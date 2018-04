Superlupaus Tolvanen sai vielä katsoa sivusta, kun Nashville varmisti runkosarjavoiton – suomalaispelaajat opettaneet 18-vuotiasta tavoille: "He ovat pitäneet huolta, että olen palavereissa ajoissa"

KHL-kauden päätteeksi NHL:n Nashville Predatorsin vahvuuteen siirtynyt Eeli Tolvanen ei mahtunut torstaina uuden joukkueensa pelaavaan kokoonpanoon Washington-ottelussa. Kolme peliä Nashvillen paidassa pelanneelle Tolvaselle katsomokomennus oli lyhyen NHL-uran ensimmäinen.

– Totta kai penkkikomennus aina harmittaa, koska sitä haluaa aina päästä pelaamaan. Täällä on oltu vasta vähän aikaa. On mennyt ihan totutellessa – ehkä ihan hyvä, että saa huilata vähän aikaa. Seuraavan kerran kun päästään askiin, niin ollaan valmiina, Tolvanen kommentoi Yle Urheilulle.

Nashville varmisti torstaina runkosarjan voiton, kun Predators nappasi 4-3-vierasvoiton Washingtonista.

– Se oli hyvä peli joukkueelta, vaikka vähän oli ailahtelevaa. Oli tärkeää, että saimme kaksi pistettä. Tänään oli tärkeä peli, niin valmentaja laittoi kentälle vähän kokeneempaa rosteria, Tolvanen kertoi.

Tolvanen on päässyt mielestään hyvin kiinni NHL:n rytmiin. Kotiutuminen uuteen joukkueeseen on sujunut Predatorsin suomalaispelaajien avulla. Maalivahdit Pekka Rinne ja Juuse Saros sekä hyökkääjä Miikka Salomäki ovat opastaneet Tolvasta joukkueen tavoille.

– Hyvältä tuntuu. Peli peliltä olen päässyt paremmin mukaan. On ollut helppoa tulla mukaan, kun tuossa on niin hyvä porukka äijiä. Olen saanut Pekalta, Juuselta ja Miikalta paljon apuja, he ovat auttaneet paljon.

Suomalaispelaajat ovat neuvoneet Tolvasta perusasioissa.

– He ovat kertoneet, missä pitää olla milloinkin ja missä kannattaa käydä syömässä. He ovat pitäneet hallilla huolta, että olen palavereissa ajoissa.

Jos paikka tulee, se käytetään

Tolvasen mukaan hän on valmis NHL:ään. Tolvanen teki KHL:n runkosarjassa pisteet 19+17=36. Pudotuspeleissä syntyi tehot 5+1=6. Nashville varasi Tolvasen viime kesän varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella.

– Eka peli meni vähän ohi, se oli totuttelua kaukaloon ja peliin. Täällä tilanteet tulevat vastaan paljon nopeammin kuin KHL:ssä. Täällä ei ole aikaa hirveästi. Tuntuu, että pelin laatu on paljon korkeampi. Peli peliltä on ollut helpompaa. Parempaan suuntaan on menty koko ajan. Pitää vain pelata omaa peliä. Ei minulla ole paineita, vaikka tehopisteitä ei ole vielä tullut. On saatu jo hyviä maalipaikkoja.

Tolvanen tietää, missä on vielä paljon kehitettävää.

– Pitää saada voimaa lisää, sillä täällä on vahvoja pelaajia.

Jos 18-vuotias suomalaishyökkääjä pääsee pelaamaan NHL:n pudotuspeleissä, on hänellä selvä suunnitelma.

– Jos pääsen pelaamaan, niin odotan itseltäni maaleja ja tehokkuutta. Se on sellainen asia, jonka haluan tuoda tähän joukkueeseen

- Tämä on unelma. Tänne (NHL:ään) on aina haluttu tulla. Nyt pääsin tänne aika nopeasti. En olisi voinut saada parempaa paikkaa, koska joukkue on hyvä ja seuran fanit ovat huikeita. Nashville menee tällä kaudella loppuun asti, Tolvanen päätti.

Tolvasta haastatteli Juri von Bonsdorff.

