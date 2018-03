Suomalaistulokas pääsee pian irti NHL:ssä – "Tämä tuntuu epätodelliselta"

Henrik Borgström (oik.) on Panthersin ykköskierroksen varaus (#23) kesältä 2016.

Henrik Borgström teki vastikään kolmivuotisen tulokassopimuksen NHL-seura Florida Panthersin kanssa ja liittyi heti joukkueen mukaan. Suomalaishyökkääjän edustama Denverin yliopisto putosi jatkosta sunnuntaina NCAA:n puolivälierissä.

- Tämä on ollut vuoristorataa. Sunnuntai-iltana itkin vielä 30 joukkuekaverin kanssa tappiota ja tajusin, että taas pitäisi mennä. Että edessä voisi olla vielä uusi mahdollisuus, Borgström sanoi Panthersin Twitter-sivuilla (siirryt toiseen palveluun) keskiviikon aamujäiden jälkeen.

Panthers on parhaillaan Torontossa, missä se kohtaa varhain torstaiaamuna Suomen aikaa Maple Leafsin. Borgström, 20, on osa joukkuetta, mutta hän ei todennäköisesti vielä pelaa. Päävalmentaja Bob Boughnerin mukaan suomalainen osallistuu joukkueen pelipalavereihin ja myös alkulämmittelyihin.

NHL-debyytti voi olla luvassa jo varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa Ottawassa. NCAA:n tehopelaaja pääsee myös heti omimmalle pelipaikalleen keskushyökkääjäksi.

- En halua kokeilla häntä laiturina. Hän saapui myöhään eilisiltana ja oli jäällä tänään, muttei pelaa vielä. Hän on huippupelaaja ja haluamme hänen tuntevan olonsa kotoisaksi debyytissään, päävalmentaja Boughner sanoi aamujäiden jälkeen.

Helsinkiläinen Borgström on Jokerien kasvatti, mutta pelasi edellisen kerran Suomessa HIFK:n riveissä. Keskushyökkääjä on pelannut tämän ja viime kauden Denverin yliopiston riveissä. Viime kaudella hän voitti yliopistosarjan mestaruuden ja lukuisia palkintoja. Tällä kaudella hän voitti oman konferenssinsa maalikuninkuuden ja on ehdolla koko sarjan parhaaksi pelaajaksi.

- Pelasin hyvän kauden ja yliopistossa ei ollut juuri saavutettavaa enää. Oli oikea aika ottaa seuraava askel, Borgström sanoi aamujäiden jälkeen.

- Olen hyvin innoissani ja tämä tuntuu epätodelliselta.

