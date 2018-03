Jättiläisseura muuttaa italialaisten käsitystä jalkapallosta – Juventuksen suomalaispelaajat ovat mukana murtamassa "miesten viimeistä linnaketta"

17 ottelua ja yhtä monta voittoa. 54 tehtyä ja vain neljä päästettyä maalia. Juventuksen lukemat Serie A:n kärjessä ovat omaa luokkaansa ja kertovat siitä, miten naisten pääsarja on vielä kehitysvaiheessa. Brescia on toisena vain kolmen pisteen päässä, mutta sen jälkeen tulee suurempi kuilu.

Italia on yksi maailman perinteikkäimmistä jalkapallomaista ja pullistelee kaikkien tuntemia suurseuroja. Naisten joukkueet ovat kuitenkin vielä harvassa, mutta muutosta on havaittavissa. Yksi suuri syy muutokseen on mustavalkoraitaisen Juventuksen lähteminen mukaan naisten Serie A:han.

- Meidän pärjäämisemme tällä kaudella on nostanut kiinnostusta. Uskon, että tämä pakottaa muitakin joukkueita nostamaan tasoa ja seuroja panostamaan naisfutikseen, Juventus-hyökkääjä Sanni Franssi kertoo.

Sanni Franssi takoo maaleja klassisena keskushyökkääjänä. AOP

Myös Fiorentinalla on joukkueensa naisten Serie A:ssa, mutta muita perinteikkäitä seuroja odotetaan vielä. Suunnitelmia on esimerkiksi Milanilla ja Interillä. Juventuskin pelaa ensimmäistä kauttaan naisten Serie A:ssa. Miesten puolella 120-vuotias seura on voittanut Italian mestaruuden 33 kertaa.

Monelle italialaiselle jalkapallon seuraajalle naisten jalkapallosarja herättää kysymyksiä, mutta torinolaisessa suurseurassa naisten joukkueen olo on saatu tuntumaan kotoisaksi.

- On ollut hienoa huomata, miten Juventus on ottanut meidät vastaan. Olemme yksi yhteinen seura, ei ole miehiä ja naisia erikseen vaan kaikki tekevät yhdessä, Franssi sanoo.

Suomalaishyökkääjä nostaa esimerkiksi joukkueen Instagram-tilin (siirryt toiseen palveluun). Reilun yhdeksän miljoonan seuraajan sosiaalisen median tiliä ei kannata pitää virallisena tasa-arvobarometrinä, mutta sen kuvissa hehkutetaan niin miesten kuin naistenkin suorituksia. Esimerkin voima on suuri.

- Suomalainen ei ymmärrä, miten isoon seuraan (pelaaja) voi tulla tai mitä Juventus tässä maassa merkitsee ihmisille.

Tekemistä riittää verrattuna Suomeenkin

Vaikkei suomalainen jalkapalloihminen ymmärtäisi Juventuksen suuruutta Italiassa, voi hän silti olla tyytyväinen kotimaahansa. Suomessa naisten jalkapallon asiat ovat nimittäin monessa suhteessa paremmin kuin lajin perinteikkäässä suurmaassa.

- Italiassa ei ole niin suosittua tyttönä alkaa pelata jalkapalloa, vaikka Suomessahan se on tosi normaalia. Täällä on vielä matkaa siihen, mutta Juventuksen naisten joukkue on askel oikeaan suuntaan. Tämä on iso juttu koko italialaiselle naisjalkapallolle, Juventus-puolustaja Tuija Hyyrynen sanoo.

Italia on FIFA-rankingissa naisissa 15:s, pykälän alempana kuin miesten maajoukkue. Miehissä se on voittanut neljä maailmanmestaruutta ja Euroopan mestaruuden. Naisissa mestaruuksia ei ole tullut. MM- ja EM-kisoja ei ole toki pelattukaan yhtä pitkään, mutta naisten maajoukkueen paras arvokisasuoritus on EM-hopea.

- Osan mielestä naisjalkapallo on hömppää. Minä olen kokenut sen päinvastoin. Olen saanut myönteistä palautetta. Jos kävelee Juventus-verkkarit päällä jossain, ihmiset tulevat juttelemaan ja ovat tosi innostuneita, Hyyrynen kertoo kansan aatoksista naisjalkapalloon.

Lähivuosina naisten maajoukkueella on paikkansa loistaa. Joukkue selvitti tiensä vuoden 2019 MM-lopputurnaukseen toisin kuin miehet, jotka eivät pelaa tulevana kesänä MM-kisoissa Venäjällä. Päävalmentajana toimii 51-vuotias Milena Bertolini, jolla on takanaan mittava pelaajaura muun muassa Bolognassa ja Modenassa. Peliuransa aikana hän sai kuulla monenlaisia kommentteja.

- Pojat katsoivat minua kuin olisin avaruusolento. Minulla oli lyhyt tukka ja pelasin jalkapalloa. He ajattelivat, etten ole nainen ollenkaan, Bertolini kertoi Guardianille marraskuussa (siirryt toiseen palveluun).

- Olen ollut jalkapallossa mukana 40 vuotta. Jalkapallo on Italiassa miesten viimeinen linnake.

Nyt tuokin linnake on murtumassa.

Tuija Hyyrystä ja Sanni Franssia haastatteli Andreas Nordenswan.

Tuija Hyyrynen Juventuksen paidassa. AOP

