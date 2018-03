Hirvittävä tragedia varjostaa suomalaisten huippusaavutusta Siperiassa – järkyttyneen kaupungin joukkue kohtaa seuraavaksi maailman parhaat: "Toivon, että voisimme tuoda seuraavina viikkoina iloakin"

Tuomas Salmmelvuo on yltänyt Venäjällä saavutukseen, johon ei moni suomalaisvalmentaja ole urallaan pystynyt. Pudasjärveläisen valmentama Kuzbass Kemerovo pelaa lauantaina alkavissa Venäjän lentopalloliigan välierissä maailmanluokan palloiluliigan mitaleista.

2000-luvulla suomalaisvalmentajista jättilajin välierävaiheeseen ovat yltäneet vain maajoukkuepuolella Saksan koripallon MM-pronssille luotsannut Henrik Dettmann ja Suomen naiset jalkapallon EM-kisojen välieriin johdattanut Michael Käld. Pienemmistä lajeista seuratasolla kunniamaininnan ansaitsevat jääkiekon KHL-hopeaa valmentaneet Kari Heikkilä, Raimo Summanen ja Kari Jalonen. Lentopallon puolella Tommi Tiilikainen juhli keväällä kakkosvalmentajana hopeaa Japanin liigassa.

Lentopallon Superliiga kuuluu kuitenkin globaalisti kilpaillun palloilulajin parhaisiin sarjoihin. Saavutus on suomalaisvalmentajalta huima. Menestys ei ole jäänyt huomaamatta siperialaisessa kaivoskaupungissa.

– Tämä on ollut täällä valtavan iso juttu, sen on huomannut kaupungilla. Kemerovo ei ole koskaan aikaisemmin neljän joukossa. On hienoa, että olemme pystyneet luomaan tänne jotain uutta, Tuomas Sammelvuo hehkuttaa Yle Urheilulle.

Kuzbass Kemerovo kaatoi Venäjän liigan puolivälierissä todellisen jättiläisen. 218-senttisen Dimitri Muserskin tähdittämä runkosarjan kakkonen Belogorie Belgorod kaatui suoraan otteluvoitoin 2–0. Erävoitot kirjattiin kahdessa ottelussa murskaavasti 6–0.

– Belgorodilla oli useampi olympiavoittaja kentällä. He pelasivat välillä aivan huikeita pätkiä, silloin heille ei vain voinut mitään. Mutta me pidimme oman konseptin kasassa ja taistelimme, Sammelvuo sanoo.

– Pelimme heitä vastaan olivat seurausta mitä on tapahtunut aikaisempina kuukausina. Tulimme ottelusarjaan hyvin valmistautuneina ja kaikin puolin valmiina.

Kemerovon suomalaismenestystä säestää Kemerovon puolustuspallot kovalla prosentilla kuppiin nostava libero Lauri Kerminen. Seuraavaksi Kuzbass ja suomalaiskaksikko haastavat maailman parhaan seurajoukkueen.

Lauri Kerminen on pelannut erinomaisesti. Yle

Nousuja ja laskuja

Tuomas Sammelvuon ja libero Lauri Kermisen tie Kemerovon seurahistorian parhaaseen sarjasijoitukseen ei ole ollut mutkaton. Kauteen on mahtunut paljon huippusuorituksia, joita on seurannut synkempiä jaksoja. Vielä neljä kierrosta ennen ennen runkosarjan päättymistä tappioputkessa kompuroineiden siperialaisten pudotuspelipaikka oli epävarma. Sammelvuon miehistö taisteli sesongin loppuun neljän voiton putken ja sijoittui seitsemänneksi.

– Kautemme on esimerkki siitä, että vaikeuksiakin tarvitaan kasvuun. Hävisimme runkosarjassa sellaisia pelejä, mitä ei olisi pitänyt hävitä. Seurajohdolta tuli reippaasti ruoskaa, kuten kuuluukin, Sammelvuo sanoo.

– Kausi on pitkä ja sarja erittäin tasokas. Pitkiä matkoja reissatessa on selvä, että aina ei voi olla ihan piikkikunnossa.

Kemerovon huippukunnon ajoitus on ajoittunut sopiviin kohtiin. Loppuvuodesta seura jyräsi tiensä täysin yllättäen Venäjän cupin finaaliin, jossa Zenit Kazan oli parempi viisieräisessä taistossa lukemin 3–2. Kevään ratkaisupeleissä joukkue on ollut jälleen huippukunnossa, ja tien tukkeeksi asettuu jälleen Kazan.

Kazan on tällä hetkellä maailman paras seurajoukkue. Se voitti ennen vuodenvaihdetta Venäjän cupin lisäksi seurajoukkueiden maailmanmestaruuden. Tatarstanilaiset voittivat myös Venäjän liigan runkosarjan ja isännöivät Mestarien liigan lopputurnausta toukokuun alussa. Haaste on kovin mahdollinen.

– Uskon, että me hanttiin laitetaan. Emme puhu etukäteen tuloksesta mitään, pyrimme vain tekemään päivittäin asiat mahdollisimman hyvin, Sammelvuo sanoo.

Päävalmentajan virke saattaa kuulostaa kliseiseltä, mutta juuri niin Sammelvuo toimii. Sekä Kemerovo että pudasjärveläisen valmentama Suomen maajoukkue pyrkivät siihen, että kaikki mahdollinen tehdään niin hyvin kuin se resurssien ja ajankäytön puolesta on mahdollista.

Kuzbass ei kuulu Venäjän liigan rahakkaimpiin organisaatioihin, mutta Kemerovo on jo varmistanut paikkansa europeleissä ensi kaudeksi. Siperialaiset pääsevät pelaamaan vähintään CEV-cupia, kävi Zenit Kazan -sarjassa miten tahansa. Se tarkoittaa lisäpanostuksia seuran toimintaan, mutta Sammelvuo ei halua tuhlata resursseja pikavoittoihin vaan kehittää toimintaa pitkällä tähtäimellä.

– Ensi kauden eurocupit ovat seuralle tosi iso juttu. Omistajat haluavat satsata siihen lisää, mutta meidän pitää olla siinä viisaita, Sammelvuo huomauttaa.

– Ei mentäisi siihen, että ruvettaisiin ostamaan kauhealla rahalla pelaajia, jotka tulisivat tekemään tulosta yhdeksi, kahdeksi kaudeksi. Haluan kehittää seuraa ja kulttuuria. Hommataan tänne mieluummin lisää hoitolaitteita ja tiloja pelaajille, ja kehitetään joukkueen päivittäistä arkea.

Kemerovossa tutkitaan tuhoisan ostoskeskustulipalon jälkiä. Venäjän hätätilaministeriö / EPA

Tragedian varjossa

Kemerovolla on ollut Belgorod-sarjan jälkeen kaksi viikkoa aikaa valmistautua Kazan-kohtaamisiin. Välieräpaikan varmistuttua Sammelvuo kevensi muutamaksi päiväksi joukkueen kuormaa huomattavasti.

– Olimme luoneet Belgorod-peleihin hirvittävän henkisen latauksen, joten pelaajat tarvitsivat emotinaalisestikin palautumisaikaa. Siitä olemme edenneet taas hiljalleen kovaan ja laadukkaaseen treenaamiseen. Kaikista tärkeintä on, että pelaajat tuntevat olevansa täysin valmiita ensimmäisen pallon noustessa ilmaan.

Historiallisen välieräsarjan alkua varjostaa Kemerovossa sattunut hirvittävä kauppakeskuspalo. Onnettomuudessa kuoli viime viikonloppuna yli 60 ihmistä, joista suuri osa oli lapsia.

– Se oli aivan karmea tragedia. Se järkytys on kaikkien mielessä täällä. Toivon, että voisimme tuoda seuraavina viikkoina iloakin kaupungille, Sammelvuo sanoo ääni vaimeana.

Loppuotteluun yltääkseen Kemerovon olisi voitettava maailman paras lentopallojoukkue kaksi kertaa. Kemerovo saa kotiyleisönsä edessä vankkumattoman tuen, mutta vieraspeleissä Kazanissa voi olla vaikeaa. Kotietu on runkosarjan voittajalla.

– Kazanin syöttö erottaa heidät muista. Jos pärjäämme sen kanssa, muilla osa-alueilla pystymme kamppailemaan heitä vastaan tasaväkisesti, Sammelvuo näkee.

– Meidän pelaajamme ovat mielettömän nälkäisiä kavereita. Meillä on kova kilpailu pelipaikoista, mutta äärettömän tiivis tiimihenki. Se on toiminut tällä kaudella.

Kemerovon liberolla Lauri Kermisella on kokemusta mitalipeleistä Suomen Mestaruusliigasta, mutta Venäjällä hän on uudessa tilanteessa. Sammelvuon mukaan 25-vuotias pelaaja on ottanut kehitysaskelia kauden aikana etenkin henkisellä puolella.

– Latella on ollut muutamia vaikeampiakin hetkiä, mutta hän on noussut hienosti. Hän on tehnyt nöyrästi töitä ja noussut porukan mukana. Late on pystynyt auttamaan ympärillä olevia kavereita ja ottamaan vastuuta, se on mahtavaa, Sammelvuo sanoo.

Ensimmäinen välierä pelataan Kazanissa lauantaina 31.3. ja toinen osaottelu Kemerovossa 6.4. Mahdollisen kolmannen ottelun ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Fanit piirittävät suomalaisia massahurmaajia keskellä Siperiaa - uskomaton ilmiö kuljettaa Tuomas Sammelvuota maailman huipulle