”Cristiano Ronaldo antaa minulle unettomia öitä” – Juventuksen konkarimaalivahti Buffonilta hurjan ylistävää puhetta ennen Mestarien liiga -jännäriä

Gianluigi Buffon on ylistänyt Real Madridia ja sen tähtipelaajaa Cristiano Ronaldo lähes maasta taivaisiin ennen Mestarien liigan puolivälieriä. Juventuksen ja Real Madridin ensimmäinen kohtaaminen nähdään TV2:ssa tiistaina.

Jalkapallon Mestarien liigassa nähdään tiistaina ensimmäinen uusinta viime vuoden loppuottelusta, kun Real Madrid ja Juventus iskevät yhteen puolivälierien ensimmäisessä osaottelussa.

Italialaisen Juventuksen konkarimaalivahti Gianluigi Buffon on antanut ennen ottelua hurjasti kehua madridilaisille.

Oman osansa sai Realin portugalilainen supertähti Cristiano Ronaldo, joka onnistui viime vuonna Cardiffin finaalissa laittamaan pallon Buffonin selän taakse kaksi kertaa.

– Kun pelaa Real Madridin kaltaista joukkuetta vastaan, niin yhden pelaajan poisottaminen ei tee suurta eroa. Mutta se sanottuna tiedän, että Cristiano Ronaldo antaa minulle unettomia öitä, Buffon totesi ennen kamppailua espanjalaislehti AS:n mukaan.

– David Trezeguet on ainoa pelaaja, jonka olen nähnyt yhtä tarkasti. Olin onnekas, että pelasin brasilialaista Ronaldoa ja Zlatan Ibrahimovicia vastaan. Mutta Ronaldo kerää ennätyksiä toisensa perään. Hänellä on täysi kunnioitukseni, Buffon sanoi puolestaan Marcalle.

Ronaldo on tehnyt maalin jokaisessa pelissään Juventusta vastaan. Yhteensä seitsemässä ottelussa on syntynyt viisi maalia.

Viime vuoden finaalin jälkeen Buffon totesi että, Mestarien liiga olisi mahdoton unelma. Nyt hän ei toista samaa asiaa suoraan, mutta ei myöskään anna kauheasti itseluottamusta nostattavia kommentteja. Pikemminkin hän yltyy jällen kerran kehuryöppyyn. Real Madrid on voittanut kolme kertaa Mestarien liigan neljän vuoden sisään.

– Real Madrid on parempi joukkue kuin Juventus. Historia kertoo tämän saavutusten ja numeroiden auttamana. Tuollaista tilannetta ajatellen Mestarien liiga on vieläkin unelma. Sitä on vaikea saavuttaa, Buffon linjasi Marcalle.

40-vuotias Buffon on voittanut Italiassa lähes kaiken mahdollisen ja maajoukkueessa maailmanmestaruudenkin, mutta Mestarien liigan voitto puuttuu vielä pitkästä saavutuslistasta.

– Voimme taistella Real Madridia vastaan, mutta he ovat osoittaneet oman historiansa parin viime vuoden aikana. Heillä on jotain erityistä ja erilaista.

Zidane ei olisi halunnut palata Juventuksen kannattajien eteen

Real Madrid ei ole kuitenkaan loistanut tällä kaudella mitenkään äärimmäisen hurjasti . Espanjan La Ligassa Madridin valkopaidat ovat vasta kolmantena ja jääneet sarjaa johtavasta Barcelonasta 13 pistettä.

Zinedine Zidane AOP

Kovassa paineistuksessa ollut Realin manageri Zinedine Zidane palaa myös tiistaina ensimmäistä kertaa valmentajana Torinoon ja Juventuksen kotikentälle, jossa hän nousi pelaajan maailmanmaineeseen. Zidane voitti Juventuksessa kaksi Italian mestaruutta ja pelasi kahdessa Mestarien liigan finaalissa. Hänet valittiin myös kertaalleen maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi ennen siirtoa Real Madridiin.

– Kasvoin mieheksi Torinossa. Tulen aina olemaan juventino, Zidane sanoi, mutta totesi, että Real Madrid on hänen elämänsä seura.

– Olisin silti halunnut välttää Juventuksen monista syistä.

