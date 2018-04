Laine saavutti komean merkkipaalun, Ovetshkin vei maalipörssin kuninkuuden

Patrik Laineesta tuli NHL-historian ensimmäinen alle 20-vuotias eurooppalaispelaaja, joka on rikkonut 70 pisteen rajapyykin.

Winnipeg Jetsin Patrik Laine rikkoi jääkiekon NHL:n runkosarjan päätöskierroksella 70 tehopisteen rajapyykin. Kauden maalinpörssissä toiseksi sijoittunut Laine kirjasi lauantain kotipelistä Chicagoa vastaan yhden syöttöpisteen, kun Jets nappasi 4-1-voiton.

Ensimmäisen kerran NHL-uransa aika 70 pisteen rajan puhkaissut 19-vuotias Laine kirjasi runkosarjasta tehot 44+26=70. Laineesta tuli NHL-historian ensimmäinen alle 20-vuotias eurooppalaispelaaja, joka on rikkonut 70 pisteen rajapyykin.

Laineesta tuli tämän kauden kolmas suomalaispelaaja, joka on yltänyt 70 pisteeseen. Runkosarjan tehokkain suomalaispelaaja oli Coloradon Mikko Rantanen tehoin 29+55=84. Floridan Aleksander Barkov, jonka joukkueella on vielä yksi ottelu pelaamatta, on rohmunnut 78 (27+51) tehopistettä. Barkov oli sivussa lauantain kierrokselta ylävartalovamman takia.

Ovetshkin voitti maalipörssin

Runkosarjan maalipörssin voiton vei Washington Capitalsin Aleksander Ovetshkin. Venäläistähti iski runkosarjan päätöskierroksella kaksi maalia New Jersey Devilsiä vastaan, kun Capitals juhli 5-3-kotivoittoa.

Ovetshkin iski runkosarjassa yhteensä huikeat 49 maalia. Laine oli maalipörssin toinen.

Lue myös:

Mikko Rantasen Colorado eteni pudotuspeleihin, Floridan kausi päättyy runkosarjaan