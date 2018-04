Maailmanmestaruutta puolustavalla Eva Wahlströmillä visainen tehtävä - piskuinen "Little Miss Tyson" uhkaa viedä mestaruusvyön mennessään

Aiemmissa puolustuksissa Wahlströmin vastustajat eivät ole olleet nimekkäitä, eivätkä heidän kehätaitonsakaan ole olleet kummoisia, Toki haastajat ovat olleet sitkeitä yrittäjiä, mutta totuus on, ettei MM-tittelin säilyminen suomalaisen hallussa ole ollut kertaakaan uhattuna.

Neljännessä tittelin puolustusottelussaan Wahlström kohtaa haitilaissyntyisen, mutta Yhdysvalloissa asuvan ja harjoittelevan Melissa St. Vilin, jonka lempinimi on Little Miss Tyson. St. Vil on WBC-liiton ylemmän höyhensarjan arvolistalla rankattu Wahströmin ensimmäiseksi haastajaksi. Kertaakaan aiemmin Wahlström ei ole kohdannut rankinglistalla näin korkealle arvostettua vastustajaa.

St. Vilin lempinimi ei varsinaisesti johdu vertailusta entisen raskaan sarjan maailmanmestari Mike Tysonin tyrmäystaitoihin, vaan St. Vilin aggressiiiviseen rymistelevään ottelutyyliin. Kymmenen vuotta ammattilaisena nyrkkeillyt yhdysvaltalainen käy ottelun alusta alkaen vastustajan kimppuun samanlaisella ryminällä kuin se kuuluisa yleinen syyttäjä. St.Vil ei anna vastustajalleen hetkenkään rauhaa, joten Wahlström saa olla tarkkana koko ajan, sillä St.Vil on todella vikkelä jaloistaan ja fyysisesti vahva iskijä.

- Yritän pysäyttää hänet jo ennen kuin hän pääsee lähietäisyydelle. Olen harjoitellut paljon sekä vasenta että oikeaa suoraa enkä usko että hän kovinkaan helposti tulee pääsemään lähiotteluetäisyydelle. Luotan myös siihen , että liikkumiseni kehässä on niin hyvällä tasolla ettei St. Vil saa minua kehässä kiinni. Minusta hänen lyöntivalikoimansa on niukka ja ottelemisesta puuttuu mielikuvitus.

- On oikeastaan minulle vain eduksi, että hän pyrkii lähietäisyydelle, sillä silloin hän tekee paljon virheitä itsensä puolustamisessa ja ne tarvoavat minulle iskun paikan. Wahström analysoi Yle urheilulle tulevan vastustajaansa.

St.Vil tiedostaa, että hallitsevan mestarin voittaminen pisteillä on varsinkin tämän kotikehässä vaikeaa. Varmin tapa mestarin vyön ryöstämiseen Wahlströmiltä onkin tyrmäysvoitto.

- Hän hallitseva mestari ja varmasti kova vastustaja. Jos mielin voittaa hänet on minun oteltava hyvin. Tyrmäysvoitto tulee jos on tullakseen, mutta en siihen tietoisesti pyri. Ottelusuunnitelman noudattamisen on onnistuttava , siksi kuuntelen kehässä valmentajaani ja pyrin ottelemaan viisaasti. Luvassa on varmasti vauhdikas ja tapahtumarikas ottelu. St.Vil kertoi Yle Urheilulle ajatuksiaan tulevasta ottelusta.

Nyrkkeilyssä on aina viisasta edetä ottelu kerrallaan, sillä koskaan ei tiedä mitä kehässä tapahtuu. Wahlström on kuitenkin jo laatinut taustajoukkojensa kanssa alustavia suunnitelmia jatkon suhteen.

- On ollut puhetta, että puolustaisin titteliäni vielä kerran ulkomailla ennen kesää siis varsin nopealla aikataululla ja sen jälkeen kesä rauhoitetaan nyrkkeilyltä. Wahlström avasi jatkosuunnitelmiaan.

Yle Urheilun tietojen mukaan Wahlströmille olisi tarjottu otteluja muun muassa Saksasta ja Kazastanista. Syksyllä Wahlströmin suunnitelmissa lienee nousu sarjaa ylemmäksi eli kevyeen sarjaan, jolloin voisi jopa toteutua ottelu, josta nyrkkeilyväki on kauan toiveekkaana puhunut nimittäin Wahströmin ja naisnyrkkeilyn legendan Irlannin Katie Taylorin välinen kehämittelö. Mutta ensin on toki hoidettava kunnialla voitto Melissa St. Vilista.