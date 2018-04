Patrik Laineen väkevät suunnitelmat – runkosarja päättyy hattutemppuun ja pudotuspeleissä syötetään kavereille myrkkyä: ”Laitetaan Granlund ja Koivu MM-kisoihin”

WINNIPEG. Winnipegin torstainen, jokseenkin panokseton, kotiottelu Calgarya vastaan meni melkoiseksi jäiden poltteluksi. Teoriassa Winnipeg olisi vielä voinut haastaa Nashvillea divisioonan ja jopa konferenssin voitosta, mutta omissa käsissä se ei ollut. Ja, kun Nashville voitti Washingtonissa, ottelusta katosi viimeinenkin panos.

Pudotuspelien ulkopuolelle jäävällä Calgarylla ei ollut otteluun tullessa panosta sitäkään vähää. Ja tämä näkyi.

Winnipeg voitti ottelun lopulta nihkeästi 2-1.

– Vaikea tällaisiin otteluihin on latautua, kun ei ole mitään panosta, Jetsin Patrik Laine myönsi Yle Urheilulle Winnipegissä.

– Ammattilaisia tässä silti ollaan, joten jotenkin se pitäisi pystyä tekemään. Tässä on kuitenkin viimeisissä otteluissa kyse siitä, että löydettäisiin oma hyvä peli ja päästäisiin hyvällä fiiliksellä voittojen jälkeen pudotuspeleihin. Yksi peli pitää vielä hoitaa kunnialla, Laine jatkoi.

Paljon parempaa ei kuitenkaan uskalla lauantain Chicago-kamppailustakaan odottaa, Blackhawks kun ei ole enää viikkoihin pelannut mistään muusta kuin ammattiylpeydestään.

Kisa maalipörssin voitostakin on alkanut hiipua, sillä Laine on osunut kahdeksassa edellisessä ottelussa ainoastaan kerran. Kun Washingtonin Aleksander Ovetshkin osui torstaina kertaalleen, ero on venäläisen hyväksi on nyt kolme osumaa numeroin 47-44.

Laine tuntuu ajoittain jo väsyneen vastaamaan päivittäin kysymyksiin aiheesta, mutta ei tämä silti vieläkään luovuttanut ole.

– Kolme jos saisi tehtyä, niin mikäs siinä, Laine väläytti leveää hymyä.

Laine vakavoitui kuitenkin nopeasti.

– Ei se kakkossijakaan huono ole. Yritetään nyt vain saada lauantaina sellainen normaali peli aikaiseksi. Sillä kuitenkin on väliä, lähteekö pudotuspeleihin voiton vai tappion jälkeen. Olisi hyvä, jos päästäisiin sinne sekä yksilöinä että joukkueena hyvällä itseluottamuksella.

Wild vastaan

Nashvillen torstaisen voiton myötä varmistui myös Winnipegin ensimmäisen pudotuspelikierroksen vastus. Laine ja Joel Armia saavat vastaansa Mikko Koivun ja Mikael Granlundin edustaman Minnesota Wildin.

Laine ottaa Suomi-sarjan ilolla vastaan.

– Laitetaan kaverit MM-kisoihin, Laine heitti heti kärkeen.

– Vakavasti ottaen, niin heillä on kyllä tosi kova joukkue ja Koivulla ja Granlundilla on taas hieno kausi takana. Toivotaan, että heidän osaltaan tämä kausi kuitenkin päättyy tuohon ottelusarjaan, Laine vakavoitui.

NHL:n pudotuspelit käynnistyvät tulevalla viikolla. Winnipegin ja Minnesotan sarjassa kotietu kuuluu Laineen ja Armian Jetsille.

