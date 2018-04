Kärppien ja HIFK:n avausnäytös Raksilassa - "Legendan ainekset"

Kärpät ja HIFK iskevät illalla yhteen jääkiekon SM-liigan välierien avaustaistossa Oulussa. Joukkueet kohtasivat runkosarjassa kuusi kertaa, ja voitot jakautuivat Kärpille 4-2. Kärpät voitti neljä ensimmäistä, HIFK vei kaksi viimeistä kohtaamista.

- Tässä vaiheessa, kun on neljä joukkuetta jäljellä, niin on iso kunnia olla yksi niistä. Vielä se, että IFK on vastassa, niin tässä on legendan ainekset. Molemmilla joukkueilla on ollut omat hetkensä runkosarjassa, ja mahtavia pelejä on pelattu tähän mennessä, ja uskon, että nämä eivät tule tekemään siitä poikkeusta. Varmasti tulee ikimuistoinen välieräsarja, Kärppiä luotsaava Mikko Manner hehkuttaa seuran verkkosivuilla.

Ykköspuolustaja Miika Koivisto palaa sairastuvalta Kärppien kokoonpanoon. Koivisto pelasi runkosarjassa 55 ottelua tehoin 39 (10+29). Koivisto hyppää kaukaloon Kärppien ykköskentässä ja pelaa yhdessä Shaun Heshkan kanssa.

Kärpät peittosi liigan puolivälierissä Ässät voitoin 4-1. HIFK ja JYP tahkosivat kuuden kamppailun mittaisen ottelusarjan, jossa HIFK oli vahvempi 4-2. Jyväskylässä pettymys oli niin kova, että päävalmentaja Marko Virtanen sai pääsiäisenä lähtöpassit.

Yle Puheen Jääkiekkokierros seuraa Kärppien ja HIFK:n kamppailua kello 18.02 alkaen.

Illan kokoonpanot: Kärpät - HIFK (siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää:

Jättimäinen takaisku: HIFK:n ykkösnyrkki säpäleiksi

Lähteet: Oulun Kärppien tiedotus