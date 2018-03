Eeli Tolvasta odottaa NHL:n kovin huutomyrsky – "Tunnelma oli epätodellinen"

Eeli Tolvasen satumainen kausi saa pian taas uuden luvun, kun hän debytoi jääkiekon NHL:ssä Nashville Predatorsin paidassa. Debyytti tapahtuu tänä viikonloppuna Buffalo Sabresia tai Tampa Bay Lightningia vastaan. Jos Tolvanen pelaa jo ensi yönä Suomen aikaa, pääsee hän heti koko liigan kovimman kotiyleisön eteen.

Predators juhli torstaina San Jose Sharksia vastaan 100 perättäistä loppuunmyytyä ottelua. Areenassa on kahden viime vuoden aikana ollut sata kertaa peräkkäin 17 113 katsojaa, jotka pitävät ääntä ”Smashvilleksi” ristityssä kiekkokaupungissa.

- Areenamme on NHL:n paras. Oletpa sitten Predators-fani tai ensimmäistä kertaa pelissä, täällä on upea tunnelma. Voittaminen auttaa toki tunnelmaan, mutta onneksi meillä on noin intohimoiset fanit. 100 kertaa putkeen on uskomatonta, päävalmentaja Peter Laviolette kehui juhlahetkellä.

Vaikkei Tolvanen ole vielä edes pelannut Nashvillen kotiareenalla, pääsi hän aistimaan sen tunnelmaa Sharks-ottelua seuratessaan. Tolvanen mainittiin ennakkokuulutuksissa kokoonpanon ulkopuolisena pelaajana, mikä sai runsaslukuisen yleisön osoittamaan suosiotaan.

- Tunnelma oli epätodellinen, sanoi Tolvanen, joka muisti kehua myös suomalaisfaneja.

Predatorsin peleissä riittää tunnelmaa. AFP / Lehtikuva

Hype Tolvasen ympärillä on vain kasvanut hänen päästyään Nashvilleen. TV-haastatteluja on riittänyt ja myös joukkuekaverit ovat saaneet ladella ensinäkemyksiään uudesta tulijasta.

- Mahtavaa saada hänet tänne, vaikuttaa mukavalta jätkältä. Jäällä hänellä on hyvä laukaus ja hyvät kädet. Hän on uudenajan hyökkääjä, nopea ja taidokas, Filip Forsberg sanoi.

Tolvanen sanoo itse olevansa valmis NHL-vauhtiin ja siihen uskovat myös monet asiantuntijat. Päävalmentaja Laviolette on kuitenkin toppuutellut, ettei kiirettä ole ja samoilla linjoilla on myös ruotsalainen.

- Jokainen tilanne on erilainen, mutta hän on pelannut jo KHL:ssä. Hän siis lienee paremmin valmistautunut kuin vaikkapa minä olin tullessani. Samaan aikaan tämän on maailman paras liiga ja täällä on paljon uutta, Forsberg sanoi.

Predators ja Sabres kohtaavat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kahdelta Suomen aikaa.

