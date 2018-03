JYP-seurajohto näytti ovea Virtaselle – "Ratkaiseva loikka ei osunut lankulle"

Jääkiekon SM-liigan mitalipeleistä karsiutunut JYP (Jyväskylä) on erottanut päävalmentajansa Marko Virtasen. Virtanen, 49, on luotsannut JYPiä viiden kauden ajan, mutta joutui nyt väistymään tehtävistään.

Virtasen sopimuksen oli määrä kestää ensi vuoden kevääseen, mutta sopimus on nyt purettu ja seuraavan päävalmentajan kartoitus aloitettu.

JYPin urheilutoimenjohtajan Jukka Holtarin mukaan seurajohto pyrki tukemaan Virtasta viimeisen saakka, mutta tulokset eivät vain täyttäneet tavoitteita. HIFK päätti JYPin kauden otteluvoitoin 4-2.

- Kilpaurheilu ja tulos avainsanoja. Jäimme tänä keväänä vajaaksi, putoaminen jo puolivälierissä oli pettymys. Olemme tukeneet "Veltsua" (Marko Virtanen) ja yrittäneet riittävän monta kertaa, että ratkaiseva loikka olisi osunut lankulle, Holtari taustoitti Yle Urheilulle.

- Pitää analysoida vielä tarkemmin, mikä kenenkin rooli oli siinä, ettei viimeinen loikka osunut lankulle. Vaikka nyt kävi tällä tavalla, niin voin sanoa, että JYP on tämän vuosikymmenen menestynein liigajoukkue, Holtari painotti.

Katastrofaalinen romahdus

JYP romahti käsittämättömällä tavalla keskiviikkona pelatussa puolivälierien kotiottelussaan HIFK:ta vastaan. HIFK kiri uskomattomien vaiheiden jälkeen jatkoaikavoittoon 7-6. Holtarin mukaan yksittäisen ottelun romahdus ei painanut vaakakupissa.

- Yksittäisten pelien tulokset eivät ratkaise. Marko Virtanen ansaitsee kunnioituksen jo vuosikymmenen ajan seuran hyväksi tekemästään työstä eikä yksittäinen ottelu vie pois sitä arvoa ja kunnioitusta, jotka hän ansaitsee työstään, Holtari korosti.

Virtanen sai kenkää, vaikka JYP valloitti aikaisemmin tällä kaudella seurajoukkueiden Euroopan mestaruuden (CHL).

- CHL:n mestaruutta ei kukaan vie koskaan meiltä, sehän on meille ikuisesti naputeltu. CHL-menestyksemme ovat upeita virstanpylväitä seuramme historiassa, Holtari kuittasi.

JYP haluaa kartoittaa rauhassa tilanteensa eikä Holtari lähde ennakoimaan, milloin valmentajakysymys saadaan ratkaistua.

- Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että ensi kaudeksi on jo rakennettu hyvä joukkue. Meillä on aikaa tehdä rauhassa analyysit tilanteestamme ja siitä, minkälaista linjaa haemme valmennustiimiimme, Holtari kertoi.

