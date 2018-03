Onnellinen maailmancupin voittaja Mäkäräinen: "Katsotaan myöhemmin, mitä minun elämäni sisältää ensi talvena"

Kaisa Mäkäräinen pääsi kuin pääsikin juhlimaan ampumahiihdon maailmancupin kokonaisvoittoa kolmannen kerran, vaikka ennen viimeistä viikonloppua tilanne näytti aika vaikealta.

- Aika uskomatonta. Kun Oslosta lähdin, en olisi ikinä uskonut, että tämä kääntyy näin. On aika sanoinkuvaamaton tunne. Menee ehkä hetki sulatellessa, että miten tässä nyt näin pääsi käymään, tunteikas Mäkäräinen sanoi.

Mäkäräinen tuli maaliin kuudentena. Se riitti voittoon, kun Anastasia Kuzmina oli yhdestoista. Voittomarginaalia oli lopulta kolme pistettä. Mäkäräinen ei tiennyt heti maaliin tullessaan voittanneensa cupin.

- Ei ollut mitään käsitystä viimeisellä kierroksella mistä sijasta hiihdän. Tiesin, että ei olla kolmen joukossa, eli täytyy jäädä urheilijoita meidän väliin. Ei ollut mitään käsitystä kuinka monta pitää jäädä. En voinut tehdä muuta kuin hiihtää maaliin niin kovaa kuin mahdollista. Ladun varrella oli niin kova meteli, ettei valmentajien huudoista ollut paljon apua.

Kausi päättyi hienosti, mutta se sisälsi myös olympialaiset, jotka päättyivät Mäkäräisen osalta pettymykseen.

- Totta kai ne olivat pettymys. Kyllä sen huomaa, että kun on terveenä ja saa tehdä valmistelut niin kuin on tarve tehdä, siinä on mieletön ero. Kaksi viikkoa ennen olympialaisia olivat sellaisia, että toinen viikko kotona, ei treenin treeniä ja toinen viikko olympialaisissa väkinäistä suksilla käymistä.

Uran jatkosta 35-vuotias Mäkäräinen ei ole vielä tehnyt päätöstä.

- Katsotaan myöhemmin, mitä minun elämäni sisältää ensi talvena. Nyt pitää vielä nauttia näistä saavutuksista.

Jatkopäätökseen vaikuttaa se, millaiset taustajoukot maajoukkueeseen saadaan.

- Tämä ei ole yksilölaji. Suoritukseen vaikuttaa valmentajien, hierojan ja huoltajien tekemiset. On turha treenata kesää, jos se joukkue ei talvella toimi tarpeeksi hyvin.

Uudeksi päävalmentajaksi nimettiin tänään Jonne Kähkönen, joka palaa Suomen päävalmentajaksi kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Tällä välillä hän on työskennellyt Yhdysvaltain naisten päävalmentajana. Julkisuudessa on näkynyt väitteitä, joiden mukaan Mäkäräinen olisi ollut torppaamassa Kähkösen tuloa päävalmentajaksi.

- En tiedä mistä tuollaiset puheet ovat tulleet julkisuuteen. En ole sanallakaan sanonut kenellekään, että olisin torppaamassa Jonnea, Mäkäräinen ihmetteli.

