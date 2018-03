Bottaksen ympärillä kuohuu jo – tallitoveri Hamilton puolustaa: ”Valtteri taistelee voitoista tänä vuonna”

21 kisan F1-kautta on ehtinyt kulua vain yhden kisan verran, mutta Mercedeksen Valtteri Bottaksen asema on noussut jo esiin erityisesti brittimediassa.

Formula 1 –sarjassa Mercedeksen Valtteri Bottaksen asema puhuttaa jo kauden ensimmäisen kisan jälkeen. Bottas oli viime viikonlopun Australian GP:ssä vasta kahdeksas. Kisaviikonloppu meni piloille jo lauantain aika-ajossa, kun Bottas ajoi seinään. Hän joutui osien vaihdon jälkeen starttaamaan vasta 15. ruudusta.

Kisan jälkeen erityisesti brittimediassa harmiteltiin Bottaksen virhettä, koska puolustava maailmanmestari Lewis Hamilton joutui taistelemaan yksinään kahta Ferrari-kuljettajaa Sebastian Vetteliä ja Kimi Räikköstä vastaan. Toiseksi jäänyt Hamilton myös nosti ongelman esiin itse kisan jälkeen.

Viime kaudella Renaultilla ajanut Jolyon Palmer myös kommentoi BBC:llä (siirryt toiseen palveluun), että Hamilton hävisi Australiassa voittotaiston, koska Bottas ei ollut mukana vierellä.

Palmerin mukaan Bottaksen täytyy vähintään pystyä tukemaan Hamiltonia tulevissa kisoissa. Puhetta on jo riittänyt jo ennen kauden alkua myös Bottaksen vain yksivuotisesta sopimuksesta.

Mercedes-päällikkö Toto Wolff sanoi ennen kauden alkua, että Bottaksen täytyy vakuuttaa Mercedes jatkosta kauden ensimmäisen kolmanneksen aikana eli seitsemässä ensimmäisessä kisassa.

Nelinkertainen F1-mestari Hamilton korosti perjantaina Sky Sportsille (siirryt toiseen palveluun), että hän tarvitsee Bottasta kärkitaistoissa. Samaan hengenvetoon Hamilton puolusti kuitenkin suomalaiskollegaansa.

– Teemme töitä yhdessä. Valtteri tulee työskentelemään kovaa, jotta hän on varmasti mukana kärkitaistossa meidän kanssamme, Hamilton totesi.

– Hän taistelee tänä vuonna voitoista. Aina ei käy niin kuin Australiassa. Viime vuonna oli tärkeää, että meillä oli molemmat autot kärkitaistossa. Nyt on näyttänyt siltä, että se on vielä tärkeämpää. Red Bull on siellä, kuten myös molemmat Ferrari-kuljettajat.

Australiassa voittoa juhlikin nimenomaan Ferrarin Sebastian Vettel, vaikka Hamilton otti suvereenisti paalupaikan. Kimi Räikkönen tuli Hamiltonin takana kolmanneksi.

Mercedes on hallinnut F1-sarjaa viime vuodet. Tallin kuljettaja on voittanut neljänä edelliskautena mestaruuden ja Mercedes on itse voittanut tallimestaruuden myös.

Hamilton uskoo, että hegemoniasta kiinni pitäminen jatkuukin Australian jälkeen yhtä vaikeana.

– Kokemukseni perusteella asetelmista ymmärtää neljän kisan jälkeen, Hamilton totesi.

– Bahrainissa tulee olemaan ylä- ja alamäkiä. Ferrari on todella nopea suorilla. He tulevat olemaan nopeita Bahrainissa. Ferrari on aina hyvä kuumissa olosuhteissa. Iltaolosuhteista huolimatta Bahrain on edelleen paha renkaille.

Bahrainin F1-kisa on luvassa sunnuntaina 8. huhtikuuta kello 18.10 Suomen aikaa.

