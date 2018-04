Kommentti: Oodi NHL-historian parhaalle parivaljakolle – Sedinien kaltaista yhteispeliä ei tulla enää koskaan NHL:ssä näkemään

VANCOUVER. ”You should never overstay your welcome”, Wayne Gretzky tapasi sanoa. On parempi lähteä silloin, kun saa vielä lähteä omin ehdoin. Tästä syystä Gretzky itse ripusti luistimet naulaan kesällä 1999, vaikka olisi varmasti voinut pelata hyvällä tasolla vielä muutaman vuoden.

Maanantaina lopettamispäätöksestään ilmoittaneet Vancouver Canucksin ruotsalaiskaksoset Henrik ja Daniel Sedin, 37, poistuvat kaukalosta Gretzky-tyyliin – omilla ehdoilla ja silloin, kun tankissa olisi vielä ollut bensaa.

On itse asiassa mielenkiintoista, että Gretzky lopetti upean uransa samana kesänä, jolloin Vancouverin silloinen GM Brian Burke pisti pystyyn ennen näkemättömän siirtomyllyn saadakseen varattua molemmat lupaavista ruotsalaiskaksosista. Vancouver pääsi lopulta varaamaan käsittämättömästi sijoilta kaksi ja kolme.

Harva uskoi tuolloin, että Gretzkyn ja Kurrin tilalle oli kasvamassa parivaljakko, joka ajaisi vielä ohi kaikkien aikojen parhaasta NHL-duosta. Ja tekisi sen vielä mullistamalla pelaamista maailman kovimmassa kiekkoliigassa.

Tämä on oodi NHL-historian kaikkien aikojen parhaalle parivaljakolle.

Puolustajat voimattomia

Kun puhumme Henrik ja Daniel Sedinistä, puhumme sellaisesta yhteispelistä ja yhteydestä, jollaista ei tulla enää koskaan näkemään. Veljesten täysin käsittämätön kyky löytää toisensa ja tietää, missä toinen milloinkin menee, oli jotakin, minkä katseluun ei näiden parhaina vuosina koskaan kyllästynyt.

Olen katsonut kahdeksan NHL-kirjeenvaihtajavuoteni aikana satoja ja satoja NHL-pelejä, enkä ole nähnyt minkään toisen parivaljakon, tai ketjun, iskevän yhtä paljon helppoja maaleja sisään takatolpalta. Sedineillä oli käsittämätön kyky tehdä tilaa ja aikaa itselleen kulmissa ja maalin takana lyhyillä syötöillä, pienillä give and go -peleillä ja nopeilla pyörähdyksillä.

Puolustaminen ruotsalaisia vastaan oli näiden parhaina vuosina lähes mahdotonta.

Ja, kun pyöriminen oli tovin jatkunut ja puolustus alkanut väsyä, kohta jo kiekkoa lyötiin takatolpilta tyhjään pussiin.

Monet mieltävät veljeksistä Henrikin syöttäjäksi ja Danielin maalintekijäksi, ja hyvin karkeasti näin voisikin ajatella, mutta kaksosista molemmat olivat uskomattomia syöttäjiä. Sen jälkeen, kun Sedinit tulivat liigaan syksyllä 2000, vain Sidney Crosbylla ja Joe Thorntonilla on enemmän syöttöpisteitä kuin Sedineillä.

Elias Sportsin mukaan Henrik ja Daniel Sedin ovat olleet yhdessä mukana 743 NHL-maalissa. Vain Gretzky ja Kurri (764) sijoittuvat tältä osin ruotsalaisten edelle. Sportsnetin Chris Johnstonin mukaan Daniel on pelannut kymmenen edelliskauden 16 051 NHL-minuutistaan 92,6 % veljensä kanssa samassa ketjussa. Huimia numeroita.

AOP

Helpolla menestys ei tullut

Kyyti oli mediassa ja fanien keskuudessa uran alkuvuosina hyytävän kylmää. Ei riittänyt liike ja pehmeiksikin sanottiin. Herjaukset menivät henkilökohtaisuuksien tasolle.

Kovat ensimmäiset vuodet loivat kuitenkin pohjan kaikelle sille, mistä nyt puhumme.

Sitkeys ja ruotsalainen sisu kaivettiin esiin nimenomaan ensimmäisien NHL-vuosien aikana. Armoton sitoutuminen ja työnteko, halu näyttää, ajoivat pelaajat läpi kiirastulen. Ja mikä huomion arvoista, Sedinit tulivat läpi omin ehdoin, omaa taitopeliä pelaten.

Se pelaaminen, mille ensin naurettiin, se lopulta mullisti peliä NHL:ssä. Tämä saattaa olla veljesten saavutuksista jopa merkittävin.

Ja se pehmeys.

Henrik ja Daniel Sedin ovat todistaneet olevansa äärimmäisen kovia pelaajia. Toki eri tavalla, mihin pohjoisamerikkalaiset olivat tottuneet. Vaikka kaksoset eivät olleet isoimpia pelaajia kaukalossa, näitä oli lähes mahdotonta saada irti kiekoista. Kovat voimatasot ovat heijaste sammumattomasta janosta työntekoa – harjoittelua ja pelaamista - kohtaan.

Henrikin 679 peräkkäistä ottelua on NHL-historian yhdeksänneksi kovin teräsmiessuoritus. Viikko sitten sama mies pääsi hädin tuskin sängystä ylös oltuaan sairaana, mutta pelasi samana iltana ottelussa Dallasia vastaan. Kuten veljekset itse asian maanantaina ilmaisivat, he vihasivat jäädä pois yhdestäkään harjoituksesta tai pelistä.

Ensimmäistä kertaa Sedinit kisasivat todennäköisesti jo synnytyksessä – siitä, kumpi ehtii maailman ensin. Henrik voitti kuudella minuutilla. Kevin Bieksa, Sedinien joukkuetoveri

Kovuus näkyy myös jatkuvana kilpailuna veljesten kesken, oli sitten kyse pöytätenniksestä tai golfista. Keskinäisen kilpailun merkitystä ei voi väheksyä siinä kontekstissa, missä puhumme Sedinien noususta jääkiekkomaailman huipulle. Vaikka kaksikko pelasi aina toisilleen, keskinäinen kilpailu oli – ja on – aina läsnä.

Veljesten hyvä ystävä ja vanha joukkuetoveri Kevin Bieksa nauroi allekirjoittaneelle joskus takavuosina, että ensimmäistä kertaa Sedinit kisasivat todennäköisesti jo synnytyksessä – siitä, kumpi ehtii maailman ensin. Henrik voitti kuudella minuutilla.

Entinen Canucks-luotsi Alain Vigneault puolestaan muisteli joskus minulle, kuinka Danielin nälkä vain kasvoi, kun Henrik voitti NHL:n pistepörssin ja MVP-palkinnon kaudella 2009-10. Vigneault muisti kuulleensa, kuinka Daniel oli jossakin ohi mennen todennut, että ensi vuonna on hänen vuoronsa.

Harva lopulta edes yllättyi, kun Daniel voitti NHL:n pistepörssin kaudella 2011-12.

Mainittakoon myös, että modernissa NHL:ssä vain kerran aiemmin oli saman joukkueen kaksi eri pelaajaa onnistunut voittamaan NHL:n pistepörssin peräkkäisinä vuosina. Vuodet olivat 1994-95 ja 1995-96 ja pelaajat sellaisia vaatimattomia suuruuksia kuin Mario Lemieux ja Jaromir Jagr.

AOP

Seuraava pysäkki Hall of Fame

Silti kyse on näiden poikkeuksellisten veljesten kohdalla paljon enemmästä kuin pisteistä ja pokaaleista..

Kyse on Vancouverin urheiluhistorian kahdesta parhaasta urheilijasta. Kyse on NHL-historian parhaasta tutkaparista. Kyse on 18 vuodesta samassa seurassa. Vancouverissa Sedinit ovat edelleen suosituimpia pelaajia vauvasta vaariin, koska poikkeuksellisesti sekä vauvat että vaarit ovat päässeet todistamaan ruotsalaisten suuruutta.

Seuraavaksi vauvat ja vaarit todistavat sitä, miten numerot 22 (Daniel) ja 33 (Henrik) jäädytetään seuran toimesta. Ja sitä, kuinka Sedinit kutsutaan NHL:n kunniagalleriaan Torontoon.

Henrik ja Daniel Sedin loivat sen seurakulttuuriin, joka teki Vancouver Canucksista NHL:n parhaan runkosarjajoukkueen vuosina 2009-2013. Ne armottomaan sitoutumiseen ja kovaan työmoraaliin perustuvat arvot, jotka tekivät Sedineistä huippuyksilöitä, ne lopulta muodostuivat myös koko seuran huoneentauluksi.

Näiden arvojen pohjalta kasvanut joukkue eteni kesällä 2011 yhden voiton päähän Stanley Cupin voitosta.

Nyt laulut on niin sanotusti laulettu, mutta siemen on laitettu itämään Sedinien toimesta uuden sukupolven pelaajille. Bo Horvatin johdolla Canucks-pukuhuoneessa kasvaa uusi sukupolvi, joka pääsi uransa alkutaipaleella näkemään, mitä tarkoittaa raudanluja ammattimaisuus sanan kaikissa merkityksissä.

Ja kuin sinetiksi tälle, Henrik Sedin ilmoitti veljesten lopettamisesta maanantaina, kuten vain Henrik Sedin voi ilmoittaa.

Kun kaikki olivat paikalla, joukkueen kapteeni ilmoitti lyhyesti ilman sen suurempaa tunnekuohua, että: ”No niin, ystävät, me lopetamme uramme.”

Jaa, että mitäkö veljekset tekivät tämän jälkeen?

Lähtivät kuntosalille treenaamaan. Tietenkin.

Lue myös:

Hieno kiekkotarina päättyy – Sedinin ihmekaksoset lopettavat uransa

Laineelle jo seitsemäs perättäinen ottelu ilman maalia, Ovetshkin karkaamassa

Barkovin pelisilmä kunnossa, Floridan pienet haaveet pudotuspeleistä elossa

Mikko Koivu valittiin tähdistöön, Minnesotan pudotuspelipaikka sai sinetin

Raanta valittiin NHL-viikon kakkostähdeksi – ykkösenä maalipörssin kärkipaikkaa jahtaava Villi-Bill