Miten JYP voi kääntää katastrofin yhdessä yössä voitoksi? Urheilupsykologi ja entinen huippupelaaja: "HIFK:lla on etu pelin alkuun, ei sen enempää"

Jääkiekon SM-liigan puolivälierien keskiviikkoinen ottelu JYP - HIFK jää liigan historiaan. JYP johti reilun kymmenen minuutin jälkeen 5-0, mutta HIFK nousi tasoihin ja lopulta jatkoerässä 7-6 -voittoon.

JYP:lle ottelun kääntyminen dramaattisesti on kova paikka. Urheilupsykologin ja entisen huippupelaajan Tuomas Grönmanin mukaan tällainen peli aiheuttaa pelaajille epävarmuutta. Seuraava ottelu on ohjelmassa jo tänä iltana Helsingissä.

- Vaikka olisi hävinnyt "normaalillakin tavalla", se pitää käsitellä, kun seuraava peli tulee niin nopeasti. Se tapa, millä JYP nyt hävisi, generoi enemmän epävarmoja ajatuksia yksilötasolla pelaajille ja joukkueelle. On psykologinen fakta, että ajatus vaikuttaa tunteisiin ja sitä kautta käyttäytymiseen. Urheilussa käyttäytyminen on suoritus.

- Pelin alussa voi siis JYPin pelaajilla olla epävarmuutta. Se voi näkyä eri pelaajilla eri tavoin. Joku yrittää yli ja hätäilee, tulee ehkä helppoja jäähyjä. Todennäköisyys kasvaa virheille ja sitä kautta HIFK:lla on etu pelin alkuun, mutta ei sen enempää.

Grönman korostaa siis ottelun alun merkitystä.

- Jos JYP saa peliin hyvän alun, silloin eilinen peli on historiaa. Ellei nyt satu niin, että JYP johtaa kymmenen minuutin jälkeen 5-0, silloin tulee sama mörkö mieleen, Grönman heitti kevennyksenä.

Mitä JYPin valmennusjohto voi tässä tilanteessa tehdä joukkueen valmistamiseksi illan otteluun?

- Nyt pitäisi miettiä, miten saisi positiivisia ajatuksia. Pitäisi katsoa vanhoja hyviä suorituksia. Aikaa on vähän, mutta valmentaja voisi näyttää, miten JYP on saanut HIFK:n köysiinkin tässä sarjassa. JYPillä on ymmärtääkseni ollut urheilupsykologi käytössä, joten yksilötasolla siellä on varmasti opeteltu nollaustaitoja.

Voisiko ajatella myös niin, että seuraavan pelin tuleminen vastaan näin nopeasti on hyvä asia, ettei eilistä ottelua tarvitse jäädä pitkäksi aikaa märehtimään?

- Kyllä. Pelin läpikäyminen on pakko tehdä joka tapauksessa. Jos pitkään velloo epävarmuudessa, saa suggeroitua itsensä vielä epävarmempaan tilaan. Ideaali voisi kuitenkin olla, että olisi ollut vaikka yksi päivä välissä.

HIFK:n puolelta katsottuna joukkue sai uskomattomasta nousustaan varmasti paljon lisää itseluottamusta ja virtaa. Piileekö tilanteessa vaaroja helsinkiläisjoukkueen kannalta? Grönman ei juurikaan näe sellaisia.

- Jos halutaan jotain hakea, niin jos nyt joku pelaaja tällä tasolla ajettelee, että oli niin hieno voitto, että nyt riittää kun tullaan vaan pelipaikalle, niin sitten jää teot tekemättä. Mutta en usko, uskon päinvastoin, että eilinen peli tukee heidän työmoraaliaan.

Grönman muistuttaa myös maalivahtien tilanteesta. Maalivahdit kummallakaan puolella eivät saaneet keskiviikon pelistä kovinkaan positiivisia kokemuksia. HIFK:n maalilla aloitti Kevin Lankinen ja tilalle vaihdettiin Atte Engren 0-3 -tilanteessa. JYPin maalilla torjui Jussi Olkinuora, mutta tänään torjuntavastuussa on Eetu Laurikainen.

Grönman ei muista omalta pelaajauraltaan tai muutenkaan vastaavaa playoff-ottelua. Hänelle tuli monien muiden tavoin mieleen Helsingin MM-kisojen 2003 surullisenkuuluisa Suomi - Ruotsi -ottelu, jota Suomi johti 5-1, mutta hävisi 5-6. Kotimaisen liigan pudotuspeleistä vastaavaa on kuitenkin vaikea löytää.

- Tässä oli aika paljon HIFK:n hyvyyttä, Heidän pelitasonsa 5-0 -tilanteessa ja 6-2 -tilanteessa pysyi edelleen sellaisena, että he saivat tarvittavat maalit. Eikä JYP myöskään täydellisesti sulanut.. Heillä oli jatkoajalla hyvät mahdollisuudet voittaa, Grönman muistutti.

