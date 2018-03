HIFK-hyökkääjä tietää, minkälainen koulu Eeli Tolvasta odottaa Pohjois-Amerikassa: "Äijät vetää kyllä aika lailla omaan pussiin"

Eeli Tolvasen laukaus on pelätty ase myös NHL:ssä.

Superlahjakas hyökkääjä Eeli Tolvanen matkustaa Pohjois-Amerikkaan keskiviikkona. Tolvasen tämän kauden esitykset Jokereissa vakuuttivat Nashville Predatorsin seurajohdon ja hän solmi NHL-tulokassopimuksen heti kauden päätteeksi.

Tolvanen ei ole siinä mielessä mikään erikoistapaus, että lahjakkaita suomalaisnuoria on ennenkin värvätty liigakauden päätteeksi jatkamaan pelejä Pohjois-Amerikkaan. Siinä mielessä Tolvanen on erikoistapaus, että hän on poikkeuksellisen lahjakas suomalaiskiekkoilija.

– Eeli on niin hyvä pelaaja, että hänellä on hyvät saumat päästä heti NHL:ään pelaamaan, Helsingin IFK:n hyökkääjä Joonas Rask sanoo.

Rask tietää, mihin Tolvanen on lähdössä. Keväällä 2013 Rask suuntasi Jokereissa pelatun liigakauden jälkeen Nashville Predatorsin NHL-organisaatioon.

– Meikäläisen ei tarvitse Eelille hirveästi antaa vinkkejä. Hän pelaa niin huikealla tasolla. Ei Nashvillelläkään kovin monella ole sellaista erikoisosaamista kuin hänellä, Rask viittaa Tolvasen laukaukseen.

Nashvillessä osataan kasvattaa nuoria pelaajia

Keväällä 2013 Rask oli pelannut neljännen täyden kautensa SM-liigassa. Hänen roolinsa Jokereissa oli ollut vaihteleva, eikä tehoja tullut samaan malliin kuin Ilveksessä. Siksi oli pieni yllätys, että parikymppinen hyökkääjä lähti NHL:ään, kun Jokerit putosi puolivälierissä.

Rask pelasi kevään aikana kaksi NHL-ottelua Predators-joukkueessa. Myös Tolvanen saanee näyttöpaikan tänä vuonna NHL:ssä runkosarjan lopulla. Jos pelit kulkevat, vastuuta voi olla luvassa myös pudotuspeleissä.

Raskin tie vei NHL-pelien jälkeen farmiliiga AHL:ään Milwaukee Admiralsiin. Hän pelasi siellä kauden 2013–14.

– Siellä on aika iso ero NHL-organisaatioon. Homma ei ole ihan niin ruusuilla tanssimista, eikä pidä ollakaan. Se kasvattaa siihen, että paikka ylhäältä pitää ansaita. Joka päivä pitää näyttää AHL:n puolella, että haluat mennä ohi niistä muista pelaajista, Rask sanoo.

– Farmielämä on kovaa kilpailua. Vaikka joukkuekavereita ollaan, ei siellä kyllä armoa anneta. Äijät vetää aika lailla omaan pussiin, varsinkin pohjoisamerikkalaiset.

HIFK:n Joonas Rask taistelee jälleen keskiviikkona SM-liigan puolivälierissä JYPiä vastaan. AOP

Nashville Predators on yksi NHL:n mestarisuosikeista. Vaikka Tolvanen teki hurjaa jälkeä KHL:ssä ja olympialaisissa, läpimurto Predatorsissa ei ole mikään itsestäänselvyys. Silloin hänenkin tiensä voi viedä AHL:n puolelle.

Raskin mukaan Predatorsissa nuoria pelaajia ajetaan sisään maltillisesti ja fiksusti.

– Organisaatio on pystynyt erittäin hyvin kasvattamaan pelaajia Milwaukeen kautta änäriin. Viime vuonna siellä pelasi monta vanhaa joukkuekaveria NHL:n finaaleissa, Rask sanoo.

Tolvasta, 18, voisi verrata ruotsalaishyökkääjä Filip Forsbergiin, joka lähti samanikäisenä Pohjois-Amerikkaan keväällä 2013. Forsberg pelasi muutaman pelin NHL:ssä, mutta AHL-joukkue oli hänen vakio-osoitteensa ensimmäisen vuoden ajan. Tulokaskaudellaan 2014–15 Forsberg tekikin sitten NHL:ssä 26 maalia. Sen jälkeen hän on ollut Predatorsin tärkeimpiä pelaajia.

Tolvasella pari "lisäelämää" Raskiin verrattuna

Raskin reissu Pohjois-Amerikkaan jäi runsaan vuoden mittaiseksi. AHL:ssä syntyi vain 14 tehopistettä kokonaisen kauden aikana, mikä oli pettymys. Toista NHL-näyttöpaikkaa ei koskaan tullut.

– Pelit alkoivat ihan hyvin. Pääsin alussa pelaamaan ylivoimaa. Siinä tuli jotain treidejä ja sitten minut siirrettiin neloskenttään pelaamaan kahden tappelijan kanssa. Se peli oli vähän erilaista, mihin olin tottunut, Rask kertoo.

Rask palasi kesällä 2015 Suomeen, tällä kertaa HIFK:n joukkueeseen.

– Kyllä se ihan itsestä oli kiinni, etten pystynyt raivaamaan tietä sinne kärkikenttiin ja saamaan tulosta aikaiseksi, Rask myöntää.

Tolvasen tuskin tarvitsee palata ensi kauden jälkeen Suomeen. Hän on sen tason lahjakkuus, että peli voi alkaa kulkea NHL:ssä nopeastikin. Ja jos ei kulje, Nashville osaa kasvattaa ykköskierroksen varaustaan maltilla kohti huippua.

– Minut varattiin seiskakierroksella. Pelaajilla, jotka on varattu aikaisemmilla kierroksilla, on niin sanotusti vähän enemmän elämiä. He saavat enemmän näyttöpaikkoja, Rask sanoo.

