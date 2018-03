Maksetaanko naisten maajoukkuepelaajille jatkossa yhtä paljon kuin miehille? Tasa-arvovaltuutettu ja ministeriö odottavat päätöstä Palloliitolta, jossa miehet ratkaisevat asian

Jarno Kuusinen / All Over Press

Tasa-arvovaltuutettu alkoi joulukuussa selvittää, noudattaako Palloliitto tasa-arvolakia, kun se maksaa miesten ja naisten maajoukkuepelaajille eri suuruisia korvauksia. Valtuutetun lausunnon piti alkuperäisen aikataulun mukaan tulla jo alkuvuodesta.

– Pallo on Palloliitolla. He nyt siellä selvittelevät, mitä asian suhteen tekevät. Odottelemme heidän toimenpiteitään ja katsotaan sitten, mikä on meidän johtopäätöksemme siitä, noudatetaanko siellä tasa-arvolakia vai ei, kertoo tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

– Meillä on tällainen toimintatapa ja lakikin siihen edellyttää, että me ensisijaisesti neuvoin ja ohjein pyrimme ratkaisemaan mahdollisen tasa-arvolain rikkomistilanteen. Totta kai tässä on mahdollisuus siihen, että Palloliitto tekee omia ratkaisujaan ja sellainen mahdollinen tasa-arvoa rikkova tilanne saadaan pois päiväjärjestyksestä.

Tasa-arvovaltuutettu toimitti viime vuoden joulukuussa Palloliitolle selvityspyynnön naisille maksettavista maajoukkuekorvauksista. Valtuutettu kiinnostui asiasta sen jälkeen, kun Yle Urheilu ja moni muu media oli useaan otteeseen uutisoinut liiton maksavan miesten maajoukkuepelaajille huomattavasti naisia suurempia korvauksia ja bonuksia maajoukkuetoiminnasta. Maajoukkuekorvauksia kritisoi myös Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen Sari Essayah.

Tasa-arvovaltuutettu ja Palloliitto ovat tavanneet neuvottelupöydässä kuluneiden kuukausien aikana kerran. Tapaamisessa paikalla ei ollut naisten maajoukkueen edustajaa, vaikka tapaaminen koski naisten maajoukkuekorvauksia. Valtuutettu keskusteli naisten korvauksista Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden ja Lennart Wangelin kanssa.

– En ota tähän heidän kokoonpanoonsa kantaa. He toki päättävät itse, keitä heidän puoleltaan palavereissa on tai ei ole mukana. Olennaista on se, mitä keskustelua ja toimenpiteitä he siellä sisäisesti käyvät ja minkälainen johtopäätös heille tulee siitä, että miten tätä maajoukkuekorvausasia ratkaistaan, Maarianvaara sanoo.

– Wangel on koko maajoukkuetoiminnan päällikkö ja vastaa koko maajoukkuetoiminnasta. Onhan maajoukkueilla myös omat managerit, mutta se tapaaminen mentiin tällä kokoonpanolla. En katsonut tarkoituksenmukaiseksi kutsua koko toimistoa paikalle, sanoo pääsihteeri Marco Casagrande.

Palloliiton nettisivuilla Wangelin vastuualueiksi on ilmoitettu miesten A-maajoukkueen hallinto ja maajoukkuetoiminnan johtaminen. Outi Saarinen on sivujen mukaan naisten A-maajoukkuejohtaja ja vastaa myös naisten maajoukkueen hallinnosta.

“Jostain se summa säästetään”

Casagrande totesi IS:n torstaina julkaisemassa jutussa (siirryt toiseen palveluun), että hän ei näe maajoukkuekorvauksissa tasa-arvokysymystä. Maarianvaaraa Casagranden lausunto ei yllätä, sillä viesti oli sama myös liiton toimittamassa selvityksessä.

STT uutisoi selvityksen sisällöstä. Sen mukaan Palloliitto oli todennut, että naisille on mahdollista maksaa yhtä paljon kuin miehille, mutta se säästetään todennäköisesti pelaajakehitystoiminnasta tai maajoukkuetoiminnan olosuhteista.

– He tietenkin tekevät oman ratkaisunsa siitä, miten he rahojaan liikuttavat. Toki jos tulisi tälläinen tilanne, että se otettaisiin naisten urheilutoiminnasta pois, niin se ei olisi myönteinen asia. Palloliiton on mietittävä, että millä tavalla he asioita ratkovat keskuudessaan, Maarianvaara sanoo.

– Jos tulee lisää kuluja, niin jostain pitäisi vastaava summa säästää. Ei meille tule ylimääräistä rahaa. Se mistä kohdin otetaan, niin sitä pitäisi miettiä, toteaa pääsihteeri Marco Casagrande.

AOP

Valtionavustusta nauttivia lajiliittoja sitoo liikuntalaki, jonka edellyttää järjestöä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lain toteutumista valvoo avustuksia myöntävä opetus- ja kulttuuriministeriö. Palloliitto saa lajiliitoista suurinta vuosittaista valtionavustusta. Viime vuosina Palloliitto on saanut vuodessa yli kaksi miljoonaa euroa yleisavustusta, joka on selvästi muita liittoja enemmän.

– Tämä tapaus on meille tuttu ja seuraamme sitä. OIemme saaneet siitä Palloliiton edustajiltakin kommenttia. Totta kai tämä on iso periaatteellinen kysymys, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto.

– Lähtökohtaisesti on niin, että miesten ja naisten on samasta työstä saatava sama palkka. Se on palkkapolitiikan keskeinen lähtökohta, jota myös meidän ministeriö kaikessa toiminnassaan noudattaa. Sitten nämä korvaukset mitä maaotteluista maksetaan, niin on varmaan nyt erittäin hyvä, että tästä saadaan tasa-arvovaltuutetun kannanotto. Uskon, että sillä on ohjaavaa vaikutusta koko toimialalle.

Turkki-leirin jälkeen uutisia?

Palloliitto nosti naisten maajoukkuekorvauksia viime syksynä, mutta ero miehiin on yhä tuntuva. Miesten sopimusta sorvataan paraikaa ja sen on määrä valmistua ennen syksyä. Esimerkiksi maajoukkueen kapteenistoon kuuluva Tim Sparv on kertonut julkisuudessa, että miesten on otettava vastuuta naisten tilanteesta. Puoliammattilaisina ja pienipalkkaisina ammattilaisina pelaaville naisille maajoukkuekorvauksilla on suuri merkitys.

Tasa-arvovaltuutetun lausunnon tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa. Palloliitto aikoo lausua tasa-arvovaltuutetulle ajatuksiaan naisten maajoukkuekorvauksista miesten maajoukkueen Turkissa pidettävän leirin jälkeen.

– Olen ymmärtänyt, että siinä yhteydessä käydään jotain keskusteluja. Me odotamme vielä jonkin aikaa, mitä sieltä kuuluu ja mitä he päätyvät tämän asian suhteen tekemään, Maarianvaara sanoo.

– Naisten sopimus on juuri tehty ja se on olemassa. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa miesten maajoukkue koolla ja keskustelemme tulevasta miesten sopimuksesta. Tämän jälkeen voidaan antaa lisäselvityksiä valtuutetulle, pääsihteeri Casagrande sanoo.

Lue lisää:

Maajoukkuekorvaukset herättivät epäilyn syrjinnästä – tasa-arvovaltuutettu vaatii Palloliitolta selvityksen erilaisista palkkioista

Maajoukkueen kapteeni Tim Sparv haluaa ottaa vastuuta naisten kohtelusta: "On liian helppoa olla hiljaa ja ajatella, että se on heidän ongelmansa"

Palloliiton selvitys: miespelaajat saavat isommat bonukset kuin naiset

Pääsihteeri: Palloliitto selvitti maajoukkuekorvauksia tasa-arvovaltuutetulle

"Pelaatko sä oikeasti jalkapalloa, sähän oot tyttö" – enää Suomen tähtivahtia ei vähätellä, ja tulevaisuudessa kuningaspeli tarjoaa naisillekin miljoonan euron tilin

Naisleijonien voittamasta MM-pronssista tonni, Leijonille nelossijasta viisi tonnia – "Kuulostaa siltä, että tässä on seuraava selvitettävä asia"

Palloliitto alkaa maksaa naisille yli 100 000 euroa kaudessa - tähtipelaaja Korpela: “Vielä on varaa parantaa”