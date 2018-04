Suomen urheilun uudeksi johtajaksi valittu Lehtimäki linjasi heti – pakko tehdä raakoja päätöksiä: "Huippu-urheilu on sellaista, että viidakon lait pätevät"

Mika Lehtimäki, 51, on monelle tuttu mies urheilupiireistä. Se oli Olympiakomitean puheenjohtajan Timo Ritakallion mukaan yksi keskeinen tekijä, kun Lehtimäki valittiin Suomen huippu-urheiluyksikön johtoon.

Huippu-urheiluyksikön johtajan pesti on yksi suomalaisen huippu-urheilun keskeisimmistä tehtävistä. Lehtimäki pääsee linjaamaan urheilun suuntaa, mikä tuo mukanaan myös suuren vastuun. Lehtimäen edeltäjä Mika Kojonkoski sai ajoittain kovaakin kritiikkiä, kun Suomi ei menestynyt olympialaisissa.

– Hän on ollut mielestäni erinomainen esimies, paljon on jäänyt takataskuun siitä, miten hän on tätä eteenpäin vienyt, Lehtimäki sanoi Kojonkoskesta Yle Urheilun haastattelussa tiistaina.

Huippu-urheiluyksikön uusi johtaja Lehtimäki on aikaisemmin toiminut yksikössä huippuvaiheen ohjelmajohtajana ja lajiryhmävastaavana. Hänet muistetaan myös muun muassa Yle Urheilun yleisurheiluasiantuntijana sekä valmentajana yleisurheilusta, jääkiekosta ja jalkapallosta.

Lehtimäkeä pidetään enemmän käytännön tekijänä kuin kabineteissa viihtyvänä johtajana. Juuri sen vuoksi hän päätti vetää hakemuksensa pois kesken huippu-urheiluyksikön johtajan hakuprosessin.

– Se työnhakuilmoitus ei näyttänyt Mika Lehtimäeltä. Aika rehellisesti yritin katsoa, että löydänkö siitä itseäni ja totesin, että siihen varmaan löytyy Lehtimäkeä parempia tekijöitä, Lehtimäki kertoi.

Pää kääntyi, kun Lehtimäkeen otettiin uudelleen yhteyttä hakuprosessin loppusuoralla. Myös viestit kentältä saivat Lehtimäen harkitsemaan asiaa uudelleen.

– Halusin naulata sen (työnkuvan) enemmän huippu-urheilun suuntaan ja arjen tekemiseen. Nyt löysimme erinomaisen hyvän yhteisen sävelen olympiakomitean hallituksen ja johdon kanssa.

"Ei meillä oli niin sanotuille johtajille tilaa"

Lehtimäki teki heti tiistaina väkeviä linjauksia huippu-urheiluyksikön tulevaisuudesta. Hän aloittaa virallisesti tehtävässään heinäkuussa, mutta työryhmän kokoaminen alkaa heti. Lehtimäellä on jo mielessään, minkälaisia henkilöitä kärkipesteihin halutaan.

– Ei meillä ole niin sanotuille johtajille tässä tilaa. Me kaikki menemme kentälle ja yritämme olla apumiehiä urheilijoille ja valmentajille, kuten tässä orkesterissa pitää olla, Lehtimäki sanoi.

Suomalainen urheilumenestys on viime aikoina ollut vaisumpaa kuin takavuosina. Kojonkosken aikana 2013–18 Suomi saavutti 12 olympiamitalia, joista 11 tuli talvikisoista.

Resurssit ovat rajalliset, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi antaa monessa lajissa tasoitusta muille maille. Tässä yhteydessä on puhuttu niin sanotusta "Tanskan mallista", jossa käytännössä kaikki varat kohdistetaan muutaman menestyslajin, tai potentiaalisen sellaisen, tukemiseen.

Lehtimäen mukaan myös Suomessa täytyy priorisoida lajien välillä.

– Näillä resursseilla, joilla nyt menemme, on pakko pystyä priorisoimaan. Huippu-urheilu on sellaista toimintaa, että tietyllä tapaa viidakon lait pätevät. Me katsomme menestystä ja yhtä lailla menestysennustetta.

Uudessa pestissään Lehtimäki aikoo jatkaa Kojonkosken aloittamaa työtä. Tarkoitus ei ole räjäyttää koko huippu-urheiluyksikköä ja sen toimintatapoja palasiksi.

– Mielestäni olemme ottaneet askeleita ihan oikeaan suuntaan. Urheiluyhteisön konsensus on lisääntynyt, olemme yhtä mieltä suunnista, mihin me olemme menossa, Lehtimäki sanoi.

Hän nostaa suomalaisen huippu-urheilun avainsanoiksi lajien priorisoinnin ja keskittämisen kulttuurin, eli sen, että parhaat kootaan harjoittelemaan yhdessä yhteen paikkaan mahdollisimman optimaalisiin oloihin.

– Ei ole tarpeen reivata mitään uutta suuntaa, mutta terävöittää pitää tietysti.

