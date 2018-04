Entiseksi suuruudeksi tuomittu suomalaiskonkari on noussut NHL-joukkueensa tehomieheksi, vaikkei edes pelipaikkaa pitänyt tulla: "Vapaiden agenttien markkinoille ja isoa lappua!"

VANCOUVER. Jussi Jokinen, 35, tappelee sitkeästi kertoimia vastaan. Kun Jokinen helmikuussa kaupattiin Columbuksesta Vancouveriin, suomalaispelaajan status oli käytännössä luokkaa varamies. Päävalmentaja Travis Green ilmoittikin heti alkuun Jokiselle, ettei tämä välttämättä pelaa seurassa peliäkään.

Kuten Jokinen itse asian lauantaina ilmaisi, uuden NHL-sopimuksen saaminen tuossa vaiheessa ei ollut kovinkaan todennäköistä.

Jokinen on kuitenkin tehnyt kaiken mahdollisen onnistuakseen. Ensin kalajokinen taisteli itsensä pelaavaan kokoonpanoon ja lopulta myös isompaan rooliin. Viime aikoina myös tulos on alkanut seurata tekemistä.

Monien yllätykseksi Jokinen on noussut viime viikkoina Canucksin parhaaksi pistemieheksi. Jokisen kahdeksan (3+5) tehopistettä yhteentoista edelliseen otteluun on joukkueen kärkilukema maaliskuun viidennen jälkeen. Lauantaina Jokinen kuritti Columbusta tehoin 1+2.

Neljään edelliseen otteluun Jokinen on tehnyt kuusi (1+5) tehopistettä.

- Ei muuta kuin vapaiden agenttien markkinoilla ja isoa lappua käteen, Jokinen vitsaili Yle Urheilulle Vancouverissa lauantaina.

Leikki sikseen, tuskin Jokisen puhelin heinäkuun ensimmäisenä sopimustarjouksista ylikuumenee, mutta eivät viime viikkojen näytöt hukkaan missään tapauksessa ole menneet. Vancouveriin jatkoa tuskin tulee, mutta Jokisen otteet on varmasti pantu merkille myös muualla.

- Ilman muuta tämä jakso on lisännyt uskoa siihen, että NHL-ura voisi vielä jatkua. Olen pelannut hyvin ja näyttänyt, että pystyn edelleen pelaamaan tässä liigassa ja tekemään vähän tulostakin. Toivotaan, että jotakin vaihtoehtoja kesällä tulisi eteen. Tänne tai muualle, täällä olen kyllä kovasti tykännyt olla, Jokinen jatkoi.

Vaikka moni oli valmis iskemään Jokisen uran pakettiin jo aiemmin, pelaaja itse ei ole epäröinyt hetkeäkään.

- On ollut mukavaa päästä pelaamaan isompia minuutteja. Nyt jääaikani on siinä haarukassa, missä se on ollut oikeastaan koko urani. Kyllä minulla on koko ajan ollut kova usko, että jos vain saan vastuuta, pystyn tekemään tulosta.

Päävalmentaja: ”En ole yllättynyt”

Onnistumisten takaa löytyy myös vakiintuneet ketjukoostumukset. Jokinen on pelannut viime ottelut yhdessä Bo Horvatin ja HIFK:stakin tutun Nikolai Goldobinin kanssa. Horvat on erittäin laadukas kahden suunnan sentteri jo nyt, Goldobin puolestaan taistelee samojen ongelmien kanssa, joiden kanssa taisteli jo aikanaan HIFK:ssa.

Niin tai näin, mitä pidempään kolmikko on yhdessä pelannut, sitä paremmalta peli on näyttänyt.

- Itse olen sellainen, että peli paranee, kun saan pelata samojen jätkien kanssa. Oppii hieman, miten he pelaavat ja miten he ajattelevat pelistä, missä he liikkuvat ja miten tykkäävät pelata. Horvat on tosi samantyylinen kuin Eric Staal, vahva luistelija, joka pystyy tekemään tilaa ja on hyvä kulmissa sekä maalin takana. Hän tuo hyvin kiekkoa maalille.

- Goldobin on venäläistyyppinen pelaaja, joka ajattelee pelistä samalla tavalla kuin minä. Tykkää pelata pienillä syötöillä ja näkee kentän hyvin. Nuori poika on vähän mielialapelaaja, mutta olen yrittänyt hieman siinäkin häntä auttaa, kun hän tuossa minun vieressäni istuu. Olen tykännyt aina pelata venäläisten kanssa.

Päävalmentaja Travis Green on luonnollisesti seurannut Jokisen menoa tyytyväisenä.

- En ole yllättynyt, mutta iloinen kylläkin hänen puolestaan, Green aloitti.

- Jussi on erittäin fiksu pelaaja, joka tekee paljon oikeita ratkaisuja. Jussi ymmärtää, miten peliä pitää pelata milläkin hetkillä. Hän myös puhuu vaihtopenkillä usein hyviä asioita. Tuollaisia veteraaneja on hyvä olla joukkueessa, Green kehui.

Voittoputki elossa

Itse ottelussa Vancouverille meinasi käydä köpelösti. Canucks johti ottelua 4-1, kun pelikellossa oli aikaa vain viisi minuuttia. Neljä minuuttia myöhemmin taululla loistivat lukemat 4-4. Lopulta Alex Edlerin jatkoaikamaali sinetöi Vancouverin neljännen peräkkäisen voiton.

- Columbus on tietenkin hyvä joukkue, mutta kyllä tuo loppu oli yhtä paljon meidän heikkoutta kuin heidän hyvyyttä. Ei tuollaista saisi tapahtua. Onneksi koottiin rivit ja saimme pidettyä voittoputken elossa, Jokinen iloitsi lopuksi.

