Suomen 17-vuotiaat tytöt kirivät viidellä maalilla jalkapallon EM-kisoihin

Suomen alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue on edennyt jalkapallon EM-lopputurnaukseen. Suomi voitti ratkaisevassa jatkokarsinnan kamppailussa Skotlannin murskalukemin 5-0 ja nappasi kisapaikan maalieron turvin ennen Ranskaa. Suomen syömähammas Skotlantia vastaan oli vaihdosta sisään tullut Jenna Topra, joka laukoi hattutempun. Kaksi muuta maalia laukoi Aino Vuorinen.

- Olen todella ylpeä pelaajista. Siitä miten he ovat sitoutuneet joukkueeseen turnauksen aikana. He ovat lisäksi matkan varrella ymmärtäneet, että on myös paljon muuta tärkeää kuin se mitä kentällä tapahtuu. Pelaajamme toimivat todella ammattimaisesti, päävalmentaja Marko Saloranta kertoo Palloliiton sivuilla.

Ranska kohtasi samaan aikaan jatkokarsintalohkossa Ruotsin ja voitti 3-2. Ranska johti tauolla ottelua jo 2-0 ja oli vahvasti menossa kisoihin. Suomen toisen jakson viisi maalia ja Ruotsin kaksi maalia käänsivät kuitenkin maalieron yhden osuman erolla sinivalkoisten hyväksi.

- En luottanut Ruotsiin pätkääkään. Ajattelin, että heidän tasonsa ei riitä Ranskaa vastaan millään, mutta he kuitenkin kavensivat toisella puoliajalla. Meillä oli lähes jakomielinen olo, kun toisaalta 5-0-tuloksen piti riittää, mutta jos Ranska olisi tehnyt yhden lisää, niin sitten meidänkin pitäisi tehdä, Saloranta sanoo.

Alle 17-vuotiaiden EM-kisat käydään toukokuun alussa Liettuassa. Kisoihin on tähän mennessä selvittänyt tiensä Suomen lisäksi hallitseva mestari Saksa, isäntämaa Liettua, Italia, Puola ja Espanja. Kisoissa pelaa yhteensä kahdeksan maata eli kaksi kisapaikkaa ratkeaa vielä jatkokarsinnoissa.

klo 20:33: Lisätty Marko Salorannan kommentit.