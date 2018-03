Surullinen putki poikki ennen uran loppua? Kimi Räikkösen ensimmäinen F1-voitto viiteen vuoteen on koko ajan lähempänä: "Mahdollisuudet ovat todella suuret"

Yle Urheilun F1-asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan Kimi Räikkösen olemus on "freesimpi" ja hän ottaa enemmän riskejä kuin aikaisemmin. Suomalaiskonkari ajaa nyt kuin viimeistä päivää.

Näin F1-kausi jatkuu 6.–8.4. Bahrain

13.–15.4 Kiina (Shanghai)

27.–29.4. Azerbaidzhan (Baku)

11.–13.5. Espanja (Barcelona)

24.–27.5 Monaco

Vuoden 2007 maailmanmestari Kimi Räikkönen on joutunut viime vuosina tyytymään Formula ykkösten MM-sarjassa kakkoskuljettajan rooliin. Kokenut 38-vuotias Räikkönen on saanut jatkaa Ferrarilla, vaikka tulokset ovat olleet kaukana siitä, mihin takavuosina totuttiin.

Ferrarilla arvostetaan Jäämiehen kokemusta, mutta suurin syy yhteistyön jatkumiseen lienee, että maailmanmestaruudesta taisteleva Sebastian Vettel haluaa Räikkösen tallikaverikseen. Toki suomalaisen pistemäärät ovat olleet nousussa kolmen vuoden ajan, joten hänen omillakin ansioillaan on asiassa merkitystä.

Tämän kauden jälkeen tilanne saattaa olla toinen. Räikkösen paikkaa Ferrarilla kärkkyvät muun muassa huippulupaava Sauberin Charles Leclerc ja Red Bullilla ajava Daniel Ricciardo. F1-sarjan ikäpresidentti tietää, että ura saattaa päättyä marraskuussa Abu Dhabissa. Siksi hän onkin alkanut ajamaan kuin viimeistä päivää.

Yle Urheilun F1-asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan kauden avausviikonloppu Melbournessa osoitti, että Räikkönen on valmis ottamaan enemmän riskejä kuin aikaisemmin. Räikkönen oli aika-ajoissa toinen ja kilpailussa kolmas.

– Ne alueet, jossa hänellä on ne kaksi kehityskohdetta, eli aika-ajo ja hyökkääminen heti kisan alussa, sujuvat häneltä paremmin, Mildh tiivisti.

"Auto on hänellä hanskassa"

Mildh on jo talvitesteistä alkaen havainnut Kimi Räikkösessä jotain uutta ja tuoretta. Australian GP-viikonloppu vahvisti tätä tunnetta.

– Hänen olemuksensa on jotenkin todella freesi tällä hetkellä. Hän on hyvässä kunnossa ja auto näyttää selvästi sopivan hänelle, Mildh sanoi.

Melbournessa Räikkönen oli joukon nopeimpia kuljettajia koko viikonlopun ajan. Aika-ajoissa hän voitti tallikaverinsa Vettelin viiden kilpailun tauon jälkeen. Sunnuntain kisassa Räikkösellä oli hieman epäonnea, kun turva-auto tuli radalle ja Vettel ajoitti varikkopysähdyksensä juuri siihen ja nousi kärkeen.

Räikkönen piti Vettelin takanaan Melbournen startissa. AOP

Mildhin mukaan Räikkösen esitys Melbournessa oli erinomainen.

– Kimin otteet olivat todella lupaavia. Se lähtö oli ihan täydellinen. Hän haastoi heti ensimmäisillä muutamilla sadoilla metreillä Hamiltonin. Ote kilpailuun oli todella hyvä, mutta Ferrarilla ei ole täydellistä tietoa uusien renkaiden käyttäytymisestä, kuten ei muillakaan talleilla.

Vettel ja Hamilton pääsivät Räikköseltä sunnuntain kisassa karkuun, mutta lopussa hän antoi hyvät näytöt kilvanajotaidoistaan. Räikkönen piti Red Bullin Daniel Ricciardon takanaan taistelussa kolmostilasta.

– Se osoittaa, että auto on hänellä hanskassa ja hänellä on hyvä fiilis ajaa.

Vielä kilpailun aikana Räikkönen raivosi kisainsinöörilleen tiimiradiossa, mutta kilpailun jälkeen Jäämiehen tunteet olivat viilenneet.

– Hän vaikutti hyvin tyytyväiseltä kilpailun jälkeen. Tämä oli Kimiltä lupaava alku, viime vuoteen verrattuna hän on hyvin mukana vauhdissa, Mildh sanoi.

Uudella Ferrari-uralla nolla voittoa

Räikkösen 17 vuotta sitten alkanut ura Formula ykkösissä Sauberin, McLarenin, Lotuksen ja Ferrarin ratissa on ollut komea. Ansioluettelosta löytyy yksi maailmanmestaruus, 20 osakilpailuvoittoa, 92 podium-sijoitusta ja 17 paalupaikkaa.

Viime vuosina CV ei ole kuitenkaan juuri täydentynyt. Räikkösellä on tällä hetkellä menossa pitkä voitoton putki. Hänen edellinen osakilpailuvoittonsa on vuodelta 2013 Melbournesta. Silloin hän ajoi vielä Lotuksella. Toisen Ferrari-pestinsä aikana Räikkönen ei ole voittanut kilpailuakaan. Tallikaveri Vettelillä on kolmelta viime kaudelta kahdeksan voittoa ja sunnuntaina Melbournessa tuli yksi lisää.

Tästä hetkestä on jo viisi vuotta. Kimi Räikkönen nousi korkeimmalle korokkeelle Melbournessa 2013. Fernando Alonso (vas.) ja Sebastian Vettel jäivät huipulle palanneen suomalaisen jalkoihin. AOP

Australian GP-viikonlopun perusteella surullinen putki on katkeamassa ennen kuin Räikkönen lopettaa uransa. Suomalaiskonkarin paluu voittokantaan viiden vuoden tauon jälkeen on koko ajan lähempänä ja lähempänä.

– Mahdollisuudet Kimin voitolle ovat todella suuret. Australian avauskilpailu ei nyt vielä kerro ihan kaikkea, mutta se kertoo sen, että Mersu on selvästi nopeudessa edellä, mutta kilpailun vieminen läpi on ihan eri asia. Uskon, että Ferrari on panostanut tähän todella paljon, Mildh sanoi.

– Jos Kimi pystyy pitämään saman suoritustason aika-ajoissa, niin mahdollisuudet kilpailuiden voittoon kasvavat koko ajan.

Seuraava mahdollisuus voittoon tulee kahden viikon päästä Bahrainissa. Räikkönen on sijoittunut siellä toiseksi viisi kertaa kymmenen viime vuoden aikana.

Ja eihän sitä ole sanottu, että Räikkösen ura loppuu tähän kauteen. Varsinkaan, jos hän alkaa taas voittaa.

