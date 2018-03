Kommentti: Eeli Tolvanen liittyy NHL:n eliittijoukkueeseen, jossa kilpailu pelipaikoista on järkyttävän kovaa – Mitä voimme odottaa?

Maltti on Eeli Tolvasen kohdalla kova valtti, kirjoittaa Yle Urheilun NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Seppälä.

VANCOUVER. Keskiviikkona se vihdoin tapahtuu. Jokereissa viikonloppuna kautensa päättänyt Eeli Tolvanen, 18, suuntaa Pohjois-Amerikkaan ja liittyy NHL-seura Nashville Predatorsin riveihin. Pitkään odotettu siirtyminen uusiin, vieläkin suurempiin, ympyröihin tullaan huomioimaan uudella mantereellakin varmasti laajalti.

Mutta mitä Eeli Tolvaselta on realistista odottaa tänä keväänä?

Vaikka Tolvanen on vasta 18-vuotias, hypystä täysin tuntemattomaan ei ole kysymys. Kun puhutaan pohjoisamerikkalaisen pelin lainalaisuuksista tai pienestä kaukalosta, Tolvanen ei joudu syvään päähän sokkona. Kaksi USHL-liigan Sioux City Musketeers-joukkueessa vietettyä kautta tuovat Tolvaselle turvaa.

Nuori suomalaishyökkääjä on siis jo pelannut kaksi vuotta pohjoisamerikkalaista jääkiekkoa ja vieläpä tehokkaasti. Punalamppu paloi kahden vuoden aikana 47 kertaa 101 ottelussa. Vaikka USHL:llä ei ole mitään tekemistä NHL:n kanssa, lukemat ovat kovia. Ja mikä tärkeintä, kokemuspankista löytyy arvokasta pääomaa.

Eikä KHL-kaudesta, etenkään sen pudotuspeleistä, myöskään haittaa ole.

On hyvä muistaa, että alun perin Tolvasen oli tarkoitus pelata kuluvalla kaudella Bostonin yliopistossa. Kun nyt jälkikäteen näemme, millaista jälkeä Tolvanen kykeni tekemään maailman toiseksi kovimmassa kiekkoliigassa, Bostonia ei viitsi edes ajatella. Tolvanen olisi rikkonut NCAA-liigan, jos olisi pelannut Bostonissa.

Puhumme poikkeuksellisesta lahjakkuudesta ja poikkeuksellisista valmiuksista.

Kun tähän lisätään kyky tehdä tulosta maajoukkuetasolla olympialaisia myöten, lähtökohtien voidaan todeta olevan varsin hyvien.

Toisaalta Tolvasen ympärillä on liikkunut paljon koviakin odotuksia. Pisimmälle taisi mennä Nashville-GM David Poile, joka puhui aiemmin julkisesti jopa paikasta Nashvillen ylivoimakoostumuksissa. Mitä pidemmälle kevät on edennyt, sitä maltillisemmiksi Poilenkin kommentit ovat kuitenkin tulleet.

Viimeisimmissä lausunnoissaan Poile oli jo periaatteessa kääntänyt kelkkansa todeten, että on paljon pyydetty nuorelta pelaajalta tulla pelaamaan kesken kauden NHL:n pudotuspelejä.

Se todellakin on paljon pyydetty. Etenkin, kun huomioon otetaan, että Nashville Predators taistelee alkavana keväänä tosissaan Stanley Cupista.

Predatorsin voi hyvällä syyllä nostaa maailman kolmen parhaan jääkiekkojoukkueen joukkoon juuri nyt. Toisinaan saattaa unohtua, että pelkästään Nashvillen harjoituksissa vaatimustaso on poikkeuksellisen korkealla. Kilpailu kolmos-nelosketjun laiturien paikoista käy järkyttävän kuumana. Hyviä pelaajia on enemmän kuin omiin tarpeisiin.

Pekka Rinne puhui allekirjoittaneelle asiasta pitkään perjantaina. Armoton sisäinen kilpailutilanne on yksi tärkeä seikka menestyksen takana.

Tämä on sitä realismia, mikä Tolvasta odottaa.

Kotimaisessakin mediassa nähdyt puheet tilan raivaamisesta Tolvaselle ovat silkkaa hulluutta. Kukaan ei Nashvillessa raivaa Tolvaselle yhtään mitään. Eeli Tolvanen on kaikilla tavoin poikkeuksellisen lahjakas jääkiekkoilija, joka raivaa itse itselleen aikanaan paikan NHL-joukkueen kokoonpanosta.

NHL:ssä ei anneta mitään. Ei Auston Matthewsille eikä Eeli Tolvaselle.

Voisiko Tolvanen kuitenkin murtautua Predatorsin kokoonpanoon? Jos katsotaan ketjuja, joilla Preds pelasi sunnuntaina Winnipegissä, ne näyttivät tältä.

Filip Forsberg-Ryan Johansen-Viktor Arvidsson

Kevin Fiala-Kyle Turris-Craig Smith

Colton Sissons-Nick Bonino-Ryan Hartman

Scott Hartnell-Mike Fisher-Miikka Salomäki

Loukkaantuneet hyökkääjät: Calle Järnkrok ja Auston Watson.

Ykkösketju on lukossa, samoin on kakkosketju, missä Ottawasta hankittu Kyle Turris on nostanut Kevin Fialan ja Craig Smithin kokonaan uudelle tasolle. Nelosketjun pelaaja Tolvanen ei ole, joten käytännössä kyseeseen tulisi kolmosketju, missä Hartman lienee jatkossakin toinen vakiolaituri.

Tolvanen lähtee siis NHL:ää ajatellen kamppailemaan peliajasta Colton Sissonsin ja Calle Järnkrokin kaltaisten pelaajien kanssa.

En usko, että Suomessa moninkaan paikoin ymmärretään, miten hyvä kahden suunnan pelaaja esimerkiksi Järnkrok on.

Sissons on Nashvillen peliaikatilaston viitonen ja Järnkrok kuutonen hyökkääjien osalta. Tämä kertoo paljon siitä, millaista luottoa kaksikko nauttii.

On helppo hypettää ja hapettaa, mutta tämä on taas sitä realismia.

Millaista roolia Tolvanen voisi pystyä NHL:ssä tällä hetkellä kantamaan. Sitä on tietenkin vaikea arvioida, mutta jotakin osviittaa voi saada, kun katsoo tämän jääaikoja KHL:ssä. Tolvanen oli Jukka Jalosen Jokereissa noin viidentoista minuutin pelaaja, joten NHL:ssä vastuu voisi olla jossakin kymmenen minuutin päällä, tuskin edes varttia.

Eikä toisaalta kyse edes ole siitä, pystyisikö Tolvanen paikan saatuaan tekemään maalin, me kaikki tiedämme, että pystyisi. Kyse on siitä, mitä ja miten Tolvanen tekee sinä aikana, kun kiekko ei ole tämän omassa lavassa. Pelaaminen ilman kiekkoa on monelle huippulahjakkuudellekin se osa-alue, johon sopeutuminen ottaa aikaa.

Eivätkä match-upit NHL:ssä ole helppoja. Ei etenkään pudotuspelien aikaan. Aiemmin on spekuloitu muun muassa Tolvanen-Bonino-Hartman- koostumuksella.

On tärkeää ymmärtää, että vaikka ketjun keskimiehellä on kaksi Stanley Cupia, laitureiden yhteenlaskettu pudotuspelikokemus NHL:stä olisi neljä ottelua. Ja, kun vastaan asettuisi illasta toiseen esimerkiksi Winnipegin kolmosketju Mathieu Perreault-Andrew Copp-Bryan Little, kyyti voisi yllättäen olla kylmän viileää.

Ja tämän vuoksi Nashvillella on Järnkork, joka on se todennäköisin valinta Boninon ja Hartmanin vierelle, kun playoffit käynnistyvät. On tärkeää muistaa, että Nashville ei ole mikään Vancouver, missä nuoria ajetaan sisään puolihuolimattomasti huomista ajatellen. Päävalmentaja Laviolette peluuttaa tasan tarkkaan niitä pelaajia, jotka auttavat joukkuetta voittamaan – sääliä ei tunneta.

Toisaalta esimerkiksi ylivoimapelin kautta Tolvanen voisi raivata tiensä kokoonpanoon. Nuori suomalaistykki voisi ottaa Sissonsin paikan toisesta ylivoimakoostumuksesta ja mikäli tulosta alkaisi tulla välittömästi ja mieluummin useammassa ottelussa, tämä voisi asettaa valmennusjohdon todella ahtaaseen rakoon peluutuksen suhteen.

Paikkoja on tässäkin tapauksessa kuitenkin jaossa vain yksi. Yhdeksän muuta pelaajaa ovat ja pysyvät ylivoimakoostumuksissa.

Ja siltikin kokonaisvaltaisen pelaamisen taso olisi kysymysmerkki. Kamppailupelaaminen, puolustaminen ja ihan puhtaasti fysiikan kestäminen. Eeli Tolvanen on pelannut jo nyt kaudelle 2017-18 erittäin paljon jääkiekkoa. Ja matkustanut todella paljon. Kokonaisrasitus on todella kovaa luokkaa jo nyt.

Esimerkiksi Patrik Laineen tankki vuosi sitten maaliskuussa alkoi olla jo aika kuivilla. Toki Tolvasta ei olla mankeloitu puolta vuotta NHL:ssä, mutta alla on pitkä kausi. Harjoituskausi, KHL, maajoukkueturnaukset, nuorten MM-kisat, olympialaiset ja KHL:n pudotuspelit.

Kuinka paljon tankissa on bensaa?

Mitä voimme siis odottaa Tolvasen – todennäköisesti pitkän ja menestyksekkään – NHL-uran ensimmäiseltä keväältä?

En rehellisesti tiedä, mutta maltti lienee valttia tässäkin tilanteessa. Vaikka NHL on tätä nykyä nuorten miesten peli, harva tulee liigaan ilman kasvukipuja. Harva muistaa, että esimerkiksi Aleksander Barkov teki rikkinäisellä ensimmäisellä NHL-kaudellaan vain kahdeksan maalia, vaikka tarjolla oli minuutti tolkulla ylivoima-aikaa per peli.

Tai kuka muistaa Teuvo Teräväisen NHL:ään lähdön keväältä 2014?

Chicago tavoitteli Stanley Cupia tosissaan ja halusi kultaisissa nuorten MM-kisoissa dominoineen Teräväisen jo keväällä NHL:n mukaan, olihan tällä alla kova kausi myös SM-liigassa. Lanseerattiin Teuvo timea ja muuta, hype karkasi yli. Pelaaja ei ollut valmis, joten peliaikaa ei lopulta tullut.

Innostuahan saa, se kuuluu urheiluun, mutta odotuksissa on hyvä säilyttää maltti. Tärkeintä Tolvaselle on päästä haistelemaan ilmapiiriä ja pelaamaan peli tai pari.

Nashville seurana on ollut aina äärimmäisen fiksu ja maltillinen nuorten pelaajien kanssa. Raakileita ei laiteta tilanteisiin, mihin nämä eivät ole valmiita. Tolvasen annetaan siis todennäköisesti kasvaa NHL-tason ratkaisupelaajaksi kaikessa rauhassa, tämän kevään osalta ei ole syytä hosua.

Liialla maltilla, kun ei ole koskaan yhtään pelaajaa pilattu, hosumalla sitäkin useampi.

