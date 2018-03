Mäkäräisen uroteko sai asiantuntijat haukkomaan henkeään vielä vuorokausi kisan jälkeen – "Hän on selkeästi Suomen paras urheilija tällä hetkellä"

Jälkihien ykkösaiheeksi maanantaina nousi odotetusti Kaisa Mäkäräisen menestys. Urheiluasiantuntijat Sini Forsblom, Tero Tiitu ja Kaj Kunnas ihastelivat Ylen aamu-tv:n sohvalla tapaa, jolla Mäkäräinen nousi maailmancupin kokonaiskilpailun voittoon.

- Nyt oli sellainen happy ending, että voi jukra. Joskus urheilussa on niin paljon sisään kirjoitettua kauneutta, että ei sitä voi ymmärtää, Kunnas ihasteli Mäkäräisen suoritusta.

- Hän on selkeästi Suomen paras urheilija tällä hetkellä, Kunnas kiteytti.

Forsblom uskoi, että Mäkäräisen, 35, kokemus näytteli suurta osaa, kun hän nousi kokonaiscupin voittoon.

- Tämä on urheilua parhaimmillaan. On aina mahdollisuus siihen asti, kunnes kisa on ohi, Forsblom muistutti.

- Mäkäräisen nousussa näkyi kokemus. Kaisa Mäkäräinen näytti, kuinka jäätävä nainen hän on, Forsblom suitsutti.

Mäkäräinen oli selvässä takaa-ajoasemassa ennen kauden päättänyttä kisaviikonloppua, mutta suomalainen otti Tjumenin kisoista vaadittavat mc-pisteet.

- Se oli äärimmäisen dramaattinen loppu. Voin myöntää, että olin edellisen maailmancupviikonlopun jälkeen heittänyt pyyhkeen kehään, mutta näin vaan kävi. Uskomatonta. Ei ole suomalaisilla missään lajissa maailmancupin voittoja ihan hirveästi, Tiitu muistutti.

Mäkäräinen voitti ampumahiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun kolmannen kerran.

- Häntä voi kutsua lajilegendaksi. Mäkäräinen on todella pidetty urheilija lajin sisällä. Hän on sädehtivä lady, Tiitu alleviivasi.

Jälkihiessä keskusteltiin myös formula ykkösistä ja jääkiekosta. Katso koko Jälkihiki klikkaamalla jutun kuvaa.

