Katso suorana: Helmarit haastaa Espanjan MM-karsinnoissa

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue saa vastaansa kivikovan haasteen MM-karsinnoissa. Helmarit pelaa Helsingissä Espanjaa vastaan kello 18 alkaen.

Suomi on lohkonsa kolmantena kahdella voitolla ja yhdellä tasapelillä. Espanja on voittanut kaikki kolme otteluaan. Sen maaliero on 12–1.

Katso suoraa lähetystä klikkaamalla kuvaa.

Suomen avaus:

23 Tinja-Riikka Korpela (c)

3 Tuija Hyyrynen

5 Emma Koivisto

6 Anna Auvinen

8 Olga Ahtinen

9 Juliette Kemppi

7 Adelina Engman

11 Nora Heroum

16 Anna Westerlund

18 Linda Sällström

17 Sanni Franssi

Vaihdossa:

1 Minna Meriluoto

2 Mimmi Nurmela

4 Ria Öling

14 Heidi Kollanen

15 Linda Nyman

19 Kaisa Collin

21 Katarina Naumanen