai jotain, on siinä paljon lätkää, mutta hyvin on treenattu kesällä ja ihmiskroppa pystyy isoihin juttuihin, kun mieli on mukana. Haluttiin voitto, ja siksi saatiin voitto, 52.19 jääaikaa kellottanut Lepistö kuvaili joukkueen latausta.

– Ei siinä oikein usko loppunut missään vaiheessa. Kaveri pääsi vähän pyörittämään joissain jatkoerissä, en edes muista missä niissä, mutta ei heillä ollut ihmeempiä paikkoja, pääsivät vähän alueella olemaan. Tiesimme koko ajan, ettei se vaadi kuin yhden vedon ja pompun, niin homma on selvä. Niemi teki hienon vedon, ja se riitti. Tulihan siinä lätkää pelattua aika paljon, voitto-osuman alustanut Lepistö naurahti.

Jokereiden suurin sankari ei ollut voittomaalin tehnyt Niemi, vaan peräti 82 kertaa torjunut maalivahti Karri Rämö.

– Aivan uskomaton peli Karrilta. Kummatkin veskarit olivat loistavia, mutta Karri veti pidemmän korren ja antoi meille mahdollisuuden voittaa, hänellä ei ollut mitään ongelmia. Hieno pelata tuollaisen veskarin edessä, Lepistö hehkutti.

Lähteet: Jokereiden tiedote