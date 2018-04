Leena Nurmi yllätti Pärmäkosken – kiri Suomen mestariksi

Leena Nurmen kova sprinttivauhti ei ole jättiyllätys, sillä 24-vuotias Lempäälän Kisan hiihtäjä on hiihtänyt sprintissä maailmancupin pisteille. Nurmi pystyi kuitenkin kukistamaan Taivalkosken SM-hiihtojen perinteisen hiihtotavan sprintissä kaikki ennakkosuosikit, niin karsinnan ylivoimaisen ykkösen Kerttu Niskasen, olympiamitalisti Krista Pärmäkosken kuin seurakaverinsa Aino-Kaisa Saarisenkin.

- Aika uskomaton olo. Finaaliin oli tarkoitus päästä ja pääsinkin, Nurmi sanoi Yle Urheilun haastattelussa ja kehaisi suksiaan.

Nurmen mukaan 1,4 kilometrin rata kasasi hiihtäjät aina laskuissa, joten hän pääsi helpolla muiden hiihtäjien perässä alkuerässä ja välierässä. Näin hänellä riitti voimia finaaliin. Nurmi on voittanut Lempäälän Kisan riveissä SM-kultaa viestissä, mutta nyt saatu kulta oli hänelle ensimmäinen henkilökohtainen.

- Onhan tämä mieletöntä. On ollut vaikeita kausia, pari vuotta on mennyt sairastellessa, niin on kiva, että saa vihdoin palkinnon. Nyt tiedän, että on se kapasiteetti hiihtää kovaa, kun on vain kroppa kunnossa.

Naisten finaali oli varsin tasainen ja ratkaisu nähtiin vasta loppusuoralla. Aino-Kaisa Saarinen pääsi loppusuoralle kärjestä, mutta Nurmi sekä Ikaalisten Urheilijoiden Krista Pärmäkoski nousivat hänen ohitseen. Nurmi voitti Pärmäkosken 0,16 sekunnin turvin ja Saarisen 0,23 sekunnilla. Kerttu Niskanen jätettiin neljänneksi, Johanna Matintalo viidenneksi ja Laura Mononen kuudenneksi.

SM-KILPAILUT SPRINTTI (P), NAISET

1) Leena Nurmi 3.23,63

2) Krista Pärmäkoski + 0,16

3) Aino-Kaisa Saarinen + 0,23

4) Kerttu Niskanen + 0,29

5) Johanna Matintalo + 3,05

6) Laura Mononen + 3,95

