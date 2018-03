Huuhkajilta tyrmäävä esitys! Suurinumeroisin voitto lähes kahdeksaan vuoteen – hiljattain debytoinut veikkausliigapakki antoi väkevät näytöt

Suomen jalkapallomaajoukkue voitti Maltan maalein 5–0 harjoitusottelussa Turkissa maanantaina. Ottelu oli Huuhkajille kahdeksas peräkkäinen ilman tappiota.

Voitto oli Suomelle suurinumeroisin sitten vuoden 2010 marraskuun. Silloin Huuhkajat murskasi San Marinon 8–0, kun moni niin sanotun kultaisen sukupolven edustaja Jari Litmasen johdolla jätti jäähyväisiään maajoukkueelle.

Maanantain Malta-ottelun hahmoja olivat kaksi maalia viimeistellyt hyökkääjä Teemu Pukki ja ensimmäisen maajoukkuemaalinsa tehnyt laitapuolustaja Kalle Taimi.

– Hyökkäyspeli ja viimeistelyn teho olivat meillä hyvää luokkaa. Hyökkääminen oli yksi teemoista tänään, ja se toimi hyvin, vaikka joukkue vaihtui aika lailla perjantain Makedonia-ottelusta, päävalmentaja Markku Kanerva sanoi STT:lle.

– En yleensä halua nostaa yksittäisiä pelaajia esille, mutta kai monelle tuli yllätyksenä Kalle Taimi ja tehot 1+1 oikeana pakkina, Kanerva sanoi Palloliiton verkkosivuilla.

FC Lahtea seuratasolla edustava Taimi, 26, pelasi ensimmäisen A-maaottelunsa tammikuussa Jordaniaa vastaan, kun hän tuli vaihdosta Albin Granlundin tilalle. Nyt oli uran toisen maaottelun ja avausmaalin aika.

Taimi avasi loistavan iltansa syöttämällä Pukin avausmaalin. Taimi puski kulmapotkusta tulleen pallon maalin eteen Pukille, joka viimeisteli päällään 1–0-osuman 13 peliminuutin jälkeen.

Kymmenen minuuttia myöhemmin Taimi tuli tilanteeseen loistavasti toisesta aallosta ja laukoi irtopallon tarkalla kudilla verkkoon.

Kalle Taimi pelaa FC Lahdessa toista kauttaan. Hän siirtyi Lahteen PS Kemistä. AOP

Pukki viimeisteli 3–0-maalin 27. minuutilla. Sen jälkeen Huuhkajat veti hetkeksi maalihanat kiinni.

Toisen jakson alussa Malta sai ottelun hetkeksi hallintaansa, kun Suomi passivoitui. Päävalmentaja Markku Kanerva sai vaihtojen myötä Huuhkajiin eloa ottelun loppuhetkillä. Fredrik Jensen ja Pyry Soiri toivat maaleillaan Suomelle peräti 5–0-voiton.

Voitto oli Huuhkajille hieno, mutta samalla on muistutettava, että Malta on melkoinen jalkapallokääpiö. Joukkue on Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n maailmanrankingissä sijalla 185. Takana on sellaisia maita, kuten Macao, Djibouti ja Mongolia. Suomi on rankingissä sijalla 68.

Kanerva oli tyytyväinen Makedonia- ja Malta-otteluiden antiin.

– Kaksi nollapeliä ja vastustajien maalipaikat jäivät kohtuullisen väliin. Sille on hyvä perustaa ja pelaajat osoittivat loistavaa tahtoa kaksinkamppailuissa, josta saadaan pohja myös hyökkäyspeliin. Korkea prässi oli yksi teemoista ja se esimerkiksi toimi tänään todella hyvin.

Suomen avauskokoonpano

Jesse Joronen (46. Anssi Jaakkola)

Paulus Arajuuri

Kalle Taimi (82. Joona Toivio)

Robin Lod (62. Pyry Soiri)

Moshtagh Yaghoubi (46. Robert Taylor)

Teemu Pukki (77. Akseli Pelvas)

Sauli Väisänen

Glen Kamara

Jere Uronen (61. Juha Pirinen)

Thomas Lam

Fredrik Jensen

Juttua muokattu 26.3. klo 22.01: Lisätty päävalmentaja Markku Kanervan kommentit.