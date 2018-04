Kommentti: Minnesotan menestyshaaveille karmea kolaus – ykköspakin puuttuminen hirvittää, kun vastaan on tulossa Patrik Laineen ja kumppaneiden armoton rummutus

VANCOUVER. Tuskin Minnesota Wild ensi viikolla käynnistyvien pudotuspelien suosikkeihin kuului alun alkaenkaan, mutta nyt joukkue saattaa olla tekemättömän paikan edessä. Lauantaina loukkaantuneen ykköspakin, Ryan Suterin, kohtalosta liikkui jo viikonloppuna huhuja, mutta maanantaina asialle saatiin varmistus: murtunut pohjeluu pitää puolustajan sivussa kauden loppuun.

Menetys on Wildille valtava.

Kun ennakoidaan pian alkavia pudotuspelejä, on vaikeaa nähdä, miten Wild pystyisi paikkaamaan 35-vuotiaan Suterin jättämän aukon. Käytännössä vastaus on, ettei mitenkään. Vahvan kauden pelannut Suter on ollut tänäkin vuonna Wild-alakerran korvaamaton johtohahmo kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Suter on pelannut kaikista NHL-puolustajista toiseksi eniten, yli 26 minuutin ottelukeskiarvolla. Amerikkalaispuolustaja on lisäksi Calgaryn Mark Giordanon ohella ainoa puolustaja, joka on pelannut läpi kauden yli kolmen minuutin keskiarvolla niin yli- kuin alivoimapeliä.

Kun Suter on ollut jäällä, Wild on kirjannut kaikista vaarallisista maalipaikoista nimiinsä yli 59 prosenttia. Lukema on vähintään 700 minuuttia pelanneiden puolustajien osalta koko NHL:n neljänneksi paras. Tämän lisäksi Suterin 51 (6+45) tehopistettä riittää pakkien pistepörssissä viidentoista parhaan joukkoon.

Suter hoitaa valtavaa ruutua Wildin takalinjoilla molemmissa päissä kenttää.

Suterin poissaolo tuntuu erityisen voimakkaasti, koska Wild ei muutenkaan ole ollut tällä kaudella totutun tiivis joukkue. Kun se viime vuosina on tavannut olla päästettyjen maalien osalta lännessä viiden parhaan joukossa, nyt pudotuspeliviivan päällä olevista joukkueista ainoastaan Colorado on päästänyt Minnesotaa enemmän maaleja.

Kiekollista osaamista Wildin takalinjoilta löytyy jatkossakin, mutta kysyä sopii, mitä Suterin loukkaantuminen tekee vuodenvaihteen jälkeen vain 76 prosentin tehoilla toimineelle alivoimapelaamiselle?

Käytännön tasolla muiden pelaajien on tietenkin otettava suurempaa roolia, mutta se näyttää usein paperilla helpommalta, mitä on oikeassa elämässä.

Pian sairastuvalta oletettavasti palaava Jared Spurgeon on eliittipakki NHL-tasolla, mutta esimerkiksi Matt Dumban ja Jonas Brodinin kohdalla riskit kasvavat merkittävästi, jos jo nyt kahdenkymmenen minuutin pinnassa olevaa jääaikaa nostetaan. Etenkin, kun puhutaan pelaamisesta omassa päässä armottomassa pudotuspelimaailmassa.

Ja kenet päävalmentaja Bruce Boudreau aikoo nostaa kakkospariin toiseksi puolustajaksi? Ryan Murphy, Nate Prosser tai Nick Seeler ovat pelaajia, joille saattaa tulla pudotuspeleissä hiki nelospakin roolissa.

Ja tietenkin dominoefekti näkyy myös kolmosparissa, jossa nähtiin maanantaina pelaaja nimeltä Carson Sourcy. Sourcylla on maanantain Edmonton-ottelun jälkeen vyöllään yksi NHL-ottelu.

Eikä isoa kuvaa pidä silti ymmärtää väärin, Wildin pakkikalusto on edelleen laadukas kolmen kärkipakin osalta. Tosiasia kuitenkin on, että harva joukkue selviäisi pudotuspeleissä kovin pitkälle ilman ykköspakkiaan, saappaat ovat huippupelaajien kohdalla yksinkertaisesti niin isot.

Ja Minnesota kohtaa kaiken lisäksi avauskierroksella mitä todennäköisimmin Winnipegin, joka tulee rummuttamaan armotta päälle kolmella maalintekoon pystyvällä ketjullaan.

Siinä rytäkässä Wildilla tulee Ryan Suteria ikävä. Ikävä kyllä, sillä pudotuspeleihin soisi kaikille joukkueille terveen paperit.

